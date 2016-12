La bioclimática reduce su horario estas Navidades por falta de trabajadores

El concejal de Deportes, David Dóniga, dijo ayer que la reducción del horario de apertura al público de la piscina bioclimática durante esta semana y la próxima se debe a la «falta de personal». El edil aseguró que se trata de una medida «obligada», puesto que ha finalizado el contrato de algunos trabajadores y aún no se ha contratado a los nuevos porque la tramitación de los planes de empleo no ha finalizado, de modo que no disponen de suficiente personal para mantener el horario.

Esta semana la bioclimática permanece abierta de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas, mientras que la próxima abrirá únicamente de 7:45 a 15:00.

Críticas de Podemos

Podemos Plasencia emitió ayer un comunicado en el que criticó la «nula gestión» de la concejalía de Deportes. Considera «inaceptable» la reducción de horarios de la bioclimática y que la Ciudad Deportiva haya cerrado algunos días del pasado puente.