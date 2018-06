Teatro en Cáceres, Feria en Plasencia y sabores en Mérida para recibir al buen tiempo En Barbaño se celebra el 'Festival Romano Amnis Callis' y Alburquerque acoge el 'Albur Acts Festival' en un fin de semana repleto también de musicales, conciertos y espectáculos de danza TANIA AGÚNDEZ Badajoz Jueves, 14 junio 2018, 22:18

Las actividades de ocio al aire libre llegan acompañadas del buen tiempo. Está previsto que el sol brille este fin de semana en el que el teatro será el protagonista en Cáceres, la Feria marcará el ritmo de Plasencia y la gastronomía será el plato estrella en Mérida.

Durante estos días habrá planes y oferta cultural para todos los gustos y edades. Desde hoy hasta el próximo domingo la región se verá regada por variedad de propuestas de entretenimiento. La música, la literatura, la danza, el cine o las galas solidarias ocuparán seguro un hueco en la agenda de los extremeños.

Teatro Protagonista en Cáceres

Este fin de semana llegan varios platos fuertes del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que este año alcanza su 29 edición. Está previsto una comedia en la plaza de San Jorge para el viernes 15 de junio a las 22,30 horas . La compañía Teatro Defondo representa 'Orlando', de Virginia Wolf, dirigido por Vanessa Martínez. El reparto está compuesto por Gustavo Galindo, Pablo Huetos, Rebeca Sala, Pedro Santos y Gemma Solé. Además, la obra cuenta con la colaboración de un equipo musical formado por Laura Salinas, Ramiro Morales, Iván Mellén, Roberto Terrón, Joan Espina, Antonio Toledo, Daniel del Pino y Andreas Prittwitz. Dirigida a público adulto, dura 1 hora y 40 minutos. La entrada cuesta 18 euros el día de la función, 15 en venta anticipada. Lea la sinopsis de la obra.

Además, comienzan las rutas teatralizadas por la ciudad. Bajo el título 'Mujeres en la historia', se pondrán de relieve figuras como Isabel de Castilla, Isabel de Moctezuma o Dolores de Espadero, entre otras. La cita, dirigida por Montaña Granados, se celebra en el casco histórico a partir de las 21 horas y tiene aforo libre.

La compañía Morboria Teatro pone en escena la comedia de Agustín Moreto titulada 'De fuera vendrá quien de casa nos echará'. San Jorge acoge a las 22,30 horas la representación, dirigida y adaptada por Eva del Palacio, el sábado día 16 . Protagonizan la obra Fernando Aguado, Diego Morales, Eva del Palacio, Alejandra Lorente, Virginia Sánchez, Eduardo Tovar, Ana Belén Serrano, Jorge Corrales, Vicente Aguado, Luna Aguado y Trajano del Palacio. Dirigida a público adulto, durará 2 horas y 10 minutos. La entrada cuesta 18 euros el día de la función, 15 en venta anticipada. Lea la sinopsis de la obra.

Títeres también para el sábado 16 a las 21 horas en la plaza de Santa María. La compañía Tropos-La Tirita Teatro representa, durante 50 minutos, 'Y los sueños, sueños son', la adaptación de Guillermo Gil para público infantil (a partir de 6 años) de 'La vida es sueño, de Calderón de la Barca. El reparto está compuesto por el propio Guillermo Gil y Pacu Úbeda. La entrada es libre. Lea la sinopsis de la obra.

Dentro del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura protagonizan los 'Entremeses de la burla, el amor y la rabia' de Calderón de la Barca. El sábado 16 de junio a las 21 horas se llevará a cabo un ensayo general abierto al público en la Nave del Duende ubicada en Casar de Cáceres.

'Traidor' de José Zorrilla, es la representación que protagoniza el Festival el domingo día 17 en San Jorge a las 22,30 horas . La compañía Teatro Corsario pone en escena la obra bajo dirección de Jesús Peña. El reparto está formado por Carlos Pinedo, Luis Miguel García, Blanca Izquierdo, Javier Bermejo, Teresa Lázaro y Borja Semprún. La edad recomendada es a partir de 13 años. La puesta en escena durará unos 85 minutos. La entrada cuesta 18 euros el día de la función, 15 en venta anticipada. Lea la sinopsis de la obra.

Además, en la plaza de Santa María a partir de las 20,30 horas se imparte el primero de los talleres programados para niños. Bajo el título 'Máscaras del Siglo de Oro', se introducirá a los peques en la 'commedia dell'arte' y se elaborarán máscaras que representen los arquetipos de la modalidad teatral italiana.

Feria en Plasencia Música, juegos familiares y espectáculos taurinos

Las Ferias de Plasencia se celebrarán hasta el domingo 17 de junio . Los asistentes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades que combina música, juegos familiares y festejos taurinos.

Este viernes los tamborileros amenizarán las calles de la ciudad. También habrá juegos familiares en La Isla y varias sesiones de DJs. Está previsto que se celebre un Concierto de la Orquesta Neverland en la Caseta del Mayor.

Para este sábado hay programado un festejo taurino a cargo de Ferrera, Morante de la Puebla y Roca Rey, que lidiarán seis toros de la prestigiosa ganadería de Alcurrucén.

También está previsto un concierto de Revista Musical, Jorge Peralta & Sandra Bellido, en la caseta del Mayor. En la Plaza Mayor actuarán Azúcar Moreno. En la caseta municipal del recinto feria habrá una actuación de Orquesta Syra & Evanis.

El domingo se celebrará una corrida de rejones con toros de la ganadería Hermanos de Luis Terrón para los diestros Sergio Galán, Diego Ventura y Leonardo Hernández.

Este fin de semana también habrá diferentes propuestas culturales y de ocio en Coria organizadas den el marco de Programa Cultural de San Juan 2018.

Así, para este viernes 15 de junio hay prevista una ofrenda a la Virgen de Argeme por parte de todas las Peñas en el Santuario de Nuestra Señora Virgen de Argeme. A las 22 horas en la Plaza de España tendrá lugar el espectáculo de humor 'El Derby'. El sábado a las 22 horas en la Plaza de España habrá una actuación de Muestra de Folklore Extremeño a cargo de la Escuela de Danza 'Savia Viva' de Coria.

El domingo 17 de junio a las 11 horas se celebrará la actividad 'Juegos Infantiles' de la Peña La Geta en la Plaza de la Catedral. A las 22 horas en la Plaza de España habrá una actuación del grupo 'Tarantos de Argeme'.

Música y gastronomía en Mérida Gastrosensaciones

Este evento volverá a unir este fin de semana música y gastronomía en el Acueducto de los Milagros de Mérida. Gastrosensaciones es una actividad que celebrará su tercera edición del 15 al 17 de junio . Se trata de una cita que se basa en la gastronomía, sin dejar de lado otras sensaciones como son la cultura, la música, el arte y todo lo que ofrece este festival.

El programa comienza este viernes con la inauguración, una capa de tapas con jurado profesional, la actuación del grupo Jabato y los disfrutones, un tributo a Alejandro Sanz y finalizando con el concierto de Comando Deluxe.

El sábado por la mañana arrancará con la propuesta de la Asociación Emérita Rock, con el I Encuentro de Asociaciones Musicoculturales y Gastronómicas, y un tributo al Barrio. Por la tarde habrá flamenco y, ya por la noche, el concursante de La Voz Rafa Gutiérrez hará un homenaje a Manuel Carrasco. Además habrá otro homenaje a Pablo López.

El domingo habrá masterclass de Salsa y bachata por la mañana y, por la tarde, la actuación de la Comparsa Las Iguales, ganadoras del Concurso de Carnaval Romano.

Los sabores serán también los protagonistas en Moraleja, donde se celebrará '¡Qué Tostá!', un evento gastronómico que se llevará a cabo por primera vez en este municipio durante los días 15 y 16 de junio . Cada establecimiento ofrecerá a sus clientes una tosta diferente a un precio de 1,5 euros, a cambio se entregará una papeleta para un sorteo de una cena para dos valorada en 50 euros en uno de los restaurantes participantes en el evento.

Festivales Época romana en Barbaño y música en Alburquerque

Barbaño (pedanía de Montijo) celebra los días 15, 16 y 17 de junio el VIII Festival Romano Amnis Callis. Habrá visitas guiadas a la villa romana (el viernes a las 20 horas, el sábado a las 12 y el domingo a las 12), rutas en bicicletas y senderistas con desayuno saludable, paseos en canoa, actividades infantiles, muestra gastronómica, lucha de gladiadores, marcha romana a cargo de 'Los Pirulfos' y representación teatral.

La música será la protagonista en Alburquerque. El 'II Albur Acts Festival', que tendrá lugar este viernes 15 y sábado 16 de junio en dicha localidad pacense cuenta con un cartel de lujo. Este viernes en la Plaza de España de la citada localidad actuarán Jueves de Boleros y La Trova del Llano. El sábado será el turno de Achamán. ac Jóvenes Sabandeños y Furriones. Los conciertos arrancarán a las 22 horas .

Por otro lado, este fin de semana continúa la programación de Cerecera. Dentro de esta iniciativa se enmarcan las XIII Jornadas gastronómicas de la cereza picota.

Exclusivos platos elaborados con cerezas ideados por los restaurantes del Valle del Jerte. La cita gastronómica cumple su XIII aniversario demostrando la versatilidad de la Picota del Jerte en la cocina acompañando a carnes y pescados, o como parte de aperitivos, ensaladas, cócteles y postres.

Además, este sábado día 16 también se llevarán a cabo visitas guiadas a la agrupación de cooperativas del Valle del Jerte. Las visitas comenzarán a partir de las 17,30 horas .

Para todos aquellos que deseen conocer la industria en torno a la cereza, estas visitas guiadas a la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte son la mejor opción.

Danza Del 'Mago de Oz' a 'La Creación'

Este viernes día 15 a las 20 horas se celebrará un Festival de Baile de fin de curso de la Escuela de Baile Fran Montero, situada en calle Almoharín de Mérida.

Esta misma jornada a las 22 horas el teatro López de Ayala de Badajoz acogerá el espectáculo titulado 'Ánfora', que lo pondrá en escena el Centro de Danza Paula Yunis.

Entre los artistas invitados estarán Antón Cotos, Ana Ceballos, Eva Soto, Manuel Gudiño, Duran , Julio Sanz, The Kreathors, Estudio Cynthia González, Leo Gonzalez & cía y Marcia Azevedo & alumnas.

El Instituto de la Juventud de Extremadura y la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura organizan la 'Fiesta de la Danza', en la Factoría Joven de Mérida, para acercar la danza a todo el que le guste hacer deporte, danza y aprender cosas nuevas.

Así, este sábado día 16 de junio habrá talleres gratuitos de Danza Urbana (de 18h a 19.30h) y de Danza Contemporánea (de 19.30h a 21h). Es necesario inscribirse previamente a través del 924 31 81 63 o enviando un mail a fjmerida@juntaex.es. A continuación se celebrará una exhibición de diferentes estilos de danza, como es la Danza Oriental, Fusión, Contemporánea, Africana y Urbana, con la colaboración del centro de Danza La Kabilia.

El sábado 16 de junio a las 20.30 horas el Centro de Danza Zaida Ortiz representará uno de los cuentos mas populares y cinematográficos: 'El Mago de Oz'. Lo hará en el teatro López de Ayala de Badajoz. Cientos de bailarines llevarán al espectador al mundo de Dorothy, el Espantapájaros, el León y el hombre de hojalata entre otros muchos personajes de este cuento tan fantástico.

El domingo día 17 de junio será el turno del Centro de Danza Coppelia que llevará al teatro López de Ayala de Badajoz el espectáculo 'La creación', con un recorrido por la música que nos ha acompañado desde los años 50, hasta nuestros días. El rock and roll, el movimiento hippie, las campanas y los Bee Gees, el punky de los 80 y las Spice Girls nos evocaran recuerdos que nos acompañan toda la vida. Habrá dos pases: a las 18 y a las 20 horas .

Por otra parte, el Palacio de Congresos de Villanueva acoge este domingo día 17 a las 19.50 horas el Festival del Estudio de Baile María Baila 'Alma clásica', con entrada gratuita (hasta completar aforo). Directora-coreógrafa María García Hidalgo-Barquero.

Música Cantautores, flamenco y rock

La sala Trajano de Mérida acoge este viernes , a las 20.30 horas , la Antología de la Zarzuela, organizada por la Asociación Cultural de Zarzuela y Lírica Española. Se interpretarán varias piezas por la asociación cultural sin ánimo de lucro que nace el 1 de abril de 2016 en la región gracias a un grupo de amigos amantes de la música española de los siglos XVIII y XIX. 'La Verbena de la Paloma', 'La Revoltosa' o 'Doña Francisquita' serán algunas de las que sonarán.

Ete viernes 15 de junio , se celebra, en la Factoría Joven de Mérida, la 'Batalla de Gallos', un concurso en donde los jóvenes podrán demostrar su talento con el hip-hop. El ganador grabará un tema con Chistian CH Studio. Organiza la Fundación Atenea.

El Palacio de Camarena de Cáceres acoge un espectáculo más del programa enmarcado en los 'Viernes flamencos del Ateneo', una propuesta que se encuadra dentro de la iniciativa cultural del Ateneo de Cáceres y de la Asociación Cultural 'Flamencos de verdá'. Se trata de una primera edición de actuaciones flamencas de pequeño formato en el mes de junio. Las actuaciones comenzarán a partir de las 21,30 horas .

La sala Boogaloo de Cáceres acoge este viernes 15 a las 23,30 horas un concierto de Riff/Raff, que rinde tributo a AC/DC. Por otra parte, el sábado 16 tendrá lugar el Festival de Combos de la Escuela de Música Moi Martín a partir de las 20,30 horas y con entrada libre. Actuarán Because the life, L21 y The last train.

Este sábado 16 de junio el grupo pacense DA ofrecerá un concierto en acústico en el bar la Unión de Badajoz. El establecimiento está ubicado al lado de Puerta de Palma. La actuación comenzará a las 16 horas y la entrada es libre. Desde las 14:00 horas habrá ensalada campera gratis con una consumición. Un buen momento para escuchar el nuevo disco en acústico.

José Mateus también ofrecerá un recital de rock en directo este sábado, día 16 de junio , en el bar pacense The Blues Brothers (ubicado en la calle Rafael Lucenqui nº 7), que ofrecerá además una carrillada. La degustación arrancará a las 14:00 horas.

Sobre las 18:00 horas los asistentes podrán disfrutar de la música en vivo de José Mateus, que ofrecerá con su directo un repertorio de rock.

El grupo 'Collegium Musicum Madrid' ofrecerá un concierto el próximo sábado, día 16 , en la iglesia del Real Monasterio de Yuste (Cáceres) para conmemorar el fallecimiento del autor teatral y cantante zamorano Juan del Encina.

El recital, que dará comienzo a las 13:00 horas , será el segundo de los programados dentro del ciclo Conciertos del Emperador, que organiza la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

En esta actividad colaboran también Patrimonio Nacional y la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V.

El grupo interpretará un programa titulado 'Todos los bienes del mundo en el 550 aniversario del nacimiento de Juan del Encina', como conmemoración del fallecimiento del autor teatral y cantante zamorano, que incluye quince piezas con música instrumental de la época.

Así, se podrán escuchar piezas para vihuela de Luis de Milán y Luis de Narváez, música para viola de gamba de Diego Ortiz y composiciones para flauta de Francisco de la Torre.

El Corral de las Cigüeñas de Cáceres acoge, el sábado 16 de junio a partir de las 18,30 horas , un concierto de Tea Band.

Tea es una banda de hard blues rock de Madrid que lleva ya más de 20 años de trayectoria y más de 2000 conciertos.

El cantautor bilbaíno Juan Antonio Ipiña (Tontxu) será el padrino del III Certamen Nacional de Cantautores 'Cantando a la Rivera de Gata', una iniciativa del Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres) que pretende servir como reclamo turístico para dar a conocer este municipio de la Sierra de Gata.

Además de apoyar al certamen con su presencia, el cantautor vasco interpretará algunas de sus canciones, ha informado la organización del concurso a través de las redes sociales.

El concurso, que se celebrará este sábado 16 de junio , a partir de las 23:00 horas en la Plaza de la Encomienda de Moraleja, contará con la actuación de ocho cantautores seleccionados.

La sala Barroco de Cáceres acoge, este sábado día 16 a partir de las 21 horas , un concierto de Metalmanía, que rinden tributo a Metallica.

SubeRock lleva la fiesta de presentación de su XI festival a la capital pacense. La cita será este sábado 16 de junio a partir de las 22 horas en la Sala Chat Noir de Badajoz, se presentarán dos bandas extremeñas punteras en su estilo. Los pacenses Pepe Peña & The Garden Band y los sanvicenteños Paradise Key. Folk y rock alternativo pasando por el new rave y la electrónica. Dos estilos diferentes, dos conciertazos diferentes, para una noche mágica en la escena pacense. Habrá regalos y se informará de cada detalle del festival SubeRock.

Para este sábado 16 junio a las 21.30 horas hay programado un concierto Milo ke Mandarini, con la participación especial de Aitor Alarcón. La cita será en el Ateneo El Refugio de la Utopía, ubicado en la calle Robles, 19, de Villanueva de la Vera (Cáceres).

El Corral de las Cigüeñas de Cáceres acoge, el domingo 17 de junio a partir de las 20 horas , un concierto de Patricia Kraus.

Patricia Kraus nace en Milán, pero su familia se instala en España desde su infancia. Comienza sus estudios musicales a los nueve años, para más tarde ampliar su formación vocal junto a la soprano Lina Huarte y con su padre, el tenor Alfredo Kraus. A pesar de su formación clásica, se decanta por la música moderna y ya durante las décadas de los ochenta y noventa publica varios trabajos como autora y cantante, dentro del mundo del pop.

Más teatro Una mirada a la historia y otra a Lorca

El viernes 15 de junio el auditorio municipal de Ribera del Fresno acoge la obra de teatro '25 de marzo de 1936'. La representación arrancará a las 22.30 horas . Media hora antes, a las 22 horas se llevará a cabo la presentación de la obra, que correrá a cargo de su autor, Víctor Chamarro.

El programa 'Cultura en Familia', puesto en marcha por la Diputación de Cáceres, ha llevado actuaciones de cine, teatro y música a 26 municipios de la provincia de Cáceres. En Casar de Cáceres, este sábado día 16 , Asaco Producciones representa 'Tanque Gurugú'. La actividad se desarrollará en la casa de la cultura de la localidad a las 21 horas .

'El Último Amor de Lorca' llega este sábado 16 de junio al Teatro Carolina Coronado de Almendralejo bajo la dirección de J. Raynaud y con la garantía de Jose Carlos Corrales. La representación arrancará a las 20.30 horas .

'El Último Amor de Lorca', tiene un gran equipo artístico, cuenta con grandes actores y actrices como es Concha Rodríguez que interpreta a 'Margarita Xirgú', por ejemplo. Es una obra de teatro cofinanciada con la Red de Teatros de Extremadura.

El Teatro Maltravieso Capitol de Cáceres acoge, el domingo 17 de junio a partir de las 19 horas con entrada libre, 'Esbozos contemporáneos 2018', la muestra final de curso de los grupos de teatro infantil, teatro de adultos, Magia y Danza de la Escuela de Teatro Maltravieso.

Risas y planes en familia Comedias, musicales y magia

Losar de la Vera acoge desde este viernes al domingo la IV Convivencia Familiar de ACEX, la Asociación de Celiacos de Extremadura. Las plazas son limitadas a 100 personas. Este año como novedad se realizará un taller de cocina sin gluten. La organización busca voluntarios que quieran compartir sus recetas. ACEX facilitará los ingredientes. Habrá un concurso de tortilla de patatas y croquetas.

En el Teatro Alkázar de Plasencia Jesús Cisneros y María Luisa Merlo protagonizan 'Conversaciones con mamá', una obra de Santiago Carlos Oves y Jordi Galceran dirigida por Pilar Massa. La representación tendrá lugar este viernes 15 de junio a las 22 horas .

El escenario del Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena acogerá el sábado día 16 a las 21 horas el espectáculo 'El Derby, partido de ida'. Es un nuevo montaje donde las risas están aseguradas y sobre todo, no deja indiferente al espectador, que será una parte importante en el desarrollo del show. Un duelo de ingenio, monólogos y muchas carcajadas. Toni Rodríguez y Luis Lara son los principales artista, y junto a Jesús Cañete que hará de Delegado de Campo y Vicente Ruidos que ejercerá de arbitro, dan forma a este divertido derby humorístico.

El musical 'Campanilla, hay que creer en las hadas' se pondrá en escena este sábado 16 de junio en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida a las 19 horas . Se trata de un musical de Rosario Abelaira y SIE Producciones, hecho por extremeños para público infantil y familiar, con sólidas bases y fundamentos didácticos, que fomentar la lectura y conseguir unos objetivos y valores.

Es una historia original basada en una maravillosa hada que todos los niños desde hace muchos años conocen y quieren.

Fernando Flores propone para este domingo día 17 un espectáculo de magia adecuado a todos los públicos con un simple objetivo: Dibujar una sonrisa al espectador.

El evento está recomendado para toda la familia: Desde pequeños de 3 añitos hasta los niños y niñas más mayores. El público podrá disfrutar de un show donde los protagonistas son los asistentes, colaborando como ayudantes improvisados en el escenario, o interactuando y participando desde sus asientos. La cita es a las 12 horas en el Centro de Ocio Contemporáneo (COC) de Badajoz.

El Palacio de Congresos de Cáceres acoge la nueva obra de 'Peter Pan', basada e inspirada en el libro de James Matthew Barrie. Esta historia representada en teatro-musical es ideal para disfrutar por la mágia que desprende en cada escena con bonitas y divertidas coreografías, y canciones con voces en directo. Este evento, recomendado para toda la familia, tendrá lugar este domingo 17 de junio a las 18 horas .

Otro musical infantil, en este caso 'La bella y la bestia', llega a Plasencia de la mano de La bicicleta de Sanpol. Esta compañía pone en escena esta propuesta dirigida a toda la familia, el domingo 17 de junio a las 18 horas . La cita será en el teatro Alkázar.

La Nave del Duende, ubicada en Casar de Cáceres, acoge este domingo 17 de junio en doble sesión ( 12 y 13 horas ), el espectáculo interactivo 'Aupapá', dirigido a público infantil (de 0 a 3 años). La obra, llevada a escena por la compañía Zig-Zag danza, propone un espacio de interacción en el que se da libertad a los pequeños para participar u observar en el grado en que ellos mismos decidan en cada momento. Este espacio de comunicación no se cierra solo a las evoluciones de la intérprete que trabaja desde el interior, sino también al propio espacio de los espectadores.

El centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres acoge también este fin de semana una sesión de cuentacuentos y un taller infantil de cocina a cargo de la escuela Kids&Us.

Este viernes 15 de junio a partir de las 19:00 horas habrá cuentacuentos. El personal de Kids&Us Cáceres desarrollará 'The Messy Playroom', adaptado para niños de 1-2 años.

El sábado 16 junio a partir de las 11:30 horas se llevará a cabo el taller de cocina 'Little Chef by Kids&Us'. La actividad está recomendada a partir de 3 años y tendrá una duración de 1 hora y 20 minutos.

Deportivos, charlas y arte urbano Carreras y descensos

La segunda prueba del circuito '2 Desafíos Don Benito' tendrá lugar este sábado 16 de junio en Don Benito con recorridos de 10, 5 y un kilómetro, esta última distancia para menores de 12 años. Después de la celebración de la I Carrera Popular de Obstáculos Bravus Race el pasado mes de abril, ahora es el turno de la Music Night Run.

Se trata de una carrera nocturna en la que los participantes podrán comprobar cómo varían sus marcas y se adapta su cuerpo al cambio horario deportivo, disfrutando además de una manera diferente del entorno en el que se disputa la competición.

Otra cita deportiva se llevará a cabo en el Lago Alqueva, donde durante el sábado 16 y domingo 17 de junio se llevará a cabo el VI Descenso del Guadiana en el Gran Lago de Alqueva. La actividad es gratuita y está organizada por la Diputación de Badajoz, aunque las plazas son limitadas. Toda una experiencia y disfrute en plena naturaleza.

La llegada del verano a Trujillo se produce en esta ocasión con la celebración del Cross Popular Ciudad de Trujillo, promovido por el Ayuntamiento. Su XXXIV edición tendrá lugar el domingo 17 de junio . Como en ediciones pasadas, se cuenta con el apoyo de 'Tu Crono Soluciones Welness', junto a la colaboración del Club Atletismo Trujillo.

Los participantes tendrán que recorrer 10 kilómetros, que es la distancia que separa La Cumbre, donde tendrá lugar la salida, y la ciudad trujillana, donde se situará la línea de meta. Los cadetes y juveniles harán siete kilómetros. También se ha diseñado un circuito urbano para las categorías inferiores.

Torre de Don Miguel acoge el domingo 17 de junio la I Ruta Interpretativa Los Molinos. Esta jornada que pretende dar a conocer el paisaje y los productos de la Sierra de Gata comenzará a las 9.30 horas en la Plaza Mayor de la localidad. Habrá una desgustación del tradicional sopetón. La ruta, de dificultad baja, comenzará a las diez de la mañana. Durante la misma los caminantes recibirán explicaciones sobre la flora autóctona a cargo del colectivo ARBA. Se visitará el Molino de los Blancos y habrá una cata comentada de AOVE Manzanilla Cacereña a cargo de la almazara As Pontis. Se hará entrega de árboles autóctonos y plantas al final de la ruta y se celebrará una comida en el chiringuito de la piscina natural Los Molinos.

Este sábado 16 de junio se desarrollará un taller de arte urbano en la barriada Cruzcampo-San Antonio de Mérida. El objetivo es implicar a la ciudadanía y sensibilizarla en valores como el respeto y convivencia a través de herramientas artísticas.

La actividad se realizará en horario de mañana y tarde (de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas), y abordará, a través de dinámicas la igualdad de género. Este sábado el taller será impartido por Jaikü e Isabel Flores.

Ferran Adrià, considerado uno de los mejores cocineros del mundo, ofrecerá este sábado, 16 de junio , a las 18 horas en la sala Maltravieso-Capitol de Cáceres una conferencia titulada 'Cocina y Arte'. El creador de El Bulli es una de las personas que más ha contribuido tanto a incorporar el concepto de innovación en el mundo de la gastronomía. El objetivo de esta charla es acercar los secretos de la cocina al gran público.

El acto, de entrada libre, está organizado por la Asociación de Amigos Fundación Helga de Alvear, de la que el Diario HOY es mecenas, y cuenta con el patrocinio del restaurante cacereño Atrio, dos estrellas Michelin, inmerso además en la celebración de sus 30 años de vida.

Bodegas extremeñas y portuguesas asistirán con sus mejores productos a la II Fiesta Ibérica del Vino que se celebra este viernes, 15 de junio , y el sábado, día 16 , en la Plaza de Toros de Almendralejo, donde se realizarán catas, degustaciones, visitas guiadas, talleres de cócteles de cava y habrá música en directo.

Se trata de un evento de la sexta edición de la Primavera Enogastronómica que organiza la Ruta del Vino Ribera del Guadiana entre marzo y junio, que cada fin de semana ofrece multitud de propuestas para conocer y disfrutar de la cultura

Las actividades en la plaza de toros almendralejense, cuya entrada es gratuita, comenzarán a las 20.00 horas del viernes.

En el coso se sucederán catas populares de las bodegas de la ciudad y de Portugal, taller de cócteles de cava a cargo de SUBEX -Club de Sommelier & Bartender de Extremadura-, al tiempo que se producen actuaciones musicales en directo.

Libros y poesía Presentaciones y lectura de poemas

La Biblioteca Pública del Estado 'A. Rodríguez-Moñino / M. Brey', en Cáceres, acoge el sábado 16 a las 12 horas , la presentación de 'Estación de Cáceres' una novela corta de Ángeles Navarro Peiro. Durante el acto está previsto que intervengan Víctor M. Jiménez Andrada y Soledad García Garrido. La entrada libre.

El escritor madrileño Benjamín Prado estará en la librería emeritense La Selva Dentro. A raíz de la publicación de su libro 'Los treinta apellidos', el escritor, tertuliano y compositor de Sabina llega a la noche de la selva.

Una oportunidad maravillosa de escuchar a una de las retóricas más amables y entretenidas. La cita será este sábado 16 de junio a las 20.30 horas .

Por otra parte, el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, en colaboración con la Fundación Indalecio Hernández Vallejo, desarrolla durante el mes de junio la segunda edición de 'Patios Contados', un proyecto encaminado a la animación de la lectura y la puesta en valor de la cultura rayana por medio de la poesía y la música. Este sábado 16 de junio a las 20,15 horas , la iniciativa se llevará a cabo en el patio de la casa Escobar Jerez. Se leerán poemas y se procederá a la presentación del libro 'Pedalear', de Luis Leal. También habrá una actuación de la Coral de Castelo da Vide.

Solidaridad Cenas, comidas y bocadillos

Este sábado 16 de junio se celebra la V Gala Solidaria de Artes Marciales a beneficio de la Asociación de Familias del TEA (EmeriTEA). Se llevará a cabo en el Complejo Polideportivo Guadiana de Mérida a partir de las 10:00 horas .

La cita está organizada por la Asociación deportiva tradicional Shotokan y la Federación Internacional de Defensa Personal con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida.

Ese mmismo día por la noche, también en la capital extremeña, se celebrará la VI Gala Solidaria frente al Cáncer. La iniciativa está organizada por el Restaurante El Yate cuyos beneficios serán destinados a AOEX Mérida.

El desarrollo del evento, que arrancará a las 21 horas , se efectuará en el transcurso de una cena. En él actuarán Naiara y Christian y Alba y José, que harán exhibiciones de baile y la actuación de David de la Rosa.

El bar Refugio Badajoz, ubicado en la calle Rafael Lucenqui número 9, acoge este sábado 16 de junio a mediodía un barril solidario a favor de SOS Perrera Badajoz. La entrada cuesta 5 euros y habrá cerveza, calimocho y comida para picotear.

La asociación Divertea, que trabaja con niños autistas y sus familias, y la de Esclerosis Múltiple de Extremadura (EMEX), que atiende a personas con esta enfermedad neurológica, han unido sus fuerzas para organizar la degustación de un bocadillo gigante de jamón ibérico de 400 metros de largo que se venderá en porciones para recaudar unos 4.000 euros.

La actividad se desarrollará este domingo, día 17 , en el centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres a partir de las 12,00 horas y hasta agotar las existencias. La ración se venderá a 3 euros y también se podrán comprar platos de jamón ibérico a cinco euros.

Cine 'Handia' y 'La bola dorada'

La Filmoteca de Extremadura proyecta en su sede de Cáceres la película Handia este viernes 15 de junio a las 20.30 horas .

Por otro lado, el programa 'Cultura en Familia', puesto en marcha por la Diputación de Cáceres, llevará actuaciones de cine, teatro y música a 26 municipios de la provincia de Cáceres. En Casar de Cáceres, el 15 de junio se proyecta 'La bola dorada' (en la casa de cultura, 21,30 horas).