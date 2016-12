El TSJEx ratifica una sanción a Plasencia por vertidos al Jerte

El Ayuntamiento de Plasencia deberá pagar una nueva multa como responsable de vertidos de aguas residuales al río Jerte, esta vez en la zona del aliviadero de la depuradora. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha ratificado una sanción impuesta en febrero de 2015 por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), si bien estima parcialmente el recurso presentado por el Consistorio y rebaja tanto la cuentía de la multa, que pasa de 5.477 a 3.000 euros, como la indemnización a pagar por los daños producidos al medio ambiente, que queda en 1.150 euros frente a los 1.634 que le fueron impuestos por el organismo responsable de la cuenca.

El Ayuntamiento de Plasencia recurrió la resolución de la CHT argumentando que el vertido denunciado no le era imputable porque las aguas residuales del Valle del Jerte discurren por el colector que pasa por la ciudad «contra la voluntad expresa» del Consistorio. Decía además que el caudal del vertido que presentaba la CHT no se ajustaba la realidad, y que la muestra que se tomó fue «puntual», y durante un periodo de 24 horas a intervalos regulares, por lo que «no puede considerarse representativa» por ley.

Falta de previsión

Por su parte, la Confederación afirmaba que «existe una inobservancia por parte del Ayuntamiento de las previsiones necesarias que evitaran el incumplimiento de la autorización de vertidos», y que si bien puede estar en contra de que la depuradora de Plasencia se utilice para depurar vertidos procedentes de los municipios del Valle del Jerte, «no consta que haya realizado actuación alguna para evitarlo». En relación a las muestras, afirma que se recogieron «en presencia y con la conformidad del represente del titular del vertido, que no invocó irregularidad alguna».

En su sentencia, el TSJEx da la razón al planteamiento de la CHT al recordar que el titular del vertido desde la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) es el Ayuntamiento de Plasencia, y por lo tanto «responsable directo de que se cumplan las determinaciones de la misma». Del mismo modo, el tribunal apunta que si el Consistorio placentino considera que la EDAR no debería tratar aguas residuales procedentes de otras poblaciones «lo que debe hacer es ejercitar las acciones pertinentes para evitarlo», y si entiende que esa circunstancia altera las condiciones que se tuvieron en consideración a la hora de autorizar el vertido «debe plantear al organismo de cuenca su adaptación o modificación».

El TSJEx señala además que el Ayuntamiento confunde la normativa que se debe aplicar en este caso para determinar si las muestras recogidas son o no válidas, ya que una cosa es el régimen general de control de las aguas, y otra la facultad que tiene la CHT para «efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y el rendimiento de las instalaciones». Para estas, últimas, señala el tribunal, «no existe predeterminación normativa alguna», y es la CHT la que tiene la potestad de decidir la manera en la que recoge las muestras «para cumplir la función que le corresponde de policía».

En lo que sí da la razón el tribunal al Ayuntamiento de Plasencia es en que «el valor del caudal de vertido de aguas no resulta adecuado a la realidad», ya que la fórmula de cálculo utilizada por la CHT «utiliza un parámetro incorrecto». El TSJEx considera que «el daño al dominio público hidráulico debe fijarse en 1.150,20 euros, y no en los 1.643,14 fijados por el organismo de cuenca». Rebaja también la sanción impuesta en la misma proporción y la deja en 3.000 euros. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

El Ayuntamiento ya tuvo que pagar en 2010 a la CHT una sanción de 6.100 euros por varios vertidos ilegales al Jerte.