La música clásica y el jazz protagonizan los conciertos gratuitos del MUBA Imagen de archivo de un concierto celebrado en 2016 en el patio del MUBA:: HOY El ciclo veraniego comenzará el 22 de junio con 'Olavide y Bergia' y su espectáculo 'A los poetas, burlesco y otras hierbas' EUROPA PRESS Jueves, 15 junio 2017, 11:31

La música clásica y el jazz protagonizarán las cuatro citas del XV Ciclo de Conciertos de Verano 2017 en el patio Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA). Además, estas actuaciones se repetirán en otras localidades de la provincia.

Así, esta temporada, considerada como un "imprescindible" del verano de la capital pacense, dará comienzo el próximo 22 de junio con 'Olavide y Bergia' y su espectáculo 'A los poetas, burlesco y otras hierbas'. Además, repetirán actuación el día 23 de junio en la Plaza del Pilar Redondo de Zafra.

Begoña Olavide y Javier Bergia proponen un programa cuyo contenido es una selección de piezas de los dos discos que "recientemente" han grabado juntos, se trata de una música original que interpretan ambos autores para salterio medieval, guitarra acústica y percusiones.

También intervienen dos voces que cantan textos de "grandes" poetas universales españoles como Calderón, Quevedo, El Arcipreste de Hita, Bretón de los Herreros, Valle-Inclán, Miguel Hernández, Luis Cernuda o Al-Shustari de Guadix. Además, en la última parte abordan algunas piezas del repertorio tradicional sefardí y andalusí.

El próximo concierto se ha previsto para el 29 de junio a cargo de la agrupación 'Ensemble Constelación 5.0', la cual está integrada por los violinistas Manuel Camacho y Joan Alonso, la violista Sandra López, la violonchelista Teresa García y el arpa de Reyes Gómez.

Asimismo, este quinteto de cuerda interpreta piezas de Beethoven, Astor Piazzolla y Antonio Dvorak. El 'Ensemble' está compuesto por profesores de los conservatorios Profesional y Superior de la Diputación de Badajoz. Además, este concierto se podrá disfrutar también en el teatro San Fernando de Berlanga (Badajoz) el próximo 30 de junio.

Jazz en julio

Por su parte, el próximo mes de julio estará protagonizado por el jazz de Geko Turner, quien se caracteriza por sus ritmos bailables, las bellas melodías y sus letras ingeniosas escritas en varios idiomas, y el gospel de Ingrid Arthur.

Así, el día 6 de julio la voz y el guitarrista Turner, acompañado a la trompeta con Frank Santiuste, el bajo con Patrick Umoh, la batería con Akin Onasanya, el guitarrista Miguel Zamora y Pablo Hernández con el saxofón, interpretarán temas con influencias "tan dispares" como el blues, soul, funk, ritmos africanos y caribeños, pop y electrónica.

Este concierto se repetirá al día siguiente, 7 de julio a las 22,00 horas, en el parque municipal de Puebla de la Calzada (Badajoz).

Para finalizar, el día 13 de julio, 'Ingrid Arthur & the Gospel Voices of América' ofrecerán un espectáculo vocal y musical con temas de sus discos 'From a distance' y 'Face to face', ambos premiados en los Grammy. Sus giras europeas y mundiales la consolidan cada temporada como "la estrella que es".

Como las citas anteriores, este concierto de gospel se podrá escuchar el 14 de julio a las 22,00 horas en la Plaza del Palacio de Cultura de Herrera del Duque (Badajoz).

Los martes previos a cada uno de los conciertos programados en el patio del Museo de Bellas Artes de Badajoz, es decir, los días 20 y 27 de junio y 4 y 11 de julio, se podrán retirar las entradas gratuitas en el mostrador habilitado en la puerta del Edificio A del museo en C/ Duque de San Germán, en horario de 18,00 a 20,00 horas.

Según ha informado la diputación de Badajoz, todos los conciertos, exceptuando los de las diez de la noche mencionados, comenzarán a las 21,30 horas y se podrá solicitar hasta un máximo de 2 entradas por persona mayor de edad.