El Ayuntamiento rechaza cogestionar el Espacio Joven si no recibe 50.000 euros de la Junta

pEl Ayuntamiento de Plasencia rechazó ayer cualquier tipo de cogestión del Espacio para la Creación Joven (ECJ), situado en el barrio de San Juan y dependiente de la Junta de Extremadura, si no recibe una aportación económica de entre 50.000 y 60.000 euros.

Así lo puso de manifiesto en rueda de prensa el edil de Juventud, Sito Díaz, quien mostró su «alegría» por el hecho de que el director del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEx), Felipe González, haya afirmado públicamente que en «ningún momento» se ha planteado por parte del Ejecutivo extremeño el cierre del ECJ.

Tras pedir que este asunto no se convierta en «una guerra política», el concejal aseguró que su departamento nunca ha pretendido que se cierre este centro, ya que su «preocupación principal» son los jóvenes y, en ese caso concreto, los usuarios del ECJ, por lo que está abierto a buscar una solución conjunta. «Yo no voy a firmar ningún convenio con el IJEx en el que yo no vea que tengo un presupuesto suficiente para llevar a cabo la contratación del personal y el mantenimiento del espacio porque no quiero que se perjudique a los usuarios que lo utilizan», afirmó Díaz.

En este sentido, desveló que el convenio inicial que el Gobierno regional hizo llegar al Ayuntamiento placentino establecía un importe de 20.000 euros, una cantidad «con la que no se podría hacer nada», dijo el concejal, para quien la cantidad mínima que tendrían que recibir las arcas municipales para participar en la cogestión estaría entre los 50.000 y los 60.000 euros. Pidió al director del IJEx que sea «coherente y consecuente con la situación tan delicada» por la que atraviesa el Ayuntamiento desde el punto de vista económico.

Por su parte el alcalde, Fernando Pizarro, dijo el jueves en una entrevista en Ser Norte de Extremadura que con este asunto el director del IJEx «ha demostrado que no sabe de política ni cómo se desarrolla el trabajo en la administración», y aseguró que todo viene de que «este señor no quiere gestionar el Espacio para la Creación».