La Junta anuncia la licitación del proyecto de Martín Palomino

La Junta de Extremadura anunció ayer que va a iniciar el proceso para licitar el proyecto de la reforma de las avenidas de España y Martín Palomino. Será la primera inversión real de cara a adecuar esta vía de entrada a Plasencia tras más de dos décadas de reivindicaciones ciudadanas y promesas incumplidas. La decisión se toma después de que el director general de Infraestructuras del gobierno regional, Luis Andrade, haya recibido una carta del director general de Carreteras del Ministerio de Fomento, Jorge Urrecho, en la que éste, como responsable de la travesía, le autoriza expresamente a llevar a cabo la licitación porque necesita conocer el coste total de la obra antes de elaborar el convenio a tres bandas -en el que estará también el Ayuntamiento de Plasencia- donde que se fijará la parte que deberá asumir cada administración.

La Junta manifestó a este diario que lo que realmente esperaba a estas alturas era recibir ya el borrador del convenio «como se comprometieron en mayo de 2016». Se refiere a una reunión, mantenida en Madrid el día 17 de ese mes, en la que Fomento ya dijo que se encargaría de redactar el borrador del convenio, y también que por su parte no había inconveniente en que la Junta iniciase la redacción del proyecto. «Entendemos que en el borrador no se pueden incluir las cifras definitivas hasta que no se redacte el proyecto, y como es necesario avanzar con el resto de contenidos no económicos del convenio, la dirección general de Infraestructuras va a iniciar el procedimiento para la licitación del proyecto», anunció ayer el ejecutivo regional.

El envío de la carta de Madrid a Mérida fue desvelado por el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, quien hizo pública al mismo tiempo otra misiva que el Ministerio de Fomento le ha remitido a él, en la que el director general de Carreteras le comunica que ya están redactando el borrador de un convenio «que sirva de base para la negociación entre las tres administraciones, a fin de dilucidar los compromisos que adquirirá cada parte».

Desde la reunión de mayo tanto la Junta como el Ayuntamiento venían diciendo que había que esperar a la firma del convenio antes de poder licitar la redacción del proyecto. Sin embargo, Fomento manifiesta ahora que no puede elaborar el borrador mientras no conozca el coste exacto de la obra, cosa que es imposible sin tener el proyecto redactado, de modo que autoriza a la dirección de Infraestructuras del gobierno regional a que lo haga.

El trámite debería ser más o menos rápido, lo que se tarde en sacar las bases, puesto que los presupuestos regionales de 2017 ya recogen una partida específica para el proyecto de Martín Palomino dotada con 200.000 euros.

El precio estimado de la obra en el anteproyecto que elaboró el Ayuntamiento es de unos seis millones de euros. El principio de acuerdo a tres bandas alcanzado en mayo, y que aún debe plasmarse en el convenio, establecía que cada administración asumiría un tercio del coste. La parte del Consistorio, ya pactada con la UTE Aguas de Plasencia, sería renovar las redes de abastecimiento y saneamiento de ambas avenidas, lo cual se calcula en unos dos millones de euros, y el resto se lo repartirían entre la Junta y el Ministerio de Fomento. No obstante, habrá que esperar al convenio y a la negociación definitiva para conocer la aportación exacta que finalmente hará cada uno.

Con el anuncio de licitación del proyecto por parte de la Junta todas las administraciones dan por desbloqueada la situación, puesto que queda claro que primero tiene que redactarse el proyecto y luego firmarse el convenio, y por fin se puede avanzar en el procedimiento.