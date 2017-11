Rutas con ovejas y robots, algunos planes que dan calor al primer finde de diciembre Los amantes de la música pueden elegir entre Coque Malla, Furriones, y festivales de rock y flamenco, pero también habrá salidas guiadas al campo para disfrutar del otoño o dar la bienvenida a las grullas REDACCIÓN HOY.ES Jueves, 30 noviembre 2017, 23:30

Un montón de planes darán calor al primer fin de semana de diciembre, que llega con oportunidades de disfrutar para todos los gustos, desde la robótica, hasta rutas por el campo que muestran el otoño más bonito de Extremadura.

Cáceres A correr por el sida

El cantante del ya disuelto grupo Los Ronaldos, que cantaba una década atrás 'No puedo vivir sin ti', haciéndola himno de muchas parejas, aterriza el viernes en Cáceres. Coque Malla presentará 'El último hombre en la Tierra' en el Gran Teatro, del cual ponía una foto en su página web acompañada de «en este increíble lugar tendrá lugar este viernes uno de los conciertos más especiales y emocionantes de toda esta gira».

El artista Coque Malla. / HOY

Será un fin de semana muy musical, ya que el XIII Festival Flamenco de las Minas de Aldea Moret viene de la manode un variado elenco de artistas entre los que se encuentran la malagueña Antonia Contreras (Lámpara Minera 2016), el pacense Manuel Pajares, y el cacereño José María Caldito. El certamen se celebra este domingo, también en el Gran Teatro.

La artista cordobesa Lya, apadrinada por Alejandro Sanz, actuará en la sala Barroco el 2 de diciembre a las 23.00 horas. Y la sala Boogaloo que está de aniversario, ofrece un fin de semana repleto de eventos.

No falta el teatro este fin de semana en Cáceres. La obra Incendios, dirigida por Mario Gas puede disfrutarse el día 2 en el Gran Teatro.

Los amantes de las manualidades o de las navidades (o de ambas cosas) están de enhorabuena, ya que la Biblioteca Pública del Estado 'A. Rodríguez-Moñino / M. Brey' acoge el dos de diciembre un taller de manualidades para decorar la Biblioteca en Navidad. Habrá diversas actividades tanto para niños como para adultos.

Además, Cáceres tiene este domingo un plan deportivo y a la vez solidario. Se trata de la carrera contra el sida, que espera reunir a unas 500 personas para contribuir a la concienciación a la población sobre la importancia de la prevención del VIH.

Badajoz Llegan los Compadres

Quizás los nombres de Alberto López y Alfonso Sánchez por sí solos no suenen de mucho, pero la cosa cambia si los sustituimos por Rafi y Fali, los pijos sevillanos del corto 'Eso es así'. Con la premisa de un hombre al que en su cuarenta cumpleaños su mujer echa de casa y no sabe ni freír un huevo, puesto que no ha trabajado jamás, 'Compadres para siempre' llega al López de Ayala el 1 de diciembre. Han doblado sesión (a las 23.00 horas) al agotarse todas las entradas de la primera, prevista para las 21.00.

Rafi y Fali son 'compadres para siempre'. / HOY

Otro importante evento que perdura hasta el sábado es la feria RoboRAVE Ibérica 2017, que reunirá a más de 5.000 niños de nueve países y a más de 300 profesores que recibirán formación sobre robótica y sus diferentes aplicaciones (RoboRAVE Academy). También hay una sección, RoboInnova, en la que se presentan a concursos proyectos que presenten innovaciones en la mejora de la calidad de vida de personas discapacitadas.

01:54 Vídeo.

La música es un evento que no suele faltar en la capital pacense durante los fines de semana. Y este no iba a ser menos. El grupo 'Zaguán', un homenaje oficial a Triana, dará un concierto en la Sala Aftasí este sábado, 2 de diciembre a las 22.30 horas. Por otro lado, las alumnas del Centro de Danza Zaida Ortiz representan 'El Cascanueces' el mismo día, en el López de Ayala. Una jornada después, el día 3, en el mismo teatro, 'La ratita presumida' pone en escena una visión muy divertida del tradicional cuento de Charles Perrault.

Este fin de semana tan frío no faltará la ya tradicional visita guiada. El sábado toca recorrer las 'plazas singulares' de la ciudad. Un recorrido que comienza en Puerta de Palmas a las 10.30, pasa por la Plaza de la Soledad y la Plaza de España, y acaba en la Plaza Alta, donde, como es habitual, se estará celebrando el rastro de artesanía y antigüedades. En cuanto al domingo, se abrirán las Casas Mudéjares y habrá visitas guiadas a las mismas y al Jardín Andalusí a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas.

Mérida Luces y acción

El encendido navideño tendrá lugar en la capital extremeña este viernes, concretamente a las 19.30 horas. Además, como novedad este año, una gran bola de 12 metros y medio por 11 de ancho adornará la Plaza de España durante todas las fiestas. Cuenta con 27.500 luces led.

El sábado 2 de diciembre, Furriones pone en escena en el Palacio de Congresos su espectáculo 'A todo tren', en el que versionan grandes clásicos de la música, o como ellos dicen, «furrionándolos».

El viernes termina el LXIV Congreso Nacional de Coctelería que ha hecho a Mérida ser la sede de este encuentro en el que se han dado cita 49 concursantes que han luchado por el trofeo al mejor 'barman' de España y, a su vez, por representar al país en Campeonato Mundial que tendrá lugar en Estonia.

'La vuelta al mundo en 80 días' es un espectáculo adaptado para personas sordas. Tiene lugar en el Centro Cultural de Nueva Ciudad, el sábado, a las 18.00 horas. La entrada es libre.

El Museo Nacional de Arte Romano acoge los próximos 1 y 2 de diciembre el seminario internacional 'Consideraciones sobre la fundación de Augusta Emerita (I)'. Este Seminario Internacional busca profundizar en el conocimiento de aspectos fundamentales sobre los momentos y consecuencias de la fundación de la ciudad. El encuentro, de la mano de expertos internacionales destacados sobre este tema, pretende avanzar y fijar algunas cuestiones, despejar ciertas dudas y plantear nuevas hipótesis, siempre en el marco de un proyecto nacional de investigación de repercusión internacional.

El domingo 3 de diciembre se celebra en la ciudad la sexta edición de la 'Media Maratón en honor de la Mártir Santa Eulalia', una prueba de 20 kilómetros en la que participarán 70 corredores.

Plasencia 'Funky andaluz «embrutessío»'

Pepe Bao está considerado como el mejor bajista de España. Él, junto a Andreas Lutz conforman O'funk'illo, un grupo sevillano que actúa el viernes en la placentina sala Impacto.

El grupo andaluz O'funk'illo. / HOY

La librería La Puerta de Tannhäuser acoge, el día 1 a las 20.00 horas, la presentación del libro de relatos 'Réplica', de Miguel Serrano Larraz.

No faltan los planes con los más pequeños en esta localidad cacereña, ya que el teatro Alkázar acoge, el día 2 a las 18 horas, el circo-teatro 'Móbil', representada por la compañía La Güasa.

Y terminando el fin de semana musical, habrá un concierto homenaje a Sorolla el 1 de diciembre en el Palacio de Congresos. Tocan la Orquesta Joven de Extremadura y los Coros de Enseñanza Elemental y Enseñanza Profesional del Conservatorio de Música 'Manuel García Matos'.

La Serena-Vegas Altas Rock solidario y grullas sibaritas

Don Benito acoge el sábado 2 de diciembre 'The Pura Rock Fest'. Se trata de un evento musical que contará con las actuaciones de Sínkope, Descartados, Mister Benny y K-tólicos y se celebrará en una carpa cubierta en el parking de la Plaza de España, de 18.00 a 00.00 horas. El festival tendrá un carácter solidario, ya que la entrada servirá para dar apoyo a Apnadobe, la Asociación de Padres de Niños con Autismo de Don Benito, aportando una parte del precio de las entradas.

Villanueva de la Serena tiene un fin de semana de lo más completo. En primer lugar, la Asociación de Amigos de la Coral y Folklore Villanovense celebra el 2 de diciembre, a las 20.30 h. en el Cine Teatro Las Vegas su VII Festival Autonómico De Folklore con la participación de grupos de Coria, Malpartida de Cáceres y Villanueva de la Serena. La totalidad del precio de la entrada (dos euros) irá destinado a AFAD Recuerda Extremadura.

Además, en el marco deportivo, los días 2 y 3 de diciembre se celebra la fase final nacional 2017 de la liga nacional de karate R.F.E.K, un nuevo evento deportivo de primer nivel, que se celebrará en el Pabellón José Manuel Calderón el sábado en horario de mañana y tarde y el domingo por la tarde.

De Villanueva volamos unos kilómetros hasta Navalvillar de Pela, que acoge este fin de semana el IX Festival de las Grullas. Casi 140.000 aves llegan, procedentes del norte de Europa, dispuestas a hibernar. En el marco de este festival se celebran varios eventos como charlas informativas, o un mercado gastronómico y de artesanía.

Grullas pisando tierra firme tras volar miles de kilómetros hasta llegar a Extremadura. / HOY

No demasiado lejos de Pela, en la Siberia extremeña, se celebra la I Jornada Turístico-Gastronómica Siberitas. La jornada comienza el sábado 2 con un taller sobre setas en Castilblanco. La sesión micológica comienza a las 17.30 horas y en ella se enseñará a recolectar de forma sostenible. A continuación habrá un taller llamado 'El bosque comestible', en el que se degustarán frutos silvestres de La Siberia extremeña y dulces caseros de Castilblanco preparados por la Asociación de Mujeres Santa Rita.

El domingo, para finalizar este evento, se podrá elegir entre dos rutas senderistas. La primera tendrá lugar en las inmediaciones de Castilblanco y se visitarán la cooperativa de aceite y las bodegas de Pazo de Casasolas, para terminar con cata de vino y aceite, así como una degustación de quesos, entre otros productos. La otra marcha girará en torno a la afición micológica y se enseñará a identificar setas.

Provincia cacereña Magia en forma de otoño

Uno de los eventos imperdibles de la estación precedente al invierno es la Dulce Otoñada. Se trata de varios eventos que abarcan casi todo el otoño en algunas localidades cacereñas. Este fin de semana, destacan en Barrado, Navaconcejo y Piornal. En este pueblo, el más alto de extremadura, se celebra la sexta edición de la 'Toñá Piornalega' bajo el lema «¿Quieres que te saque un dulce?» que supone un homenaje a la repostería tradicional. Puedes ver el programa completo aquí.

Barrado se llena de teatro. Y Navaconcejo ofrece multitud de actividades como exposiciones, cuentacuentos, talleres de repostería para grandes y pequeños, mercado artesanal del dulce, pasacalles, degustación de dulces, actuaciones de bailes regionales, concurso de repostería, magia y hasta una ruta senderista. Todo el horario lo tienes aquí.

El contrabando fue en el pasado una tabla de salvación para muchas familias extremeñas que vivían en la raya portuguesa. Es por eso que en Valverde del Fresno se va a realizar una ruta senderista por los caminos que recorrían en la postguerra española los contrabandistas.

Otra marcha curiosa es la ruta de la trashumancia, que se realiza los días 2 y 3 de diciembre en dos etapas, desde el municipio cacereño de Malpartida de Plasencia hasta Torrejón el Rubio, con noche en Villarreal de San Carlos. Los participantes podrán pernoctar en un chozo y tomar un desayuno pastoril para continuar con fuerzas el domingo.

Ovejas en plena trashumancia. / HOY

programa Senderos Mágicos ha programado la última ruta Paisaje y Paisanaje del XX Otoño Mágico del Valle del Ambroz. Un paseo por los caminos históricos de Baños de Montemayor que tendrá lugar el sábado 2 de diciembre. En la misma localidad habrá conciertos poéticos durante todo el fin de semana, musicales, además de una ruta senderista que transcurre por la Calzada Romana de la Vía de la Plata.

También hay este fin de semana marchas senderistas en Madrigal de la Vera y Saucedilla.

Para finalizar estos primeros días de diciembre llenos de eventos, el Museo Vostel de Malpartida de Cáceres ofrece una performance multimedia de Javier Flores. El artista presentará una pieza de acción polipoética en la que escribirá con diferentes sistemas lumínicos sobre pantallas fotoluminiscentes. Y en Valencia de Alcántara tiene lugar el II Festival de Teatro de Comedias y Humor 'Manuel Correa Tárraga'.