PeC pide que se anule la adjudicación de la limpieza de instalaciones deportivas

El grupo municipal de Plasencia en Común (PeC) registró ayer en el Ayuntamiento una petición para que se declare nula la adjudicación del contrato de limpieza y conservación de instalaciones deportivas a la empresa Ecolimpieza Facility Service por importe de 93.881 euros anuales. Denuncia que esa adjudicación se ha basado en un informe técnico elaborado por el director del Instituto Municipal de Deportes (IMD), Armando Río-Miranda, que es un cargo de libre designación y no un funcionario cualificado, que según la ley son quienes deben redactar este tipo de informes.

El contrato de limpieza y mantenimiento de las instalaciones deportivas le fue adjudicado a Ecolimpieza Facility Service, pero antes de la adjudicación definitiva había que comprobar que la oferta presentada no incurría en baja temeraria. La empresa presentó la correspondiente justificación, que debía ser avalada por un informe técnico del Ayuntamiento, una tarea que la ley reserva para el personal funcionario cualificado en la materia, y no para personal directivo, como es el caso del gerente del IMD. Además, el informe presentado por Río-Miranda es un texto de apenas cuatro líneas en el que, según denuncia PeC, se limita a hacer suyos algunos de los argumentos de la empresa sin basarse «en ningún parámetro objetivo, sino en meras afirmaciones no respaldadas por datos».