Aprobado el pago para las entidades locales menores

Las entidades locales menores de San Gil y Pradochano, dependientes del Ayuntamiento de Plasencia, recibirán finalmente los 48.000 euros cada una que tenían pendiente y que venían reclamando en compensación por los tributos que abonan sus vecinos. Fue el pasado noviembre cuando surgió una polémica por este impago y motivo por el que acordaron que llevarían al Ayuntamiento placentino ante los tribunales. No será preciso porque ayer se aprobó una modificación de crédito por decreto de Alcaldía para zanjar el conflicto. No obstante, tanto PP como PSOE coincidieron ayer en el pleno en la necesidad de negociar un convenio son San Gil y Pradochano para fijar la cuantía anual que corresponde al ayuntamiento matriz y evitar que la polémica vuelva a surgir. Un convenio que, según el PP, se tenía que haber elaborado ya para el año que termina y que no ha sido posible por la actitud de las entidades locales menores.