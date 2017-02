Los monitores de la UP llevan sin cobrar desde noviembre

Medio centenar de monitores que imparten los cursos de la Universidad Popular (UP) llevan desde noviembre sin cobrar los aproximadamente 200 euros mensuales que reciben de media por esta actividad. El Ayuntamiento, encargado de realizar los pagos, reconoció ayer el retraso acumulado-que achacó a un problema con el sistema informático-, si bien aseguró que esta misma semana abonará a los monitores los meses de enero y diciembre, y avanzó que febrero se les pagará ya con normalidad.

Los monitores de la UP imparten una amplia variedad de cursos, que suelen ser de un par de horas a la semana, a cambio de una remuneración que ronda los 200 euros mensuales. Según explicó el gobierno local, la reciente implantación en el Ayuntamiento de una nueva aplicación informática para la gestión financiera interna ha sido la causa de que desde noviembre no se les haya podido pagar a tiempo, puesto que ha habido que adaptarla a este tipo de pagos que no son propiamente nóminas y no venían recogidos en el programa.

El Consistorio negó que la causa de la demora haya sido la escasez de personal en el departamento de recursos humanos. Tampoco se trata de falta de formación en el uso del nuevo programa por parte de los funcionarios municipales, ya que todos ellos han recibido los cursos correspondientes, que además estaban incluidos en el precio por el que se licitó la compra y puesta en marcha de la aplicación.

El gobierno local aseguró que los incidentes durante la implantación del programa han sido pocos. Además de los retrasos en los pagos a los monitores de la UP ha habido algunos pequeños descuadres en algunas nóminas.

91 cursos

La Universidad Popular oferta en el actual semestre 91 cursos, nueve de ellos nuevos, para 1.072 plazas. La matriculación finalizó el pasado 31 de enero. Los nuevos cursos que se imparten son sobre la estancia de Joaquín Sorolla en Plasencia, cine y edición de vídeo, composición musical, fotografía digital, avanzada y documental; flores de papel crepé, México: cultura y gastronomía, paseos por la historia de Plasencia, descubrir el patrimonio de Plasencia, teatro y fortalecimiento básico en suspensión.