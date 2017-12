Villancicos, artesanía y solidaridad con sabor a navidad El fin de semana llega cargado de multitud de actividades que dan el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas TANIA AGÚNDEZ Badajoz Jueves, 14 diciembre 2017, 23:32

Ya huele a Navidad. Extremadura se prepara para recibir las fiestas navideñas con multitud de actividades para todos los gustos y edades. La región acogerá este fin de semana numerosas propuestas culturales y de ocio que pretenden dinamizar el último fin de semana antes de que lleguen unas de las fechas más señaladas del año.

Entre los planes que ocupan la agenda de los extremeños durante estos días no falta la música, el teatro, la gastronomía, espectáculos infantiles o la artesanía.

Tampoco faltará las citas con la astronomía, que llega de la mano de Las Gemínidas, una de las últimas lluvia de estrellas de 2017. Las noches más indicadas para su observación son este viernes y sábado, sobre todo entre las 2.00 y las 6.00 horas de la madrugada.

Imagen de archivo de una lluvia de estrellas de Leónidas. / HOY

El sepulcro de Huerta Montero, uno de los principales atractivos turísticos de Almendralejo, acogerá este domingo día 17 de diciembre una visita guiada para celebrar la entrada del solsticio de invierno en el yacimiento arqueológico.

Se podrá ver el espectáculo de la entrada de los primeros rayos de sol de la mañana en el corredor de piedra del sepulcro colectivo de la Edad del Cobre, que permiten iluminar por completo la cámara funeraria, en un día especial para nuestros antepasados.

El sepulcro data del tercer milenio antes de Cristo. / G. C.

Medievalia La Edad Media llega a Villanueva del Fresno

Bajo el nombre de 'Medievalia' se desarrollará una recreación de la vida en la Edad Media en el entorno del Castillo de Villanueva del Fresno. El evento será este próximo domingo 17 de diciembre a las 11.00 horas de la mañana y contará con un bar que despachará comida y bebida.

Se organizará un mercado y un campamento de la época, además habrá exhibición de lucha, y diversas exposiciones de herramientas y armamento.

También se realizarán talleres infantiles de temática medieval.

Restos del Castillo de Villanueva del Fresno. / A. P.

Los vecinos de la plaza de Santiago de Cáceres han organizado varias actividades lúdicas y culturales para este sábado, día 16 . Habrá música, teatro y una degustación de cocido. También habrá juegos tradicionales de madera para los más pequeños, una pintura mural y la lectura de un manifiesto a cargo del cronista oficial de la ciudad, Fernando Jiménez Berrocal, que aludirá a la importancia de esta plaza en la historia de la capital cacereña.

Villancicos Conciertos por toda la geografía extremeña

Cáceres organizará del 15 al 17 de diciembre el primer Concurso de Villancicos y Canciones Navideñas destinado a niños de hasta 11 años , que se celebrará en la carpa de Cereslandia.

Además, la Obra Social La Caixa llevará al Palacio de Congresos de Cáceres este viernes, día 15 , a las 20,30 horas , el concierto participativo de El Mesías de Händel.

Para dar el pistoletazo de salida a la Navidad cacereña el aula de cultura de la calle Clavellina acoge, el sábado 16 de diciembre a las 20 horas , el pregón Pórtico de la Navidad, a cargo de Joaquín M. Floriano Gómez, mayordomo de la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Montaña. Intervendrá el Coro Rociero de Cáceres y está organizado por la Asociación Belenista Diocesana.

Cartel del concierto.

Los Villancicos seguirán siendo protagonistas el domingo 17 en Malpartida de Cáceres con un recital de Navidad de la Coral 'Manantíos' en la Iglesia Parroquial a continuación de la misa y, por la tarde, se llevará a cabo una Ronda de Navidad por las calles a cargo de la Asociación de Folklore 'Virgen de la Soledad'.

Sin salir de la provincia de cacereña también se puede disfrutar este fin de semana de la Troupe Flamenca, ya que actuará este sábado en Montehermoso dentro de la V Muestra de Villancicos y Campanilleros. Será en el auditorio Corral Concejo a partir de las 20 horas .

Por otra parte, el Teatro López de Ayala de Badajoz acogerá la vigésima edición del Encuentro de Corales Hermano Daniel, que se celebra del 15 al 17 de diciembre . Contará con cinco agrupaciones, entre ellas, dos escolanías, dos coros, uno de ellos acompañado por la banda de música de la capital pacense, y un grupo folclórico.

Encuentro de Corales Hermano Daniel. / HOY

La ermita de la Soledad de Badajoz acoge también el domingo, día 17 , un concierto de la sección infantil de Amadeus-IN. El evento tendrá lugar a las 12 horas e incluirá villancicos populares extremeños junto a otros más célebres y conocidos. En su repertorio hacen hueco a la música de raíz extremeña.

Con motivo de las fechas cercanas a la Navidad, la Hermandad del Calvario de Mérida organiza el II Concierto-Exaltación a la Navidad este viernes 15 de diciembre , a las 20:45 horas, en el Templo Cofrade de El Carmen. Mañana sábado 16 de diciembre se celebra el II Certamen de Villancicos organizado por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

La XXXV edición de la Muestra Provincial de Villancicos, organizada por la delegación de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Badajoz, se celebrará en Segura de León este sábado 16 de diciembre y en La Roca de la Sierra el 17 de diciembre .

Zafra celebrará este viernes el Certamen de Villancicos organizado por el grupo de Coros y Danzas El Castellar. La cita empezará a las 20.00 horas en la Capilla conventual del Museo.

Las actividades en esta localidad continuarán el sábado 16 de diciembre con un Concierto de Navidad. Este acto contará con la intervención de las corales Flor de Olivo de Torreperogil (Jaén) y Santa Cecilia de Zafra. El espectáculo comenzará a las 20.00 horas en la Capilla conventual.

El Ayuntamiento de Almendralejo organiza un encuentro de corales, en el que actuarán la Coral de Almendralejo, el Coro Vía de la Plata y el Orfeón de San Roque. Será el 17 y las entradas costarán 2 euros.

Por su parte, la Coral Ars Vetera ofrecerá varios recitales en Oliva de la Frontera y Higuera de Vargas los días 16 y 17 de diciembre respectivamente interpretando el Concierto de Navidad.

Concierto de la Coral en la Iglesia. / A. P.

La agrupación polifónica dará el primer Concierto de Navidad en el recital compartido al que asistirán el sábado 16 de diciembre en Oliva de la Frontera, la actuación se desarrollará en el auditorio de esa localidad a las 18.00 horas. El siguiente Concierto de Navidad lo realizarán en Higuera de Vargas, el 17 de diciembre al finalizar la misa de la mañana, en la Parroquia de la Purísima Concepción. Este concierto está incluido en el Programa de Promoción de Corales de la Diputación de Badajoz.

Artesanía Mercados y rastrillos

Un total de diecinueve artesanos de diferentes puntos de la región, se van a dar cita el 15 y 16 de diciembre en Villanueva de la Serena para participar en la primera edición de la feria 'EncontrARTE', que se desarrollará en el vestíbulo del Palacio de Congresos. En horario de tarde este viernes 15, y durante toda la jornada el sábado 16.

Este fin de semana Villanueva también acogerá el rastrillo de 'La Guapa', que organiza la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores. En esta ocasión se celebrará del viernes 15 al domingo 17 de diciembre y cambia su ubicación a la plaza de Maura esquina con calle Lares, en lo que era la oficina de Cajamadrid.

Hasta este sábado 16 de diciembre también se está celebrando un mercadillo solidario en Don Benito.

Mercadillo en Don Benito. / HOY

Fundación Asmi prepara una nueva campaña solidaria para estas fechas con el objetivo de dar a conocer sus servicios y también recaudar fondos. Así, del 15 al 17 de diciembre tendrá lugar un mercadillo solidario en el Casino de Zafra. La inauguración se realizará el día 15 a las 17.00 horas y contará con un espectáculo de magia. El día 16 habrá un taller de elaboración de tapas y ese mismo día, por la tarde en la calle Sevilla, se realizará una chocolatada con venta de dulces. También habrá una ruta llamada Zafra Oculta. El 17 , se realizará un taller de confección de galletas navideñas.

Presentación del mercadillo solidario de Zafra. / HOY

Además, el Club de Leones de Zafra prepara su nueva acción solidaria para el sábado 16 de diciembre . Se trata de una nueva edición de venta de dulces, lo recaudado se entregará en esta ocasión a la asociación Zafra Solidaria.

Por su parte, la asociación Teranga Extremadura-Villafranca por Senegal otiene previsto abrir este fin de semaan su mercadillo navideño.

Hasta el sábado día 16 también se llevará a cabo en Plasencia el rastrillo anual de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX), con el objetivo de recaudar fondos para avanzar en la investigación de esta enfermedad.

Anuncio del mercadillo de Villafranca.

Tampoco faltarán las iniciativas solidarias en Trujillo, donde se celebrará el programa El Mochuelo, a favor de Cáritas, que se hará el 15 de diciembre . El sábado día 16 esta localidad cacereña acogerá un espectáculo con la Escuela de Danza Adela Gil a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Belenes Recreación y tradición

La Hermandad de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio de Mérida organiza el IV Belen Viviente y Certamen de Villancicos el próximo sábado, 16 de Diciembre, a partir de las 13:00 horas, en la Parroquia de San José.

Belén Viviente en Mérida.

Los escolares de Infantil y Primaria del colegio San Francisco Javier de Fuente de Cantos se convertirán el próximo 17 de diciembre en protagonistas del Belén Viviente, que cumple su segundo año, y que podrá verse entre las 17.30 y las 20.30.

Planes en famillia Teatro y música para los más pequeños

El teatro Alkázar de Plasencia acoge el espectáculo musical infantil 'Veo, veo. Ven a cantar con Teresa Rabal'. La cita se celebra el día 17 de diciembre a las 18 horas .

Imagen de archivo de Teresa Rabal. / HOY

La localidad cacereña de Jarandilla de la Vera acoge una gala solidaria de circo con los refugiados. Se celebrará a las 18 horas del sábado en la casa de la cultura.

En Badajoz, la Asociación Cultural Sueña Teatro regresa con su espectáculo para bebés 'Sueños de Algodón', una obra de pequeño formato recomendada para los más pequeños de la casa (de 6 meses a 4 años).

La representación tendrá lugar este domingo 17 de diciembre a las 12:00 horas en la carretera de Tres Arroyos , km 8.

Por otro lado, la compañía La Ratonera Teatro pone en escena en Mérida 'Carlota no puede dormir'. La sala Trajano acoge la cita, el día 17 de diciembre a las 18 horas . El espectáculo está dirigido por Robero C. Berrío y protagonizado por Isabel López, Roberto C. Berrío, Carlos Davia y Gema Martín. Entradas: tres euros niños y cinco adultos.

Además, continúan las actividades en ‘DiverMérida’, un gran parque infantil que incluye diversas atracciones infantiles, más una pista de hielo, y que también contará con una zona de comida/bebida. Este sábado 16 de diciembre a las 19:00 horas se llevará a cabo un taller de pompas y un show de pompas.

La Concejalía de Cultura de Campanario organiza un divertido taller infantil/familiar para pasar una divertida tarde haciendo manualidades navideñas.

Será hoy viernes 15 de diciembre desde las 17:00 hasta las 19:00 horas en la Biblioteca Municipal, donde tendrá lugar una tarde muy familiar para que grandes y pequeños disfruten y se diviertan realizando manualidades navideñas.

El pabellón polideportivo municipal de Casar de Cáceres celebrará este domingo la II Feria Familiar de la Navidad. Este espacio se convertirá en un gran mercado local. Además de las tiendas de ropa y calzado, complementos, cosmética, alimentación, se ofertarán otros servicios como fotografía, deporte o psicología.

Con la llegada del espíritu navideño regresa también la solidaridad a Don Benito con 'La Magia de tus pasos'. Por segundo año consecutivo, volverán a ilusionar a niños y mayores para una causa benéfica. Esta vez serán tres las funciones que se celebrarán durante los días 15, 16 y 17 de diciembre en el Teatro Imperial a las 18:30 horas.

Foto de familia del elenco de la obra el año pasado. / E. D.

La Diputación de Badajoz e Ibercaja han convocado las II Jornadas de encuentros lúdico-deportivos, que se desarrollará el 15 de diciembre en Montijo. Estas jornadas, en las que se llevarán a cabo diferentes actividades deportivas y recreativas, persiguen la mayor participación y eludir en todo momento la competitividad.

Espectáculos Danza en Cáceres y teatro en Mérida

El maratón de baile de Cáceres, Danzamaratón, llega a su edición número 16 este año. Se celebrará a partir de las 16 horas el 15 de diciembre en la sala principal del Gran Teatro.

La compañía Verbo Producciones pone en escena 'Los gemelos' el viernes 15 de diciembre a las 21 horas en la sala Trajano de Mérida.

El teatro Alkázar de Plasencia acoge la comedia 'Puebla de las mujeres', que pone en escena el grupo de teatro de la Universidad de Mayores. La obra se representa este viernes 15 de diciembre a las 20,30 horas .

La asociación Lunares de Plasencia pone en escena, el sábado 16 de diciembre a las 20 horas en el teatro Alkázar, el espectáculo 'Recuerda... y baila como si nadie te estuviera viendo'.

Mañana sábado 16 de diciembre el Palacio de Congresos de Badajoz ofrece el espectáculo de tango con la Compañía Nacional de Música y Danza Argentina.

Se trata de un show en el que se combinan los tangos de toda la vida con las milongas y valses de los más variados estilos, armonizados por los Violinistas Walter Oscar Tejeda Carranza y Laura Sánchez García en un formato muy espectacular, junto a los bailarines y coreógrafos Jupa Arias y Esther Medina.

Concursos y rutas Tortilla, chocolatada y senderos

El Concurso de Vinos de Pitarra y de Tortilla de Patatas de Jarandilla se celebrará el sábado por la mañana. Se trata de la sexta edición de este certamen organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento jarandillano. Ya a mediodía tendrá lugar una antología de Zarzuela, en el mismo lugar a cargo del grupo Ferroteatro, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

Dentro de la campaña 'Diciembre solidario' que desarrolla la comunidad parroquial de la Santa Cruz de Villanueva de la Serena se ha organizado una gran chocolatada solidaria el día 17 de diciembre , a partir de las 10 de la mañana.

Tienda de comercio justo del año pasado. / F. H.

Este fin de semana también se celebrarán varias rutas senderistas y marchas en diferentes puntos de la región. La Diócesis de Coria-Cáceres, la Comunidad Islámica, la Iglesia Evangélica Española de Mérida-Miajadas, la Comunidad Bahá'i de Extremadura y la Comunidad Budista de la región celebrarán el sábado la XVI Marcha por la Paz. Con el lema 'Entrelazados por la Paz', saldrá a las 17.30 horas desde la estatua de Gabriel y Galán y finalizará con la lectura de un manifiesto en español y árabe en el Kiosco de la Música.

El domingo 17 de diciembre se celebrará el 2º Encuentro de Caminos del Campo Arañuelo. Romangordo, Higuera y Casas de Miravete acogerán esta cita que tan buena acogida tuvo en su estreno hace unos días en Saucedilla con cerca de 160 participantes. De nuevo está organizado por la Mancomunidad de Municipios, conjuntamente con los tres ayuntamientos.

Por otra parte, un millar de personas participarán en la ruta 'Los Doce Apóstoles' de Salvaleón. Tendrá lugar este domingo día 17 y al final del recorrido se podrá disfrutar de una garbanzada en la plaza del pueblo.

Presentación de la ruta senderista con Máximo José Morales, el alcalde de Salvaleón; y José González, el presidente del club 'El Encinar'. / HOY

La Delegación Diocesana de Fe y Cultura, de Cáceres, ha organizado para el 17 de diciembre , la ruta 'Subida del belén a Cerro Milano', para colocar el nacimiento en el Santuario de la Virgen de la Montaña. La marcha comenzará una vez finalizada la misa, que comienza a las 10 horas.

Sin salir de Cáceres los amantes de los animales tienen este domingo 17 de dicembre una cita en el parque del Príncipe, que acoge una carrera benéfica a beneficio del Refugio San Jorge. Se recorrerán distancias de 3 y 6 kilómetros. El evento comenzará a las 11 horas y las inscripciones tienen un precio de seis euros para adultos y de tres para los niños.

Un año más y como viene siendo tradición por estas fiestas navideñas, se celebrará la XIII Edición de la ruta senderista 'Subida del belén a Jálama'. Esta iniciativa está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria, junto con la Asociación Deportiva de Montaña 'Xálima' de Moraleja. Se llevará a cabo este domingo día 17 de diciembre.

Alrededor de doscientas jóvenes, integrantes de cuatro asociaciones deportivas de la región, participarán en la cuarta edición de la Gala Solidaria de Gimnasia Rítmica, que se celebrará el próximo domingo en Cáceres y con el objetivo de recoger juguetes nuevos para los más desfavorecidos.

Conciertos, cine y libros Nacho Campillo en Almendralejo

Este viernes 15 de diciembre , a las 20:30 horas, tendrá lugar, en el Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación Caja Badajoz, en Mérida, un nuevo concierto del Ciclo de Conciertos ‘Clásicos AIE en ruta’ que la Sociedad Filarmónica 'Esteban Sánchez' y las Juventudes Musicales de Mérida tienen programado para la temporada 2017-2018.

Se trata de un concierto de saxo y piano formado a cargo de 'Anaulf Dúo' que intrepretarán obras de Paul Creston, Manuel de Falla y Antón García Abril, entre otros.

El cantante Nacho Campillo, líder de la banda Tam Tam Go, actuará el 16 de dicembre en el teatro Carolina Coronado de Almendralejo, en un concierto organizado por Animalidades.

En Almendralejo también hay propuestas musicales este fin de semana . El 28º Ciclo de Conciertos del Conservatorio Oficial de Música arraca este sábado en este municipio pacense con el concierto del Coro de Cámara de Extremadura, de la Fundación Orquesta de Extremadura, y que está compuesto por profesores y estudiantes de música, con gran experiencia sinfónico-coral. El concierto se llevará a cabo en el parroquia de la Purificación y la obra será la Misa de Haendel, en la que el coro estará acompañado por el piano.

La Oscam actuará en febrero en el teatro Carolina Coronado. / G. C.

También hay propuestas para los amantes del cine. La Filmoteca de Extremadura proyecta en Cáceres, este viernes 15 , el documental 'Converso', de David Arratibel. El domingo, 17 de diciembre , esta misma institución proyectará en el Centro de Ocio Contemporáneo de Badajoz la película 'La idea de un lago'.

Los más aficionados a los libros tienen también varias citas para estos días. La librería La puerta de Tannhäuser, en Plasencia, organiza este viernes día 15 a las 20 horas un encuentro con Enrique Redel, editor de Impedimenta. Está enmarcado dentro de la iniciativa 'Editores más allá de La Puerta de Tannhäuser', un ciclo que tiene la finalidad de charlar, conocer y disfrutar entre editores, lectores y libreros. Un día después, el sábado 16, este mismo espacio acoge la presentación de 'El día que dejé de comer animales', nuevo libro del escritor y periodista placentino, Javier Morales.

Enrique Redel. / HOY