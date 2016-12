La ciudad cierra un año de homenajes a Vicente Paredes y Fernando el Católico

Mira por donde algo bueno hace este Alclade desde su toma de posesion. El recuerdo a la historia local y a sus personajes mas ilusttre o historicos como el Rey Fernando.

Pero claro con ello solo la ciudad no avanza. Tanta dedicacion a la historia y efemerides anuales le hacen a njuesro Alcalde olvidarse de las carencias de ciudad en infraestructuras, servicios , industria , deficit de administraciones autonomicas y nacional, etc.

Pero es que se dice pronto lleva seis años y no ha conseguido nada de lo eseñado anteriormente, solamente recuerdos historicos y claro de eso solo no podemos avanzar en la ciudad capital del norte de extremadura. Hace falta algo mas y sobre todo moverse para conseguirlo, pues con "he trasladado por escrito". No , asi no se consegue mucho.