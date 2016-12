El PP saca adelante en solitario su presupuesto para el próximo año

Más de tres horas dedicó ayer la Corporación para debatir unos presupuestos que, finalmente, el PP sacó adelante solo con sus votos. Porque la oposición -con la abstención de Extremeños- rechazó unas cuentas que, según explicaron los portavoces de PSOE, Ciudadanos y Plasencia en Común, no atienden las necesidades de la ciudad. Porque mantienen las mismas partidas para empleo y atención social que las cuentas pasadas y, además, dejan en el aire las inversiones que dependen de la enajenación de patrimonio. De ahí que desde su punto de vista, las cuentas alcancen poco más de 28 millones de euros.

Con unos ingresos que se basan en los impuestos y que, sin embargo, no tienen un reflejo en la creación de empleo, puesto que lo que se hace, según la oposición, no es ampliar y consolidar el empleo público sino privatizar nuevos servicios. Y con unos gastos que potencian deportes y festejos, que no incluyen los casi cuatro millones de euros que se deben a Diputación por el consorcio de los bomberos y que recogen partidas para obras que deben corresponder a las diversas concesionarias de los servicios municipales, motivo por el que el PSOE reclamó una auditoría a las mismas, con el fin de constatar si están cumpliendo o no con sus respectivos contratos.

Por todo ello este partido, junto con Ciudadanos y Plasencia en Común, rechazaron el presupuesto. De poco sirvió que en el turno de réplica, el concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, les explicara que con las limitaciones impuestas por el Gobierno central como consecuencia de la situación económica en que se encuentra la ciudad por la sentencia de las huertas, poco más se puede hacer o poco más se puede alcanzar. Por eso defendió que las cuentas garantizan los servicios municipales y que mantienen partidas para empleo y atención social. Más de 1,2 millones de euros, «porque lo cierto es que, frente a lo que se dice, este gobierno ha incrementado un 20% las aportaciones a los convenios sociales y ha puesto en marcha una decena más».

Hernández: «En el pago se dará prioridad a los proveedores frente a la administración»

Respecto a la subida de impuestos, aclaró que el IBI está sujeto a un mandato estatal y que el Impuesto de Actividades Económicas, por el que se ingresará más en 2017 y motivo de la crítica del PSOE, no supone más trabas a las pequeñas y medianas empresas, sino que la subida presupuestada se debe al incremento que el IAE sufre para aquellas empresas que facturan más de un millón de euros al año.

Por eso Hernández acusó a la oposición de ofrecer discursos demagógicos, por un lado, y de ignorantes o faltos de conocimiento, por otro. Por las explicaciones que tuvo que dar respecto a los impuestos y por la crítica conjunta que escuchó por los casi cuatro millones de euros que se deben a la Diputación por el Sepei. Hernández garantizó que la deuda está presupuestada, pero que otra cosa bien distinta es que no se esté pagando desde 2014. Puesto que el Ayuntamiento reclama una rebaja en su aportación y porque quiere negociar con la institución provincial una fórmula de pago. Hasta entonces, «se continuará dando prioridad a los proveedores frente a la administración».

Quizás por eso Hernández solo tuvo palabras de apoyo para el portavoz de Ciudadanos, José Luis Díaz. Agradeció su discurso, «frente a la visión catastrofista del resto». No en vano, y a pesar de la abstención, que justificó porque no forma parte del Gobierno local, las palabras de José Luis Díaz fueron una defensa sin fisuras del presupuesto del PP. Porque atiende los servicios ciudadanos según dijo, porque mantiene ayudas al empleo y los colectivos sociales, «y porque poco más se puede hacer cuando se tiene que destinar un 40% de él al personal y otro tanto al gasto corriente». Además valoró las obras que se ejecutan en Sor Valentina y la Puerta del Sol, como dinamizadoras de la ciudad, y la prevista en Puente Trujillo.

Por otro lado, el pleno de ayer también aprobó la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento para 2017, la modificación de los estatutos del consorcio de la UNED y un estudio de detalle de un edificio de Placeat en San Gil.