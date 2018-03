La primera edición del 'Alcazaba Festival' reunirá en Badajoz a Gala, Rozalla, Wighfield y Ara Malikian También actuarán Chimo Bayo, OBK y Viceversa, además de otros artistas nacionales e internacionales del dance de los 90 como Double You o Paradisio EUROPA PRESS Viernes, 16 marzo 2018, 17:08

La primera edición del 'Alcazaba Festival' reunirá en la Alcazaba de Badajoz los próximos días 27 y 28 de julio a artistas como Gala, Rozalla, Wighfield, Ara Malikian, Chimo Bayo, OBK y Viceversa.

En su primera edición, el 'Alcazaba Festival' contará con dos citas, la primera de las cuales se celebrará la noche del viernes 27 de julio al ritmo de Gala, Whigfield y Chimo Bayo en el marco del concierto 'Love the 90's', que incluye actuaciones de artistas nacionales e internacionales del dance de los 90 como Double You, Alice DJ, Paradisio, Sensity World, OBK, Viceversa, Paco Pil y Just Luis.

La segunda cita de la primera edición de 'Alcazaba Festival' será el día 28 de julio con el concierto del violinista Ara Malikian, según ha anunciado en su presentación el director del certamen, el promotor Carlos Lobo, acompañado de la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, y del concejal de Turismo del Ayuntamiento de Badajoz, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo.

En relación al concierto del día 28 de julio por parte de Ara Malikian, Lobo ha destacado que acudirá a Badajoz con un espectáculo nuevo y que las entradas se pondrán a la venta a partir del próximo jueves en la web del certamen www.alcazabafestival.com.

En el caso de 'Love the 90's', ha recordado que las entradas se pusieron a la venta hace unos días y ha detallado que más de 1.500 personas las han adquirido en el marco de este festival que, según ha confiado, será un «éxito rotundo» y que se completa con efectos especiales y pirotecnia con un aforo de unas 8.000 personas de pie que se reduce a unas 4.000 sentados.

Sobre la Alcazaba, el concejal ha destacado el «potencial» de este recinto y que el consistorio quería que la ciudad «tuviera su festival con identidad propia, con una marca propia y que reforzara, cómo no, el sitio donde se realiza», un monumento que data del siglo IX según los primeros vestigios de sus yacimientos y que «se enriquece» acogiendo este tipo de citas que también favorece el turismo.

Así y sobre el 'Alcazaba Festival' ha afirmado que reúne los «requisitos» que pedía el ayuntamiento, como es el caso de tener «cierta calidad» y «reconocido prestigio» y ha puesto en valor que rememore «épocas doradas en la música de este país» con 'Love the 90's' junto a Ara Malikian en la Alcazaba.

En un sentido similar se ha pronunciado la secretaria general de Cultura, que ha defendido que los extremeños tienen la «suerte» de vivir una región que puede «presumir de la gran riqueza arqueológica que atesora» con tres ciudades Patrimonio de la Humanidad, Cáceres, Mérida y Guadalupe, y monumentos declarados Bienes de Interés Cultural como la Alcazaba de Badajoz, la «más grande» de Europa y una «de las más grandes» del mundo.

Finalmente, García Cabezas ha recordado, a preguntas de los periodistas sobre el hecho de que Badajoz ya no sea sede de Comtempopránea, que se decidió que, «por cuestiones organizativas y por rentabilidad del propio festival», «tendría que ir por otra línea de trabajo» y que «de común acuerdo» pensaron en «darle este nuevo contenido musical» a la Alcazaba.

«Desde el ayuntamiento y desde la Junta de Extremadura llegó esta propuesta que consensuamos, que hablamos y que hemos decidido impulsar», ha concluido.