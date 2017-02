Plasencia se queda sin programa oficial de carnavales

Plasencia no tendrá programación oficial de carnavales. Las actividades que venían organizando desde hace tres años de manera conjunta el Ayuntamiento y la Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor no gozarán de continuidad debido a la escasa respuesta popular que han logrado, de modo que los únicos eventos carnavalescos que habrá en la ciudad del 25 al 28 de febrero serán los que preparen los colegios y algunas asociaciones de vecinos y hogares de mayores.

El presidente de los hosteleros de la Plaza Mayor, Carlos García, confirmó ayer que renuncian a seguir un año más con unas actividades que iniciaron ilusionados en el año 2014 con el objetivo de recuperar al menos una parte del ambiente carnavalero que vivió Plasencia a principios de los años noventa, pero que no han tenido el éxito que esperaban, en parte por la falta de tradición en la ciudad y también porque el tiempo no ha acompañado ninguno de los tres años.

«Lleva mucho trabajo organizarlo todo y para nosotros tiene un coste aproximado de 6.000 euros que no hemos visto compensado ningún año, por lo que hemos pensado dedicar ese dinero a algún otro tipo de actividad, por ejemplo organizar un concierto», apuntó García. Recordó además las complicaciones que tuvieron el año pasado cuando decidieron llevar a cabo los concursos de disfraces y demás actividades del carnaval en la planta alta de la plaza de abastos. Los actos estuvieron a punto de suspenderse cuando les exigieron una autorización de Sanidad para poder servir bebidas y comida en ese emplazamiento.

Las actividades organizadas por los hosteleros de la Plaza Mayor habían adquirido en estos tres años el estatus de programación oficial del carnaval placentino, puesto que contaban con el apoyo de la concejalía de Festejos, la cual colaboraba aportando una cantidad y promocionando el evento.

El edil del área, Luis Díaz, admitió ayer que tal y como se han desarrollado los carnavales en los últimos años «no merece la pena» seguir haciendo el esfuerzo de organizarlos. En las tres últimas ediciones ha habido concursos de disfraces para niños y mayores con premios en metálico y fiestas infantiles durante el fin de semana, y entierro de la sardina y sardinada popular en la Plaza Mayor el miércoles de ceniza. En opinión de Luis Díaz, el motivo de que el público no haya respondido a las propuestas de estos últimos tres años no ha sido tanto que no exista en Plasencia afición al carnaval, sino que las personas a las que les gusta esta fiesta prefieren irse a celebrarla a otros municipios cercanos donde está consolidada, como Malpartida de Plasencia, Navalmoral de la Mata, o incluso a Badajoz, uno de los mejores carnavales de España.

Ahora todos los eventos oficiales desaparecen y los carnavales placentinos vuelven a quedarse como antes de la iniciativa de los hosteleros, es decir, a expensas de las fiestas y desfiles que se organizan en los colegios, que suelen celebrarse el viernes anterior, y los eventos que decidan llevar a cabo principalmente las asociaciones de vecinos y hogares de mayores, que son los únicos que mantienen más o menos vivo el espíritu del carnaval en sus comunidades.