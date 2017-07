Una orquesta sin director La Chamber Orchestra durante uno de sus conciertos en los que tocan sin director. :: hoy Mañana el López de Ayala acoge el concierto de la Chamber Orchestra, un conjunto internacional que quiere modernizar la música clásica NATALIA REIGADAS BADAJOZ. Domingo, 23 julio 2017, 12:42

Hay 30 músicos con violines, violas, contrabajos, etc ,y suena la obertura de 'Las bodas de Fígaro', de Wolfgang Amadeus Mozart, pero no hay batuta ni director. Este momento se vivirá mañana lunes en la terraza de verano del Teatro López de Ayala (22.00 horas). Visita su escenario la Chamber Orchestra, una agrupación internacional con grandes artistas, y un estilo peculiar, que visita Extremadura gracias a que dos de sus músicos son extremeños. Se trata del placentino Francisco López, que será solista con su flauta, y la pacense Lourdes Higes, oboísta.

Para Higes será un momento especial tocar en su ciudad natal con la Chamber Orchestra. Habitualmente esta joven pacense de 30 años toca el oboe en la Rheinische Philharmonie de Alemania, pero en sus vacaciones viaja con este nuevo proyecto que se inició hace 4 años en Berlín. El objetivo es ser una orquesta diferente, con otra energía, y para ello han decidido prescindir del director.

No es la única orquesta que no cuenta con batuta al frente. La diferencia, según explica Lourdes Higes, es que en este caso tampoco hay un único líder que sustituya al director, sino que, cada parte de la obra depende de uno de los músicos. Además las decisiones se toman de forma democrática. Lo hablan y lo votan. El público observará como, en ocasiones, marcará la pauta el primer violín, en otras el fagot o el contrabajo. Para conseguir actuar sin director, estos músicos realizan un importante trabajo previo. Tienen que conocer muy bien la composición y la idea que tenía el compositor cuando realizó la obra. No solo conocen su parte, sino la de sus compañeros.

«Queremos romper con la imagen tradicional de la música clásica ¿por qué no escucharla con una cerveza?», dice Lourdes Higes

Lourdes Higes lleva desde los 10 años dedicada a la música y está entusiasmada con este grupo. «Nunca había encontrado una orquesta así». La Chamber Orchestra tiene su sede en Berlín, pero es un proyecto mundial y cuenta con músicos de 15 países diferentes. Los dos extremeños han liderado el proyecto para que este grupo visite Extremadura durante estos días. Aunque son músicos de gran calidad y con puestos de orquestas de gran relevancia, participan en esta gira de forma voluntaria. Las entradas, que en Badajoz costarán 5 euros, solo sirven para costear los viajes. No cobran y además lo hacen en sus vacaciones.

«Es una motivación que no tenemos en nuestro trabajo habitual. Es gente joven y muy motivada y lo pasamos fenomenal», añade Higes. El público, relata esta oboísta, se queda asombrado, en primer lugar, por la ausencia de director. «Suelen destacar que tiene mucha energía».

Música clásica y bocadillos

Con esta propuesta quieren alejarse de la imagen tradicional de la música clásica. «Se puede escuchar a una orquesta tomándose una cerveza», añade Lourdes Higes que destaca el acierto de actuar en la terraza del López de Ayala. «La música clásica no es ir de frac, con una copa de champán o ponerse pieles. ¿Porque no verlo con una cerveza y un bocadillo?».

Además de Mozart y Beethoven, la Chamber Orchestra estrenará en Badajoz 'El bailaero de las gitanas'. Se trata de una obra escrita por Francisco López, que actualmente es primer flauta en la Ópera de Gotemburgo. Esta pieza está basada en la obra literaria de la escritora extremeña Mónica López del Consuelo que también intervendrá en la actuación como narradora.