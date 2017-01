Los fondos europeos y la apertura del Palacio de Congresos definirán 2017

La llegada del nuevo año invita a repasar lo ocurrido en los últimos 12 de meses pero también a mirar hacia adelante y ver lo que le espera a la ciudad hasta el próximo 31 de diciembre. En Plasencia 2017 será el año, previsiblemente, de la apertura por fin del Palacio de Congresos. También se pondrá en servicio el desdoblamiento del principal acceso a la ciudad, y para saber la capacidad de inversión que tendrá el Ayuntamiento en el próximo trienio habrá que tener un ojo puesto en las convocatorias de fondos europeos que se van a ir resolviendo. En cuanto a los eventos, este año se conmemora el centenario de la estancia del pintor Joaquín Sorolla en Plasencia, y en junio se celebrará un importante encuentro nacional del sector forestal.

La apertura del Palacio de Congresos estaba anunciada para el último trimestre de 2016, pero no ha sido así. De hecho, la Junta acaba de sacar a concurso por 73.000 euros la dotación de mobiliario y el suministro e instalación del equipamiento escénico, que deben estar listos en tres meses desde la firma del contrato. Se supone que a partir de ese momento el palacio -que comenzó a construirse hace una década y ha costado más de 20 millones de euros- estará ya listo para empezar a funcionar y podrá abrirse a lo largo de este año. Sin embargo, aún falta por determinar el tipo de gestión que tendrá y qué administración o empresa se hará cargo de ella.

Una infraestructura que sí entrará en servicio este año con seguridad es el desdoblamiento de la Ex-370 entre Plasencia y la A-66, que tras la apertura de la autovía se convirtió en el principal acceso de vehículos a la ciudad. La previsión de la Junta es abrirla en el primer trimestre de 2017, ya que la obra se está ejecutando dentro de los plazos. También estará listo el tramo urbano que corresponde a la avenida Obispo Laso hasta la glorieta de los Ingenieros. Esta ha sido la principal inversión de la Junta en Plasencia en los dos últimos años, con un presupuesto global superior a los siete millones de euros.

Fondos europeos

La capacidad de inversión en nuevos proyectos que tendrá el Ayuntamiento de Plasencia en los próximos años estará marcada totalmente por los fondos europeos. Ya es seguro que va a disponer de cinco millones de la estrategia DUSI que presentó junto a la Diputación de Cáceres y que fue aprobada el pasado otoño. En breve se va a constituir una comisión mixta que definirá las actuaciones concretas que se llevarán a cabo con ese dinero, si bien parece claro que una de ellas será el nuevo aparcamiento de la calle Velázquez, entre la avenida de Salamanca y Sor Valentina Mirón.

Este año se sabrá además si Plasencia obtiene financiación europea para la estrategia DUSI que ha presentado en solitario, en la que solicita cinco millones de euros para la inversión que el alcalde, Fernando Pizarro, quiere convertir en el proyecto estrella de su mandato: la conversión de los antiguos pabellones militares de la avenida Virgen del Puerto en una residencia de mayores. La intención del Ayuntamiento es conseguir dinero suficiente no sólo para la residencia, sino también para adecuar todo el entorno con la construcción de nuevos aparcamientos y viales.

La construcción placentina tiene marcado en rojo 2017 como el año en el que volverá la actividad en el sector residencial tras más de ocho años de parón. Ahora mismo hay hasta cinco proyectos de promociones de viviendas nuevas que han iniciado sus trámites, y se espera que al menos uno de ellos, el de la avenida Federico García Lorca en el polígono de La Data, pueda comenzar las obras a lo largo de este año, lo cual supondrá un alivio para el que seguramente ha sido el sector más afectado en Plasencia por la crisis económica.

La eterna promesa de la rehabilitación integral de las avenidas de España y Martín Palomino también se encuentra sobre la mesa en 2017. La Junta ha consignado en sus presupuestos 200.000 euros para licitar el proyecto, algo que ya hizo el año pasado. El problema es que mientras no se firme el anunciado convenio a tres bandas entre el Ministerio de Fomento, la Consejería de Infraestructuras y el Ayuntamiento de Plasencia no se pueden iniciar los trámites. El Ayuntamiento lleva meses diciendo que la firma es inminente, pero sigue sin producirse y por el momento no se ha fijado ninguna fecha concreta.

También en 2017 se debería saber si la Universidad Católica de Ávila (UCAV) obtiene el permiso de la Junta de Extremadura para abrir un centro adscrito en Plasencia, concretamente en la Casa del Deán, que le sería cedida por el Ayuntamiento durante un plazo de 50 años. La UCAV se encargaría de reformar el inmueble, y sus planes son empezar impartiendo de manera presencial las carreras de Educación Infantil y Primaria, y Psicología.

A día de hoy sigue sin saberse si la Consejería de Educación va a incluir en los 24 millones de euros que dedicará en 2017 a infraestructuras educativas el nuevo colegio de las huertas de La Isla y la reunificación del colegio San Miguel. Ambas actuaciones están recogidas en el Plan de Infraestructuras Educativas 2016-2020, pero la Consejería ha dicho que irá dando a conocer las inversiones concretas de este año a medida que las vaya sacando a concurso. El coste previsto del nuevo colegio de las huertas de La Isla es de 3,7 millones de euros, y la idea es trasladar allí los actuales colegios Ramón y Cajal y Alfonso VIII.

Huertas de La Isla

En lo relativo al gran problema financiero que tiene Plasencia, el pago de las huertas de La Isla, 2017 es un año de transición. Será en 2018 cuando habrá que empezar a devolver al Ministerio de Hacienda el rescate de 24,1 millones de euros que concedió al Ayuntamiento para abonar el principal de la deuda, y también iniciar el pago directamente a los propietarios de los intereses, que se calcula que ascienden a unos 12 millones. Eso supondrá para las arcas municipales entre cinco y seis millones de euros anuales a los que deberá empezar a hacer frente en 2018. El gobierno local ha solicitado al Ministerio que le conceda un aplazamiento, bien retrasando un par de años el inicio de la devolución del préstamo, o bien aumentando el plazo hasta 20 o 25 años.

Entre los eventos extraordinarios que se desarrollarán en la ciudad a lo largo del año 2017, cabe mencionar la conmemoración con diversos actos del centenario de la estancia en la ciudad del pintor Joaquín Sorolla para pintar el cuadro 'El mercado' por encargo de la Hispanic Society de Nueva York. Además, en el mes de junio la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF) reunirá en Plasencia a un millar de expertos en esta materia bajo el lema 'Bioeconomía y servicios ambientales', en un congreso que está considerado como el mayor evento de la ciencia forestal del país.