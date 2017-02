Detenido un menor por causar daños dentro del Palacio de Congresos

¿Por qué no se dice lo que ha costado el palacio de Congresos a todos los extremeños?, se oculta intencionadamente. Idem para el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena.

Seguro que no me equivoco mucho que el de Plasencia roza, si no los ha sobrepasado, los 30 millones de euros, y el de Villanueva los 20-25 millones.

¿¿¿¿Podría por fin algún periodista darnos a los ciudadanos las cifras reales????.

Gracias.