Vecinos del centro piden vigilancia para echar a los 'gorrillas' del Salvador

plasencia. «Los 'gorrillas' que se ponen en la plaza del Salvador son un problema, tanto para los vecinos como para los comerciantes que aparcan en esta zona, porque no todos son pacíficos», asegura el presidente de la asociación de vecinos del centro, Julián Gutiérrez.

Por este motivo reclama más vigilancia policial, «para ver si la presencia de los agentes puede hacer que se vayan del Salvador», argumenta, así como que se habilite algún método de pago para los estacionamientos de la zona. «Consideramos que sería positivo que se reservaran plazas para residentes en esta zona previo pago de un canon anual, o que se recuperara la zona azul para garantizar la rotación en los aparcamientos», argumenta Gutiérrez.

También los vecinos del centro creen conveniente la vuelta de la zona azul. «Porque algunos de los 'gorrillas' que se ponen en la plaza del Salvador son violentos. En mi caso, me han rajado con navaja las ruedas del coche en dos ocasiones porque no les he dado dinero, porque no he querido pagar su 'impuesto revolucionario', que al final es eso lo que nos obligan a pagar si no queremos tener problemas», afirma un vecino del centro.

«Y mi caso, lógicamente, no es el único, dejando claro que no todos los 'gorrillas' que se ponen en esta plaza son iguales, porque no todos son violentos», añade.

En cualquier caso, cree positivo, para zanjar este conflicto, que se tenga que pagar por aparcar. «De todos modos es lo que tenemos que hacer en muchas ocasiones si no queremos tener problemas». Este vecino mantiene que «la realidad hoy es que con la situación que se da en la plaza del Salvador no vas tranquillo a aparcar ni te vas tranquilo si dejas el coche y, por el motivo que sea, no les has dado dinero, porque sabes que igual hay consecuencias».

Por eso la reclamación es que se establezca algún método que impida que los 'gorrillas' se apoderen de la regulación de los aparcamientos en la plaza del Salvador. Y que mientras se establece o se estudia una solución, que la presencia policial se note en la zona. «Lógicamente si vieran a agentes patrullando por la plaza habría menos problemas para vecinos y comerciantes», concluye Julián Gutiérrez.