El Stone Festival comienza el próximo viernes con Scorpions La banda alemana Scorpions. Scorpions estará en el Albergue El Prado de Mérida junto a Bucéfalo y Medina Azahara

En torno a 10.000 personas procedentes de diversos lugares de España, de Portugal, Francia, Inglaterra y Alemania asistirán al concierto que el 'Scorpions' ofrecerá el próximo viernes en Mérida.

El concierto de 'Scorpions' junto con 'Bucéfalo' y 'Medina Azahara' dentro del 'Stone and Music Festival' de Mérida se convertirá en uno de los eventos "más multitudinarios de cuantos se realizan en Extremadura a lo largo del año", según ha señalado la organización. Para el espectáculo ya se han vendido cerca de 9.000 localidades y los promotores esperan que en los próximos días esa cifra alcance los 10.000 tickets vendidos.

Desde el pasado lunes, casi un centenar de operarios se encuentran desde trabajando en el Albergue El Prado de Mérida para instalar el montaje del citado "macro evento".

Por su parte, los hoteleros de la ciudad esperan colgar el cartel de "No hay habitaciones" para el viernes, de hecho, algunos grandes hoteles de la ciudad no disponen ya de camas para ese día.

Para esta jornada, que dará el pistoletazo de salida a la segunda edición del 'Stone & Music Festival' 2017, se ha acondicionado el campo de fútbol del Albergue plantando grama para evitar el molesto polvo que generaba la tierra del lugar. Una comodidad más que permitirá que el día sea "inolvidable", señala la organización del festival en nota de prensa.

Además, aquellos que no tengan su localidad aún, la podrán conseguir el mismo día del concierto en el propio recinto, siempre pagando en efectivo, puesto que allí no hay TPV. También en la taquilla del Ilunion Mérida Palace y en la página web oficial del festival 'Stone and Music Festival'

Los promotores recomiendan a los espectadores que utilicen el transporte público para acudir al Albergue. Un servicio especial que cuesta sólo dos euros, ida y vuelta, y que permitirá desde las 18.00 horas del viernes evitar atascos, facilitar accesos y mejorar el disfrute de conductores.

La apertura de puertas está prevista a las 18,00 horas. El recinto cuenta con varias zonas de barra y zona de comidas. Además del personal de seguridad que vigilará porque todo transcurra con normalidad y sin incidentes, se han creado puestos de atención sanitaria gracias a Cruz Roja y el 112.