Jazz y flamenco para los playmobils góticos El primer fin de semana de frío viene cargado de eventos ALBA BARANDA Jueves, 16 noviembre 2017, 23:21

El primer fin de semana de frío viene cargado de eventos. En Badajoz, el Festival Internacional de Jazz llega a su fin, pero no sin antes ofrecer sus mejores actuaciones. Además, la feria hispanolusa, Fehispor, muestra una colección de miles de playmobil que campan a sus anchas por Ifeba; eso sí, cuando nadie mira...

En Cáceres, el festival es de flamenco y Juan Manuel Moreno será el encargado de hacer resonar las seis cuerdas. Además, II Jornadas Góticas acaban con una visita guiada por la parte antigua del cementerio y una velada literaria gótico-gomántica.

Badajoz Tapas y cañas con Quique San Francisco

Si aún te quedan algunas tapas por probar, aprovecha porque este domingo termina esta ruta gastronómica por los locales del Casco Antiguo, que llevan desde el 3 de noviembre tentándonos con estos platos gourmet por tan solo 2,5 euros.

Aunque sin duda el plato fuerte de este fin de semana es el XXX Festival Internacional de Jazz de Badajoz, que lleva toda la semana con diversas actuaciones por varios puntos de la ciudad. El viernes, a las 13.00 horas, puedes disfrutar gratuitamente de Joaquín de la Montaña Trío y de una jam session a plena luz del día mientras tomas un aperitivo en Matsumi Convento.

Después, a las 18.00 horas hay una masterclass de swing a cargo de Yuli Aymí y Nuria de las Casas en el Palacio de Congresos Manuel Rojas Torres. Si vas a asistir, calienta bien rodillas y tobillos porque es una hora y media de baile.

A las 20.30 horas es el turno de Arturo Serra Quartet y Orquesta de Extremadura, que actuarán juntos en el Palacio de Congresospor lo que será una actuación muy especial, ya que también estará el director de la OEX Lorenzo Ferrándiz.

La última actuación que va de jazz el viernes es a las 22.30 en la cafetería del mismo edificio Zazu Osés Quintet estará presentando su CD 'S(w)NGING LOVE'. Después habrá una Jam Session para todo aquel que se anime a improvisar.

El sábado 18 también hay jazz en Matsumi Convento a las 13.00 horas, en este caso, Narciso González Trío y una Jam Session posterior. A las 18.00 horas, se puede disfrutar de esta música tan alegre en la calle, y es que I.N.J.E.X Octet y el trío Nono Blázquez darán un concierto en las puertas del López. La nota final a este festival la pone Iván Sanjuán Quartet, con Joaquín de la Montaña, al saxo tenor; Pedro Calero, al piano; Enrique Tejado, al contrabajo; e Iván Sanjuán, a la batería. La cita, a las 23.00 horas en el López de Ayala, es grauita.

El grupo sevillano O' Funkillo. / HOY

Badajoz siempre se ha caracterizado por su gran diversidad musical. Y es que, del jazz podemos pasar al funky en un abrir y cerrar de ojos. Este viernes el grupo andaluz O'Funkillo, que cuenta con uno de los mejores bajistas del panorama nacional, Pepe Bao, estará en la sala Mercantil a las 22.30.

Un día después en la misma sala y a la misma hora, comienza un homenaje a las estrellas del rock más icónicas. También el sábado hay un tributo en la sala Aftasí, en este caso al mítico Queen. 'Momo', que comienza a las 22.30 horas, está reconocido por el mismísimo Brian May.

El grupo de versiones Concha Velasco Band's ofrece un concierto gratuito este sábado en Motel 7 a las 18.30 horas de la tarde. Tocarán canciones de Fito, Hombres-G, Héroes del silencio...

'Por la señal de tu rumbo' es un concierto de música de cámara gratuito que ofrece la Biblioteca Pública del Estado. A las 18.00 del sábado los asistentes disfrutarán de una jornada de canciones de amor de diferentes épocas y lugares.

El domingo a las 12.00 la Banda Municipal de Música de Badajoz ofrece un concierto en Honor a Santa Cecilia en el López de Ayala.

El humorista Quique San Francisco. / HOY

De la música al baile solo hay un paso, y de bailar saben mucho los asistentes a FesDance. Los centros que participan en este evento el domingo a las 16.30 horas promocionan su entidad dando a conocer al público sus conocimientos a través de coreografías.

Por otro lado, Quique San Francisco nos invita a irnos con él de cañas en su actuación el viernes 17 a las 21.00 horas en el López de Ayala. Junto a él estará Miki Dkai, cómico muy versátil dentro del escenario, donde nos dará sus diferentes puntos de vista de la vida.

La Feria Hispano Portuguesa Fehispor, que se celebra en Ifeba del 16 al 19 de noviembre, cuenta con la presencia de 120 empresas expositoras de diversos sectores. Una de las novedades de esta vigésimo octava edición es que incluye una exposición de Playmobil con más de 5.000 piezas.

En cuanto a cine independiente, 'Anna mon amour' se emite en el centro de Ocio Contemporáneo el domingo 19 en sus tres horarios habituales: 18.00, 20.15 y 22.30 horas. El precio es casi simbólico: un euro.

Para los más pequeños también hay actividades este fin de semana. Por un lado, un taller de papiroflexia para niños de 6 a 12 años el 17 de noviembre a las 17.00 horas en la sala Vicente Barrantes de la Biblioteca Pública del Estado Bartolomé J. Gallardo. Aquí también tendrá lugar 'El Libro de Artista' el sábado 18 de 11.00 a 13.00 horas. El objetivo del Taller 'El Libro de Artista' es descubrir el mundo de la creatividad, donde los participantes podrán decidir cómo crear sus libros y cómo poder hacerlos realidad para otros.

Cáceres El flamenco y lo gótico, de la mano

Cáceres no iba a ser menos en clave musical, así que aquí destacamos los principales conciertos de este fin de semana en la capital cacereña. El viernes a las 22.00 horas, en la sala Barroco, Foyone & Isayah Thomas estarán celebrando el segundo aniversario de ExtremaOeste.

Marlango es un grupo de pop. Pero no iba a ser tan sencillo etiquetarlos, ya que también cuenta con influencias del jazz y del blues. El dúo estará presentando su gira Delicatessen el sábado 18 a las 20.30 horas en el Gran Teatro de Cáceres.

Otro concierto que merece la pena es el de Fitomanía, un tributo a Fito, tanto en su etapa de 'Platero y tú', como en solitario. Cantarán sus mejores canciones en El Corral de las Cigüeñas el sábado a las 18.30 horas.

El XLIII Festival de Flamenco de Cáceres arrancó el pasado día 16, coincidiendo con el día mundial del flamenco, y dura hasta diciembre con exposiciones, eventos y por supuesto, conciertos. El sábado 18 a las 20.00 horas Juan Manuel Moreno dará uno en el salón de actos del Edificio Caja Almendralejo, en Cánovas.

Teatro tampoco falta y es que 'Una compañía de locos' se pone en escena el viernes a las 20.30 horas en las tablas del Gran Teatro de Cáceres. La obra, una comedia que traslada al espectador al interior de una loca compañía de teatro, está dirigida por Jesús Lozano.

Para los niños también hay función. En este caso 'Don Quijote en la patera', que dirige Antonio Campos y se representa el domingo a las 19.00 horas también en el Gran Teatro cacereño.

Otro espectáculo infantil de clown y magia para toda la familia es Cesáreo El Magníficus, en sala Maltravieso el 19 de noviembre a las 12.00 horas.

Por otro lado, la Biblioteca Pública acoge, el sábado 18 a partir de las 09.00 horas, el XIII Encuentro Historiográfico del GEHCEx, el grupo de estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura, centrado en la 'Historia contemporánea de Extremadura y mujer'.

Los cacereños también tienen su oportunidad de ir al cine por un solo euro. Y es que la Filmoteca de Extremadura emite 'Selfie'. La película, protagonizada por Santiago Alverú, Macarena Sanz, Javier Carramiñana y Alicia Rubio, se exhibe el día 17 a las 20,30 horas.

El Ateneo de Cáceres ha organizado 'Ateneo proyecta', una programación cinematográfica para revisar la producción de documentales extremeños. Comienza el sábado a las 22.00 horas y la entrada es gratuita.

Otro de los eventos fundamentales de este fin de semana es la II edición de las Jornadas Góticas de Cáceres que acogen diversas actividades relacionadas con el mundo del vampiro, entre otras cosas góticas. 'Vampyr' es una película que se proyecta en el Ateneo cacereño el viernes 17 a las 20.00 horas. Un día después, el Museo de Cáceres acoge a las 19.30 horas, II velada literaria gótico-romántica, donde habrá micrófono abierto con lectura libre de textos de autores del Romanticismo por parte de los asistentes.

Mérida Festival de Cine Inédito

La XII edición del Festival de Cine Inédito de Mérida es la perla de este fin de semana en la capital autonómica. Comenzó el jueves 16 y se proyectarán ocho películas: 'Thelma', 'Custodia Compartida', 'The Party', 'The Nile Hilton Incident', 'Amante por un día', 'Loving Vincent', 'Jeune Femme' y 'El Autor' son las cintas elegidas para esta nueva edición.

El viernes a las 19.30 horas se podrá ver 'Thelma' y a las 21.30, 'Custodia compartida'. El sábado a las 19.30 horas, 'Custodia compartida' y a las 22.00 'The Party'. Por último, el domingo 19 emiten a las 19.30 horas 'The Party' y a las 21.30, 'The Nile Hilton Incident'. Cada pase cuesta cinco euros.

Fotogramas de las ocho películas que se emiten en el Festival de Cine Inédito de Mérida. / HOY

El domingo, los pequeños de la casa tienen una cita. 'La niñera mágica, el musical’ es una obra familiar llena de sorprendentes efectos especiales el 19 de noviembre, a las 17.00 horas, en el Centro Cultural Alcazaba. Este centro acoge un día antes a las 20.00 horas el espectáculo musical 'Deja que entre el sol', a favor de la asociación AFAL.

Plasencia Mucho arte en la capital del Jerte

Nacho Vegas presenta su libro 'Reanudación de las hostilidades' en la librería La puerta de Tannhäuser el día 17 a las 20 horas. La entrada es libre y gratuita.

El teatro Alkázar de Plasencia ofrece un concierto de chelo y piano llamado 'Cantábile'. La cita es el viernes 17 a las 20.30 horas y está protagonizada por Georgina Sánchez Torres y Krzysztof Stypulkovwski. El precio de la entrada (cinco euros) será destinado a beneficio de Placeat.

El Proyecto Titoyaya pone en escena, el sábado 18 a las 18.00 horas, el espectáculo de teatro y danza 'Moniquilla y el cascanueces'.

Provincia de Badajoz Zalamea y Monesterio

Las 'II Jornadas Antonio de Nebrija: su tiempo y relación con Zalamea de La Serena' que se celebran en Zalamea de la Serena los días 17 y 18 de noviembre. Participarán en las jornadas seis expertos y profesores que llevan años estudiando al humanista. Las jornadas servirán también para la presentación del libro 'La casa aposento de Don Juan de Zúñiga en Zalamea de la Serena' de Dionisio Á. Martín Nieto, José María López de Zuazo y Algar, que ha sido publicado por la Diputación de Badajoz.

Además, en Monesterio, la micología y la caza se dan la mano por décimo año consecutivo. Paralelamente por toda la localidad se celebra la ‘VII Ruta Gastronómica de la Seta y la Caza’, en la que se sirven productos relacionados con las jornadas micológicas.

Provincia de Cáceres Rutas y senderos

El domingo 19, en Romangordo, también va la cosa de setas, en una ruta que comienza con salida matinal a las 10.00 de la mano de Eduardo Arrojo, experto de la Sociedad Micológica Extremeña. Por su parte, los niños, tendrán su espacio en el taller de pintura de setas que se desarrollará desde las 16.30 horas en la Casa de los Aromas de Romangordo.

El domingo 19 llega la Ruta de Isabel La Católica en Extremadura, desde Cañamero hasta Guadalupe. El recorrido se ha incluido en el programa de actividades Geodisea 2017 del Geoparque Villuercas Ibores Jara y es una buena oportunidad para conocer el camino que hizo la reina en 1477, cuando viajó hasta Trujillo desde Guadalupe, atravesando Cañamero, Logrosán, Zorita y Herguijuela. La salida está prevista a las 09.30 horas en Cañamero.

Y otra ruta pensada para este fin de semana es en Monfragüe. Se trata de una Ruta para conocer la Tumba de la Princesa en Malpartida de Plasencia el domingo 19 de noviembre a las 09.30. Se puede hacer a pie o en bici y es ideal para hacer en familia.