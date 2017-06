San Vicente de Alcántara acoge desde mañana el décimo Festival SubeRock Bandas como Aurora & The Betrayers, una de las de mayor proyección en el panorama musical español encabezan el cartel del Festival SubeRock EFE Jueves, 29 junio 2017, 11:42

Bandas como Aurora & The Betrayers, una de las de mayor proyección en el panorama musical español encabezan el cartel del Festival SubeRock, que a partir de mañana celebra su décima edición en San Vicente de Alcántara.

Este festival, que organizan el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Extremasound, cumple su décimo aniversario, un período en el que ha ido creciendo año tras año sin cambiar su esencia "gratis y a la sombra", como reza su lema.

En el cartel también están artistas como Kurt Baker Combo o Los Chicos, dos propuestas paralelas del mejor rock y power-pop de la actualidad o el trío hispano-argentino Capsula, que son los únicos artistas en esta edición que repiten visita al festival.

Otras bandas del cartel son los aragoneses The Bronson, Travellin' Brothers Big Band, Paradise Key, la Isbilya Jazz Brass y las portuguesas The Act-Ups y Fast Eddie Nelson.

Entre los artistas internacionales, este año se cuenta con bandas procedentes de Australia, como Animal House; de Suecia, como Bottlecap o The Bongo Club; y de Estados Unidos, como la banda de blues-rock neoyorquina Revel in Dimes.

Para finalizar, SubeRock incorporará a su cartel tres nombres de bandas emergentes, ganadoras del concurso que cada año organiza el propio festival.

Este año los ganadores han sido Her Name Was Fire (Portugal), Scott McLain y Moon Cresta.

Según Fernando Domínguez, de la Asociación Extremasound, SubeRock sigue siendo un festival gratuito que cada año, durante el primer fin de semana de julio, convierte a San Vicente de Alcántara en una cita ineludible con una propuesta musical "joven, intensa e inolvidable".