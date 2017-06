Imaginar la 'Eurociudade' 01:09 El objetivo de esta exposición es fomentar la cultura a través del arte hispanoluso MARI CERRADA Sábado, 17 junio 2017, 08:50

Los museos de arte contemporáneo de Badajoz y Elvas, el museo MEIAC y el museo MACE, han decidido unir su cultura, junto con Campo Maior, que se unió más tarde y reflejarla en una exposición llamada ''Imaginar (L)a Euroci(u)dad(e)''.

En la presentación de este proyecto intervinieron, Francisco Javier Fragoso, alcalde de Badajoz, quien aseguraba que ''la Eurociudad no solo va en serio, sino que es una realidad'', Ricardo M. Furtado, alcalde de Campo Maior y Nuno Mochina, alcalde de Elvas, quien afirmaba '' A veces me preguntan dónde está el edificio de Eurociudad. Eurociudad no es un edificio, es un contexto de aproximación. Y de ahí esta exposición entre el MEIAC y el MACE".

Así como el comisario del museo MACE, Joao Silveiro; el director del museo MEIAC, Antonio Franco y el presidente de la fundación CB, Emilio Vázquez, quien ha hecho posible la exposición.

Pero, ¿qué es 'Eurociudad'? Eurociudad es la designación común de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). Según el Parlamento Europeo y el Consejo, defienden en el reglamento que la AECT tiene como objetivo facilitar y fomentar la cooperación entre sus miembros con el fin de reforzar la cohesión económica, social y territorial de la Unión. Asimismo, la AECT tendrá personalidad jurídica. Su domicilio social estará ubicado en un Estado miembro en virtud de cuyo Derecho esté establecido al menos uno de los miembros de la AECT.

Esta exposición pretende acercar el arte Contemporáneo a todas las personas y avanzar en Extremadura llevando la exposición también a Mérida y Olivenza. Su propósito es fomentar la cultura a través del arte hispanoluso.

En la exposición podemos ver obras de distintos artistas españoles, portugueses y americanos, apostando por las pinturas de Ray Smith y el árbol gigante de cuerdas de Juan Uslé por parte del MEIAC.

La selección del MACE, dirigida por Antonio Cachola ha abarcado los diaporamas y cuadros de arena de Francisco Tropa o la obra 'Maismenos' de Miguel Januário, entre otros.

La exposición se podrá visitar en la sala de exposiciones del edificio Siglo XXI de Badajoz desde el 8 de junio al 15 de septiembre de 12.00 a 14.00h y de 18.00 a 21.00h.