El aumento de las compras por internet frena las ventas en los comercios locales

plasencia. No se están cumpliendo las expectativas. «Lo normal sería que a estas alturas no me quedara ni rollo de papel de regalo, y lo cierto es que lo tengo a tope». Es el ejemplo que utiliza Fernando Santiago, presidente de la Asociación de Comerciantes Zona Centro, para ilustrar la situación general del gremio placentino.

«No fue bueno el puente de diciembre, que sí acostumbra a serlo, y en esta campaña navideña seguimos en la misma línea», agrega el representante de un colectivo que aglutina a 90 comerciantes, el 70% aproximadamente de los negocios ubicados en el centro placentino.

A pesar del tránsito continuo en las calles céntricas y el colapso de los aparcamientos en muchas horas del día, «el consumo está parado». Según sus datos, las ventas se están reduciendo hasta el momento entre un 20 y un 30% con respecto al pasado año, una campaña navideña que fue más positiva. «En esta parece que estamos volviendo a hace cuatro años, estamos notando una clara recesión». Pero no duda que los regalos se siguen haciendo en Navidad, tanto para Papá Noel como para los Reyes Magos que regresarán la noche del próximo 5. «Pero no se está adquiriendo en el comercio local». A su juicio, tanto los descuentos abultados que llevan ya días en muchos negocios, como la cada vez más creciente compra online están detrás del parón en las ventas de los comercios placentinos.

«No sé a qué se debe la situación, pero lo cierto es que las ventas no están cumpliendo las expectativas, la cosa está parada, no estamos teniendo el movimiento que esperábamos», asegura también Juan Antonio Real, responsable de una zapatería.

Una situación que también ponen de manifiesto desde las tiendas dedicadas a la venta de ropa y artículos deportivos. «No está siendo nada buena esta campaña navideña, las ventas son inferiores a la de la pasada».

Según Santiago, porque la crisis económica no ha pasado y, por tanto, los hábitos de consumo se mantienen. «Porque a pesar de los descuentos que existen, no se está vendiendo», mantiene.

«La gente mira mucho el precio y si antes se vendían cuatro prendas, ahora se adquiere una y después de que cliente compare y se lo piense mucho», señalan desde otro comercio textil. «Quizás porque cada vez cobra más importancia la venta electrónica y tal vez también porque han abierto nuevos negocios, con lo que todos notamos menos clientela, menos movimiento y, en definitiva, menos ventas».

Las rebajas

A pesar de la situación que están viviendo, según el presidente de los comerciantes del centro desde el inicio de la temporada de otoño, «que no ha sido buena», y que se ha mantenido en el puente de diciembre como en la primera etapa de la campaña navideña, confían en que tras la Nochevieja, el consumo se reactive de cara a los regalos de Sus Majestades de Oriente. «Pero lo cierto es que habitualmente cuando el mes empieza bien se mantiene y que cuando no, no; y de momento esta primera semana de Navidad, desde el día de la Lotería que es cuando empezamos a contar, no ha sido positiva para nada, no ha cumplido las expectativas».

Aun así señala que quedan las rebajas de invierno, «y quizás entonces el consumo se estimule, aunque también habrá que esperar porque los descuentos, en muchos casos muy abultados, son una realidad desde hace tiempo en el conjunto del comercio placentino y tampoco se están notando», concluye Fernando Santiago.