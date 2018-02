Música, naturaleza y epílogos carnavalescos Este fin de semana, artistas como Pasión Vega, Sidecars, Farruquito, Aurora & The Betrayers y Bombai actúan en la región; Plasencia y Trujillo acogen las actividades previas a la Feria Internacional de Ornitología; y continúan las citas con Don Carnal en algunos municipios extremeños MARÍA FERNÁNDEZ Cáceres Viernes, 16 febrero 2018, 08:52

Fin de semana cargado de música en Extremadura. Pasión Vega, Sidecars, Farruquito, Aurora & The Betrayers y Bombai, entre otros, actúan en la región. También de naturaleza, con los aperitivos que la FIO, la Feria Internacional de Ornitología que se celebrará en Monfragüe la próxima semana, ha organizado en los municipios cacereños de Plasencia y Trujillo para este sábado y domingo. Y de remate de los Carnavales. Porque continúan las citas con Don Carnal. Además, la agenda extremeña trae la V Semana en honor a Sancho IV en Casar de Cáceres o el VIII ciclo de magia 'Ciudad de Plasencia'. ¡Empezamos el repaso!

Alconchel, Villanueva del Fresno, San Vicente de Alcántara, Guadiana del Caudillo Los Carnavales no terminan

El Carnaval no ha terminado o al menos, no en todos los sitios. Aquí, algunos ejemplos. En Alconchel la fiesta comenzó el pasado día 8 y se extiende hasta este sábado. «Vive el Carnaval de siempre, una semana después, rechaza imitaciones», se puede leer en el programa. Así, este sábado se celebra el Día de la máscara con una concentración a partir de las 19,30 horas y con fiesta de disfraces posterior. El sábado es el 'día grande' del Carnaval, con el segundo desfile de grupos a partir de las 17 horas. Después habrá actuaciones en la casa de cultura en un espectáculo que también contará con la participación de dos murgas de Puebla de obando. Despide el Carnaval el Entierro de la Sardina y un baile con orquesta en la carpa municipal, donde se entregarán los premios a los mejores disfraces.

Otro municipio que retrasa la celebración del Carnaval es Villanueva del Fresno. El viernes habrá concurso de murgas en el antiguo cine (21,30 h, con la participación de Los Water Closet y Dakipakasa) y el sábado un desfile de comparsas en el que también desfilarán Bakumba, de Alange, y El Vaivén, de Badajoz. El domingo desfilarán las comparsas infantiles y se celebrará El Entierro de la Sardina.

En San Vicente de Alcántara también hay epílogo carnavalesco este fin de semana con la celebración del 'Carnaval Chico'. Sábado 'de piñata' con la actuación de seis murgas del Carnaval de Badajoz, entre ellas, la ganadora de este año, Los Water Closet; y domingo 'de piñata' con el desfile de dos de las comparsas que han participado en el Carnaval de Badajoz, Wailuku y Caribe.

En Guadiana del Caudillo se celebrará el viernes una convivencia carnavalera nocturna, con pasacalles y fiesta en la carpa instalada en la Plaza Mayor. Habrá cinco menciones especiales: a la mejor coreografía, música, traje, gorro y maquillaje. Al día siguiente tendrá lugar el desfile del Carnaval, que en inicio iba a ser el pasado día 1 pero fue pospuesto.

Y no acaba, porque el remate final será el sábado siguiente. Así, el sábado 24 seguirá habiendo fiesta con la Muestra de arte de Carnaval en Vegas Bajas que celebra La Garrovilla, y que el año pasado congregó a más de 20 comparsas de toda Extremadura en el desfile del municipio, dos semanas más tarde.

03:50 Vídeo. Actuación deLos Water Closet, ganadores del concurso de murgas 2018 del Carnaval de Badajoz.

Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia Mucha música, también cineclub y magia

En Badajoz, el teatro López de Ayala apuesta por un musical tributo a Queen para el sábado con la actuación de Queenie, que recrearán el sonido, estilo y puesta en escena del grupo liderado por Freddie Mercury con temas como We are the campions o I want to break free.

El viernes , más musica con la actuación de Aurora & The Betrayers en la sala Aftasí, presentando su último disco, 'Tune out the noise'. Otros dos planes para el día 16 en Badajoz: una charla sobre los problemas de la educación actual vistos a traves del húmor gráfico, que impartirá el catedrático de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Extremadura (Uex), Lorenzo J. Blanco Nieto; y una velada de astronomía en el merendero de la carretera a Villar del Rey, EX-325, coordinada por Jorge Meneses.

El domingo, como viene siendo habitual, el Centro de Ocio Contemporáneo proyecta una película en tres sesiones dentro de la programación de la Filmoteca de Extremadura. El título para este día 18 es 'A quiet dream'.

En Cáceres, el Gran Teatro propone para el viernes la representación de 'La rosa tatuada', que pondrá en escena la compañía Thalía Teatro Badajoz; y música para el sábado y el domingo con las actuaciones de Sidecars, dentro de su gira 'Cuestión de gravedad', y la Banda Sinfónica del Conservatorio Oficial de Música 'Hermanos Berzosa', en un concierto encuadrado en el XVI ciclo Esteban Sánchez.

Además, el viernes habrá actuación de pianista Javier Arroyo en Maltravieso Capitol; el activista Tom Kucharz inaugurará en la Biblioteca Pública el VI ciclo de Charlas Verdes de Ecologistas en Acción con una ponencia sobre minería y globalización; el poeta Fermín Herrero presenta su libro 'Fuera de encuadre' en el Ateneo de Cáceres; y se proyecta en la Filmoteca de Extremadura 'El pastor'.

El sábado, dos propuestas musicales más con las actuaciones previstas de los grupos Kaos Urbano, Rude Pride y Kalorroi en Barroco y Aurora & The Betrayers en la sala Boogaloo. Y el domingo, plan familiar con la actuación de Ninonita y Cesáreo en Maltravieso Capitol.

En Mérida, este sábado está previsto el concierto de Farruquito en el Palacio de Congresos, dentro de su gira 'Improvisao'; y la celebración, en el centro cultural Alcazaba, de la segunda edición de la Jornada de Protección y Bienestar Animal de Mérida, cuyas conferencias estarán centradas este año en las denuncias por abandono y maltrato animal. Además, durante todo el fin de semana se celebrará la segunda prueba del Campeonato de Extremadura de Coches de Radiocontrol.

En Plasencia, además de las actividades previas a la FIO (en el siguiente capítulo), el teatro Alkázar acoge el viernes el VIII ciclo de magia 'Ciudad de Plasencia', con 'Las ilusionistas' Huang Zheng (China), Amelie (Madrid), Jessica Guldomal (Canarias) y la extremeña Patri Zenner; y el sábado el espectáculo de danza 'La corte de los espejos', cuya recaudación se destinará a Ascapa. El viernes, además, se celebrará el concierto 'My way' en el complejo cultural Santa María.

Plasencia y Trujillo Las previas de la FIO

Plasencia y Trujillo ofrecen un aperitivo este fin de semana de la XII edición de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, que se celebra el próximo en Monfragüe. Así, 'ObservaFIO' y 'ArteFIO' llenarán de actividades estos dos municipios cacereños.

En Plasencia, habrá observación de estrellas en Torre Lucía (viernes y sábado a partir de las 20 horas), rutas ornitológicas (sábado y domingo a las 11 horas desde la plaza de la Catedral), pintura urbana en vivo (sábado a las 11 horas en la pasarela del párking de La Isla), concursos de dibujo infantil y de pintura, música en la calle y catas de aceites extremeños en el Palacio Carvajal Girón. También habrá una actuación en la plaza de abastos el sábado a las 19,30 horas dirigida a público infantil. Algunas actividades requieren inscripción previa. Asimismo, se ofrecerán degustaciones gastronómicas especiales y corte de jamón con degustación en diferentes establecimientos hosteleros.

En Trujillo, están previstas tres rutas de birdwatching: en bicicleta por los llanos y berrocales (sábado a las 11 horas), para niños sobre fauna urbana (sábado a las 16,30 horas) y por el casco antiguo (domingo a las 10,30 horas), siempre con salida desde la plaza Mayor. Además, habrá talleres infantiles con cuentacuentos, pintura, manualidades y más juegos el sábado y domingo a partir de las 11 horas; música en la calle; una actividad que aunará la astronomía y la gastronomía; y la actuación del dúo de payasos 'Los hermanos Saquetti' el sábado a las 12 y a las 13 horas. Todas las actividades se celebran en la plaza Mayor y algunas de ellas requieren inscripción previa.

Villanueva de la Serena, Don Benito, Navalmoral, Coria.... Más música y teatro

En Villanueva de la Serena destaca el concierto de Pasión Vega, que presentará su último trabajo en el Palacio de Congresos Vegas Altas el sábado, con el aforo completo ya que se han agotado las entradas. El día anterior, el cine-teatro Las Vegas de Villanueva de la Serena proyecta el documental '5105. Historia de una fuga de Mauthausen' del villanovense Diego González.

Por su parte, Don Benito acoge la Quedada de la Mujer 2018 con diferentes actividades en la sala multiusos del Pabellón Municipal, entre ellas, un taller de hipopresivos. Asimismo, el viernes tendrá lugar el concierto 'El amor hecho música' y tanto sábado como domingo se representará en el teatro Imperial 'Cuadro de amor y humor, al fresco'.

En Barcarrota se celebra el domingo la III Ruta senderista Travería del Alcarrache, una marcha circular de 19 kilómetros que tendrá como protagonista este afluente del Guadiana.

El grupo Bombai, conocido por letras de canciones como 'Solo si es contigo', actuará en el Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata el viernes, con entradas agotadas.

También el día 16, en Coria se pondrá en escena la comedia 'Encuentros casuales'. La casa de cultura acogerá la obra de teatro de Francis Lucas.

Continuando con la provincia cacereña, esta semana en Casar de Cáceres se celebra la V Semana en honor a Sancho IV. El viernes habrá concurso gastronómico; el sábado, una recreación histórica popular y el espectáculo de luz y sonido sobre el Privilegio Real; y el domingo, dos rutas senderistas, una exhibición de tiro con arco y el mercadillo histórico.

01:58 Vídeo.

Si todo esto te parece poco, hay una veintena de exposiciones que puedes visitar, entre ellas, 'Copiando a los maestros', en el Museo Luis de Morales; 'Todas las palabras para decir roca. Naturaleza y conflicto' en el centro de artes visuales Fundación Helga de Alvear; y la muestra 'Leyendas del Deporte', en el Palacio de Congresos Manuel Rojas.