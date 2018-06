Ecuextre y Emérita Lvdica con sabor a tortilla y mormentera Coti e Inlavables actúan este fin de semana en Badajoz, Guareña celebra el festival Guoman, Don Benito acoge la gala final de Extremagia y Cáceres el triatlón 'Ciudad histórica' ÁNGELA MURILLO Jueves, 7 junio 2018, 21:45

El penúltimo fin de semana primaveral llega a Extremadura con citas musicales, lúdicas y gastronómicas. Los amantes de los caballos y los toros disfrutarán en Badajoz con las exhibiciones hípicas y el tentadero de Ecuextre. Las recreaciones romanas serán protagonistas en el festival Emérita Lvdica de Mérida; las calles de Guareña se llenarán de música con el festival Guoman; y a Don Benito llega la gran gala de Extremagia. Las principales citas gastronómicas estarán en Villanueva de la Serena, con su Feria de la Tortilla, y en Alcántara, donde se endulzarán con 3.000 mormenteras.

Ecuextre.

Ecuextre Coti, toros y caballos en Badajoz

Badajoz vive ya su cita anual dedicada al mundo del toro y el caballo. La Feria Ecuextre incluye este año el primer concurso de salto nacional especial indoor gracias a la ampliación de la pista principal de Ifeba. La cita incluye gastronomía, doma clásica y tentadero. Ecuextre aborda la importancia del sector taurino y equino extremeño. En esta décima edición sobresale la alta participación de yeguadas españolas y portuguesas, con más de 200 caballos en competiciones, exhibiciones y espectáculos.

Planes musicales

Comenzamos el repaso a la agenda musical de la capital pacense en el López de Ayala, que este viernes ofrece un concierto de Coti. El cantante y compositor argentino presenta en acústico su último espectáculo 'Cercanías y Confidencias'. La cantaora onubense Argentina será su artista invitada. El precio de las entradas en patio de butaca es de 18 euros y 15 en anfiteatro.

Coti.

El XXXV Festival Ibérico de Música encara ya su recta final. La formación de música antigua portuguesa Ludovice Ensemble, dirigida por Miguel Jaloto, regresa este viernes al festival con 'Perdi a esperança…', un programa de estreno en el que ha recopilado una selección de obras del Cancionero Renacentista de Música Ibérica del siglo XVI que se conserva en la Biblioteca Pública de Elvas. El concierto comienza a las 20,30 horas en el patio del Museo Arqueológico Provincial.

La Fundación Caja Badajoz también mira a Portugal con el quinto concierto de 'El rincón del fado'. El fadista Luís Caeiro será el cantante principal en esta ocasión. Será este viernes en la Rucab a las 20.30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Inlavables actúa en la Sala Mercantil y Edu Soto en la Aftasí.

Tras su aplaudido concierto con la OEx en el Palacio de Congresos, Inlavables ofrece en la Sala Mercantil su último y definitivo show en la legendaria sala pacense, que echará el cierre el próximo día 23. El concierto de la banda de Gene García tendrá lugar este viernes y la entrada tiene un precio de siete euros. El comienzo del concierto está previsto para las 22.30 horas.

Amadeus-IN en San Fernando

También este viernes, el Coro de Cámara Amadeus y su sección infantil, Amadeus-IN ofrecerá dos conciertos en la parroquia de San Fernando, dirigidos por el titular y fundador de la agrupación, Alonso Gómez Gallego, y con entrada libre. En su programa se podrán escuchar himnos en canto llano junto a melodías populares y canciones del mundo. El concierto contará al piano con José Luis Pérez.

Para el sábado, el López de Ayala ha programado el concierto extraordinario 'Grandes solistas' ofrecido por la Banda Municipal de Música, dirigida por Vicente Soler Solano. Actuarán como solistas el pianista Manuel Escalante; el clarinetista José Franch y el trompista Juan Manuel Gómez. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Edu Soto llega este sábado a la capital pacense con su proyecto musical De la Room. El humorista ofrecerá un concierto en la Sala Aftasí a partir de las 22 horas. Las entradas tienen un precio de 14 euros en venta anticipada y 18 en taquilla.

Mundialito de Fútbol Base Pequeños futbolistas llenan Badajoz

En los planes deportivos, en la capital pacense destaca el Mundialito Ciudad de Badajoz, que cumple su séptima edición con representación de tres continentes con clubes de Estados Unidos, Alemania, Marruecos y la vecina Portugal, además de los locales y llegados de distintos puntos del país. En el torneo de fútbol base de referencia en Extremadura participan hasta el domingo más de 3.000 niños de entre 5 y 16 años (de zagalín a cadete). Se disputarán unos 400 partidos entre las sedes de El Vivero, La Albuera y Elvas. Entre los equipos destacan el Atlético de Madrid, Betis, Recreativo, Granada, Rayo, Badajoz, Flecha, Santa Teresa, Maristas, Mérida, Almendralejo, Navalmoral, Benfica o el Sporting de Portugal.

Cáceres Conciertos y un Triatlón en la Ciudad Monumental

Cáceres celebra el Día Mundial del Medio Ambiente este viernes con una jornada lúdica y formativa en el paseo de Cánovas. Desde las 18 a las 21 horas, habrá talleres didácticos para niños relacionados con el reciclaje, entre otras temáticas. Se instalarán castillos hinchables y contenedores de recogida selectiva. Las actividades también se centrarán en promoción de huertos domésticos con la distribución de 1.000 plantones de especies hortícolas y de otros 300 forestales autóctonos, como la encina o el alcornoque. Los jóvenes aprenderán in situ cómo se desarrolla el proceso de cultivo.

La solista Alba Ventura y Ángel Zambrana actúan este viernes en Cáceres.

Música

La Orquesta de Extremadura cierra este viernes en Cácres su temporada con el concierto 'Desde el exilio. Después del exilio'. La actuación en el Palacio de Congresos tiene una charla previa preparatoria, que comienza a las 19,30 en la sala 6. A las 20,30 horas comienza el concierto, dirigido por Álvaro Albiach y con Alba Ventura como solista de piano invitada. El programa evocará el fenómeno del exilio. El célebre Bolero de Ravel abrirá la velada, en la que sonará el tercer concierto para piano de Prokófiev, seguido por la Séptima sinfonía del mismo autor.

El Espacio Belleartes ofrece este viernes un concierto del joven cantante sevillano Ángel Zambrana, que interpretará los temas de su álbum de debut, 'Disparos', en un acústico a guitarra y armónica, a las 21.30 horas. Zambrana creció escuchando los discos de los Beatles a Santana, Boney M y Michael Jackson, entre otros, y montó una banda de versiones con amigos.

El mismo día en la sala Boogaloo Café se puede escuchar en concierto a Smile Cover Band. La entrada cuenta cinco euros y el evento comienza a las 23 horas. El sábado, a partir de las 19.30 horas, pasarán por el mismo escenario Mutagénicos. La entrada también cuesta cinco euros.

Por otro lado, la Fundación Mercedes Calles-Carlos Ballesteros ofrecerá este sábado (20 horas) un concierto en el marco de V ciclo de Música Clásica Ciudades Patrimonio, que se desarrolla en las 15 ciudades españolas con este título y gracias al acuerdo con la Escuela Superior de Música Reina Sofía. El Cuarteto Tchali ofrecerá obras de Escaich y Beethoven.

En El Corral de las Cigüeñas se puede disfrutar el sábado de un tribuno a Loquillo a cargto de acoge del grupo 'Los impostores'. La entrada es libre hasta completar aforo.

Triatlón Ciudad de Cáceres

En la agenda deportiva del sábado destaca la quinta edición del triatlón 'Cáceres, Ciudad Histórica'. Habrá una carrera popular y otra profesional, clasificatoria para los Campeonatos de España Élite de Triatlón distancia Olímpica de A Coruña. La participación requiere inscripción previa.

Además, de viernes a domingo se celebra el 2º Encuentro Extremeño DanCeres, 'II Closing dance extreme'. Todos los talleres y sociales se llevarán a cabo en el AHC Hoteles Low Cost. Participan unas quince parejas procedentes de la región y otros puntos del país.

Mérida Emérita Lvdica: mercado romano, tapas, música y danza

Mérida revive una vez más su pasado romano. Las togas y los uniformes de centurión salen del armario para celebrar hasta el domingo la IX edición de Emérita Lvdica. De viernes a domingo abre sus puertas el mercado romano ubicado en el entorno del Foro provincial con su puerta de entrada, el Arco de Trajano y plaza de la Constitución. Está compuesto por 50 puestos de artesanía, alimentación y restauración. Asimismo, hasta el domingo también se celebra en 16 establecimientos la V Ruta de la Tapa Romana 'Sentia Amarantis'.

El Museo de Arte Romano colabora estrechamente en la organización de Emérita Lvdica. Por eso el sábado abrirá de manera extraordinaria y gratuita sus puertas des 22 horas a una de la madrugada. Tendrá lugar 'Nacidas para el Poder', una recreación histórica en torno a las mujeres que rodearon a los emperadores Trajano y Adriano. El domingo, el MNAR abrirá sus puertas de 10 a 15 horas con entrada gratuita. Para ese día ha programado 'Del lugar y el tiempo del amor', a las 12.30 horas, y 'Danza de los Dioses', a las 13.30 horas, un espectáculo que danzas romanas.

El Museo Romano abrirá sus puertas para acoger actividades de Emérita Lvdica.

Además, en el marco del festival, el sábado, a las 23.30 horas, la Orquesta Joven Ciudad de Mérida ofrece un concierto en el Teatro Romano. El precio de las entradas es de 3 euros.

Siguiendo con el programa musical, este vienes, en el Centro Cultural Santo Domingo, habrá un recital de piano a cargo de Javier Plaza Pérez. Comenzará a las 20.30 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Teatro

Nos centramos ahora en las artes escénicas. En la Sala Trajano, se estrena este viernes la obra 'Criminal', de Javier Daulte, correspondiente al taller de dirección escénica de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura, bajo la dirección de Esteban García Ballesteros. El reparto está formado por Dani Jaén, Sara San Román, Beatriz Solís y Alberto Lucero. La entrada es libre hasta completar aforo.

Plasencia Flamenco, yoga y música por y para los niños

Plasencia centra su oferta de ocio del fin de semana en la música. El teatro Alkázar acoge este viernes, a las 21 horas, un espectáculo de cante y baile del joven Pablo Moreno titulado 'Noche flamenca'. Las entradas cuestan entre 6 y 10 euros. Moreno comenzó su andadura como cantaor de la mano del guitarrista Perico de la Paula y se ha formado como artista en la Fundación de Arte Flamenco Cristina Heeren, de Sevilla, donde ha recibido clases de los más grandes maestros.

También este viernes, la Sala Impacto acoge a partir de las 23,30 horas un concierto de los grupos Calentón (Plasencia) y Descendientes (Móstoles). La entrada es libre hasta completar aforo.

Concierto inaugural de la Orques Infantil

El sábado, más de 150 niños de la Orquesta Infantil y la Orquesta Juvenil de Extremadura tocarán juntos en un concierto inaugural en el Palacio de Congresos placentino. La cita comenzará a las 12.30 horas y las entradas (que cuestan 3 euros) podrán adquirirse únicamente el día del concierto en la taquilla física. La Orquesta Infantil de Extremadura está formada por 60 instrumentistas de cuerda con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años. Por su parte, los 90 jóvenes que forman parte de la Orquesta Juvenil de Extremadura. Su director Gustavo Castro, también es profesor integrante de la OEX y dirigirá ambos conciertos. Se interpretarán siete piezas de Haendel, Bizet e incluso el popular Let it Be de John Lennon & Paul MacCartney.

También el sábado en la capital del Jerte tenemos un plan perfecto para los más pequeños. El teatro Alkázar acoge a partir de las 20,30 horas la representación del musical infantil 'Hero, nació un campeón', una obra de teatro-musical interpretada por alumnos del CEIP Ortega y Gasset de Almendralejo con dirección de Carmen Gil y Carlos Durán. La entrada cuesta cinco euros en venta anticipada y seis en taquilla.

El mismo día se celebra la romería infantil de la Virgen del Puerto. La misa tendrá lugar a las once de la mañana y después comenzará la procesión en el entorno del santuario.

Además, la capital del Jerte acoge este sábado la conmemoración del Día Internacional del Yoga, con la celebración del 4º Encuentro de practicantes. Tendrá varios escenarios: la Universidad Popular, el Parque de La Isla y la Sala Verdugo. Durante todo el día habrá talleres y actividades. Los asistentes tendrán la ocasión de conocer diferentes estilos.

Villanueva de la Serena Tortilla y Canijo de Jerez

Villanueva de la Serena celebra hasta el sábado su Feria de la Tortilla de Patatas. La localidad pacense quiere seguir reivindicando su condición de cuna de este delicioso bocado. Este viernes abren al público una decena de stands en al parque de la Constitución que ofrecerán tapas de tortilla. El día se cerrará con el concierto de 'Made in aquí'.

El sábado 9 habrá un Pequechef en la plaza de España a cargo del cocinero Jorge Díaz, así como un showcooking en el parque de la Constitución dirigido por el también cocinero extremeño Antonio Granero y que contará con la presencia del escritor Jesús Sánchez Adalid, Miguel de Tena, Cristina Almeida y Santiago Parejo, concursante villanovense de Master Chef junior. La jornada se cerrará con los conciertos de El Canijo de Jerez y, a las 19.00 horas, continuará la diversión con el concierto 'The Rockets Coverband'.

Presentación del VI Día de la Mormentera:. L.C.

De la tortilla nos vamos al postre. El toque dulce del fin de semana lo encontramos en Alcántara. La localidad cacereña celebra este sábado el VI Día de la Mormentera, una jornada que promociona este dulce típico, de origen árabe, y que se elabora con un relleno a base de miel, almendras, canela y agua de anís. Se han preparado unas 3.000 mormenteras que se repartirán entre los asistentes. El programa cuenta además con una ruta BTT, un taller de elaboración de mormentera, ruta senderista y un concurso de cocina innovadora.

Don Benito Extremagia con las hormigas del 'Hormiguero'

Desde hace unos días, 'Extremagia 2018' inunda de ilusionismo Don Benito. La gran gala internacional de magia se celebra este sábado en Feval y contará con la participación de Enzo Weyne, Ta na Manga, Fernando Santa Olalla, Mikael Szanyiel y Shezan. El acto, para el que se han agotado ya las entradas, será conducido por Juan Ibáñez y Damián Molla, las hormigas de 'El Hormiguero'.

Extremagia.

Además, Don Benito celebra este viernes una importante cita periodística. Esta noche se entregan en la Casa de Cultura de Don Benito los galardones del XXI Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés. El acto, que comenzará a las 21 horas, contará con la intervención del conocido periodista Pepe Oneto, ganador del I Premio Santiago Castelo por su trayectoria periodística. La ambientación musical correrá a cargo de Misty Jazz y la voz de Silvia Valadés. El primer premio está dotado con 5.000 euros.

Diván du Don y Los Porretas actúan en Guareña este fin de semana.

Guareña Festival Guoman

El XVI Festival 'Guoman' prevé llenar de música, teatro y títeres Guareña este viernes y el sábado. El festival abrirá a las 23,00 horas con la actuación de 'La gant calé' al que seguirá un tributo al grupo AC/DC a cargo del grupo TS/DC. 'The mad Wolves' cerrará la primera jornada. Por el escenario instalado en la Plaza de España pasarán el sábado 9 de junio los grupos 'El Cañita', a las 14,30 horas, 'Divan du Don', a las 23,00 horas, 'Porretas' a las 00,30 horas y 'Oferta Especial' a las 02,00 de la madrugada.

El sábado, en la zona de la Plaza La Parada, se desarrollará la décima edición del concurso de grupos noveles que comenzará a las 18,00 horas y en el que participarán los grupos 'Tree House', 'Txustázero&Punktoenboca', 'Nothing perfect', 'Ceniza' y 'Jaûdo'.

Fregenal, Villafranca y Santa Cruz de la Sierra Corales y música boliviana

Continúa la programación promovida por la Coral Frexnense para conmemorar su medio siglo de historia. Este sábado, a partir de las 19.00 horas, Fregenal de la Sierra acoge el Encuentro de la Federación Extremeña de Corales. Además de los anfitriones, el concierto contará con la presencia de corales de Zafra, Almendralejo, Jerez de los Caballeros, Segura de León y Monesterio.

Tras pasar por Cáceres y Plasencia, este viernes la Orquesta Municipal de Cuerdas de San José de Chiquitos (Bolivia) actúa en Villafranca de los Barros y el sábado en Santa Cruz de la Sierra, la localidad cacereña donde en 1518 nació el conquistador Ñuflo de Chaves, conocido por sus exploraciones en Paraguay y la zona suroriental de Bolivia, donde fundó, en 1561, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Crtel de 'Patios contados'

'Patios contados' Patios poéticos en Valencia de Alcántara

La escritora y maestra nacida en Valencia de Alcántara Mª Victoria Moreno Márquez será la principal protagonista de 'Patios Contados', coincidiendo con el homenaje que se le ha hecho en su tierra de acogida en el Día de las Letras Gallegas 2018. A partir de las 20.15 horas del sábado se realizará una presentación de su vida y obra en el patio de la Fundación Indalecio Hernández Vallejo, que será acompañada de la actuación musical del grupo de Vigo Xardin Desordenado, que presentará su última obra dedicada a la poesía de Victoria Moreno, 'Victoria da luz'.

Brindis por la ciencia en Santa Marta

Santa Marta de los Barros acoge este viernes 'Un brindis por la ciencia', una actividad enmarcada en la VI Primavera enogastronómica. La sala de exposiciones de la Universidad Popular acoge la celebración a partir de las 19 horas. La actividad presenta las 'píldoras para la re-evolución digital' a cargo de Francisco Fernández de Vega, de la Universidad de Extremadura, una conferencia-cata-concierto. Los asistentes catarán vinos acompañados de música en directo a cargo del Instituto de Jazz y Música Moderna de Extremadura, y servido con anécdotas, experimentos y resultados científicos.

Arroyo de la Luz Carrera de la Mujer

Arroyo de la Luz acoge este sábado la Carrera de la Mujer. Las actividades de esta jornada deportiva de sensibilización por la igualdad comenzarán a las 12:00 horas en la Plaza de la Constitución, donde se llevarán a cabo exhibiciones participativas y se montarán hinchables lúdicos. La carrera, que contará con dos modalidades de 3 kilómetros -una de ellas competitiva- comenzará a las 19 horas.

Rally en los Llanos de Olivenza y Alqueva Baja TT Dehesa de Extremadura

Este fin de semana también hay planes para los amantes del motor. El entorno de Olivenza y los Llanos de Olivenza acogen la segunda edición de la prueba de Rallyes Todoterreno Baja TT 'Dehesa de Extremadura', puntuable para el Campeonato de España. Se trata de un recorrido duro e intenso que discurrecon más de 450 kilómetros contra el crono. Como antesala, este viernes se celebrarán las verificaciones y la ceremonia de salida en el Edificio Badajoz Siglo XXI.