La ciudad de los pájaros

La riqueza ornitológica atrae turismo de calidad, sobre todo de amantes de la naturaleza de países europeos. Los operadores lo saben y por eso Plasencia va a basar una de sus estrategias a medio plazo en dar a conocer las grandes posibilidades que ofrece la ciudad en materia de observación de aves, y no sólo en las zonas campestres del término municipal, sino también en el propio casco urbano.

El encargo de la concejalía de Turismo para promocionar este yacimiento turístico aún poco desarrollado ha recaído sobre el naturalista y documentalista Andrés Bernal, que se encuentra preparando en distintos soportes el material en el que van a quedar reflejados los PIO (Puntos de Interés Ornitológico), onomatopeya con la que se designa a los lugares que reúnen las mejores condiciones para la observación de aves en su entorno natural.

«En un recorrido por Plasencia se pueden ver entre 40 y 80 especies de aves, lo cual es mucho si tenemos en cuenta que en toda Extremadura hay alrededor de 350», apunta Bernal, quien en un principio ha establecido 13 PIO a lo largo y ancho del término municipal placentino. Tanta variedad de especies no es casualidad. «Nos indica que vivimos en un lugar con una calidad ambiental extraordinaria». El naturalista señala además que no se necesita un equipo muy costoso para disfrutar plenamente de esta afición, ya que muchas de las aves se pueden ver a simple vista, o usando «unos prismáticos normales de 8x30, o de 10x50 si se quiere algo un poco más profesional».

Plasencia tiene dos ZEPA en su zona urbana, una en el casco histórico y otra en el parque del Cachón

«Es un turismo que no defrauda porque en estos lugares siempre vas a ver aves», afirma Bernal

Entre los PIO seleccionados por Andrés Bernal hay algunos con una especial riqueza ornitológica. Uno de ellos es el parque de La Isla y su entorno, donde se encuentran una gran variedad de especies, «desde el martín pescador hasta pequeñas aves como mosquiteros o carboneros». También es posible contemplar en ese lugar uno de los espectáculos naturales más emocionantes, como es «ver un gavilán o un halcón peregrino entrando a cazar».

El cercano parque del Cachón y sus alrededores es otro de los lugares de mayor interés, y de hecho está declarado por la Junta de Extremadura como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). «Ahí se pueden ver hasta cormoranes en la zona del río, y al anochecer es un espectáculo ver a las cientos de garcillas bueyeras, e incluso espátulas», señala Bernal. Unos metros río abajo, entre los puentes de Trujillo y San Lázaro, hay garzas reales, y se han visto también imperiales. Ya por la zona del molino de San Lázaro es posible observar una gran cantidad de pequeñas aves, y como curiosidad también hay nutrias e incluso algún visón americano.

Otra zona ZEPA de Plasencia, esta en pleno casco histórico de la ciudad. Es la que se encuentra en los templos de Santo Domingo y la catedral, donde son famosas las colonias de cernícalos que anidan desde los meses de febrero o marzo hasta el verano. También hay cigüeñas, cuervos, lechuzas y vencejos comunes en abundancia, una especie que, según Andrés Bernal, resulta muy atractiva sobre todo para los turistas ingleses, al igual que lo son las golondrinas.

Ya en el extrarradio, entre los PIO que se van a promocionar aparece todo el monte público Valcorchero, un emplazamiento «extraordinario» para observación de aves ya que es zona de paso habitual de impresionantes rapaces como alimoches, buitres negros y leonados, milanos, águilas reales, etcétera. Se ha incluido también la presa del Jerte, para Bernal «todo un espectáculo de somormujos, cormoranes o zampullines». En este lugar sí es necesario el uso de prismáticos o telescopios de observación de aves. Está incluido en la ruta todo el paseo fluvial entre la presa y La Isla.

El material que prepara Bernal estará disponible en distintos formatos, entre ellos una aplicación para el teléfono móvil en la que se podrán consultar tanto la geolocalización de los PIO como las especies que se pueden observar en cada uno de ellos y cuáles son las mejores épocas del año para hacerlo.

Andrés Bernal destaca que se trata, además, un «turismo de los sentidos», ya que en muchas de estas zonas lo interesante no es sólo ver las aves, sino también escucharlas. «Es un turismo que no defrauda porque no se puede fallar, en estos lugares siempre vas a ver aves y vas a quedar muy satisfecho», apunta. Los PIO se ubicarán en espacios en los que la presencia humana no interfiera con las zonas de reproducción de los animales, y no contarán con una señalización física para no generar huella ecológica.