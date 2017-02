Quejas por las duchas en la bioclimática

Durante todo el mes de enero no he podido duchar ni un día a mis hijos con agua caliente, mi hijo pequeño llora porque el agua está fría y he desistido de ducharlos en la piscina, me consta que algunos padres han pedido la hoja de reclamaciones e incluso que un padre ha llamado directamente al concejal el cual le ha dicho que no pague este mes, creo que esa no es la solución, pero ya que todos pagamos el mismo precio creo que tenemos el mismo derecho a poder duchar a nuestros hijos con agua caliente al igual que la gente que los recoge una hora antes y si no se va ha cobrar a algunos padres el mes, que no se le cobre a ninguno, o es que tenemos que llamar todos al señor concejal? Señores seamos serios arreglen de una vez el problema y déjense de tonterías.