Julio termina con un finde de festivales por toda extremadura Además del Clásico de Mérida, Zalamea de la Serena regresa con su Día de la Música; Celia Romero actuará en los Concierto de Pedrilla; Festisierra celebra su 36ª edición y Arroyomolinos acoge el Higo-Rock, Gastro And Music Festival CARMEN FERNÁNDEZ Jueves, 27 julio 2017, 23:36

El último fin de semana de julio llega a la región lleno de festivales de música y propuestas de ocio en toda la geografía extremeña. Además del Festival Clásico de Mérida, que continúa con la obra Séneca, los extremeños pueden disfrutar de numerosos eventos musicales y culturales, desde la I edición del Higo-Rock,Gastro And Music Festival al 36ª Festival Internacional de la Sierra. Los conciertos también estarán muy presentes, como el tradicional de Pedrilla, donde actuará Celia Romero.

La Orquesta Joven de Extremadura culminará el II Encuentro OJEX en el Palacio de Congresos de Badajoz; María Toledo y José Ortega 'Manzanita' ofrecerán un concierto en los Santos de Maimona y el ciclo de conciertos del Teatro López de Ayala llega a su fin con 'La noche de los sesenta'.

Festivadillo en Losar de la Vera

El Campamento El Venero de Losar de la Vera acoge un año más la cuarta edición del 'Festivadillo'. La solidaridad y la diversión son los mejores adjetivos que definen este festival promovido por la Asociación Cultural Tritón Ibérico. Una oportunidad para ayudar a aquellos que más lo necesitan al ritmo del jazz, rock o pop.

Los encargados de poner las notas de música serán este viernes 'Los Trastes'; 'Jamones con Tacones'; 'La Ganga Calé'; 'Los Inhumanos' y 'Víctor Montero', mientras que el sábado lo harán 'Yesca Joía'; 'Sixty Nine Souls'; 'Barbas de Oro'; 'La Patera' y Christopher xXx Dj.

El precio de las entradas será de cinco euros en venta anticipada y de tres euros por día en taquilla.

Festisierra en Fregenal de la Sierra

La 36º edición del Festival Internacional de la Sierra arrancará este sábado y se extenderá hasta el 12 de agosto en Fregenal de la Sierra. Una cita a la que acuden artistas, artesanos y grupos folklóricos de todo el mundo para llenar las plazas y calles de la localidad pacense de colorido y alegría. Las actuaciones nocturnas son el plato fuerte del festival, pero no podían faltar el espectáculo de Folk de la Sierra, la música celta o la gala Flamenco en la Sierra, que acogen a miles de espectadores en esta Fiesta de Interés Turístico Regional.

Aunque esto no será todo, el programa también cuenta con una serie de actividades como juegos populares, exhibiciones de oficios tradicionales, talleres o animaciones callejeras.

DdM

En Zalamea de la Serena la música vuelve a la calle por tercer año consecutivo con el DDM. El Día de la Música contará con una amplia variedad de actuaciones. Rock, pop, folk, flamenco, hip hop, reggae y muchos más estilos musicales harán bailar y cantar a todos los llipenses y visitantes.

'Dinohaurios', el grupo dombenitense 'Amapolas band' y 'La Pompa Jonda' serán algunos de los artistas que se subirán al escenario durante el fin de semana.

Dos jornadas con un programa de actividades para todas las edades, que podrá disfrutar de forma gratuita.

Higo-Rock, Gastro Music and Festival

La primera edición del Higo-Rock, Gastro And Music Festival se celebrará este fin de semana en el campo de fútbol de Arroyomolinos. Una mezcla de música y gastronomía, en la que el higo será el ingrediente principal. Los asistentes podrán degustar platos y tapas con higo, al mismo tiempo que disfrutan de las actuaciones programadas como 'Los niños de los ojos rojos', 'La Patera' o 'El Pirata y su banda'.

Además, habrá un concurso de maquetas de grupos de música, cuyo ganador será premiado con la promoción de su grupo a través de emisoras pertenecientes a la COPE.

'Estivalia'

Este sábado dará comienzo en la provincia de Cáceres la 29ª edición de 'Estivalia', que se prolongará hasta el 8 de septiembre. Un programa cultural que desde finales de los años ochenta llena las plazas de los municipios cacereños de actividades relacionadas con el teatro, la música y la danza.

Un total de 44 grupos nacionales e internacionales participarán en esta nueva edición como Carmen Tena; la compañía de baile 'Flamenco Caty Palma'; El Sombrero del Abuelo; La Troupé de Extremadura; El Naán o ZTeatro.

Los municipios en los que comenzarán a disfrutar este sábado de 'Estivalia' serán Eljas, Saucedilla y Valdesalor.

Jornadas Medievales de Feria

Inmersa en su semana cultural, la localidad pacense de Feria celebrará del viernes al domingo sus I Jornadas Medievales. Declarada conjunto histórico de la Diputación de Badajoz y de Interés Turístico Regional por su fiesta de la Santa Cruz, se convertirá en una villa medieval con la decoración propia de la época.

Las exposiciones de armas, talleres, pasacalles de caballeros con armaduras o espectáculos de encantadores de serpientes, son algunas de las actividades de las que podrá disfrutar durante estas jornadas. Y como no podía faltar, el mítico mercado medieval que acogerán las calles y plazas de Feria.

VII Festival de Nuevo Circo 'Buey de Cabeza'

Cabeza del Buey acoge, tras seis años sin celebrarse, la séptima edición del Festival Internacional Nuevo Circo 'Buey de Cabeza' del 28 al 30 de julio. Diez compañías de nuevo circo nacionales e internacionales amenizarán las calles y plazas de la localidad pacense.

Ya este viernes se podrá disfrutar de los espectáculos de Danza Malabar, la Sección Off o la compañía italo-castellana Y UP. Aunque será este sábado cuando comience oficialmente el festival con el show de Paca Prenda, seguida por 'Yesterday' a cargo de Manolo Carambolas y la compañía andaluza Vaiven Circo con su espectáculo 'Do Not Disturb'.

Olivenza Lúcida

La localidad pacense de Olivenza acoge en la noche del sábado su consolidada actividad nocturna ‘Olivenza Lúcida’. La compañía extremeña Samarkanda Teatro será la encargada de inaugurar el evento con un pasacalles de fuego y música desde el Convento San Juan de Dios a las 22.00 horas.

Las exposiciones, muestras de películas, conciertos o visitas a templos, monumentos y edificios públicos serán algunas de las actividades programadas para esta jornada.

Esta tercera edición cuenta con una novedad, se han incorporado actividades deportivas con práctica de tirolina y rapel, y un servicio de correo postal.

Contributa Ludica

La recreación histórica 'Contributa Ludica' regresó el pasado 25 de julio en su cuarta edición a Medina de las Torres. Este sábado será el día central de la fiesta, que dará comienzo a las 21.30 horas con el Mercado Romano, para seguir con el desfile de la Legio V Alaudae, exhibiciones, representaciones teatrales, un concierto de música y un sorteo de regalos entre los asistentes.

Teatro

La 63º edición del Festival de Mérida llega a su cuarta semana con la representación de 'Seneca'. Antonio Valero será el encargado de protagonizar los últimos momento de la vida de Seneca en una obra que indaga en la corrupción y política de la época romana.

El II Festival de Teatro Villa Romana de Torreáguila se celebrará del 28 al 30 de julio de la mano de dos compañías extremeñas y una madrileña. 'Clásicos envidiosas', 'El cerco de Numancia' y 'Los Pelópidas' serán las tres obras que pondrán en escena. Las representaciones que comenzarán 22.30 horas iluminarán un año más la villa romana.

Conciertos

Los jardines del Museo Pedrilla y la Casa Guayasamín de Cáceres acogen un viernes más la XXI edición de los Conciertos de Pedrilla. Esta vez será el turno de la extremeña Celia Romero, ganadora de la Lámpara Minera con tan solo 16 años. La cantaora de flamenco hará vibrar a los asistentes con su torrente de voz.

La Orquesta Joven de Extremadura ofrecerá un concierto, este viernes, en el Palacio de Congresos de Badajoz para culminar el II Encuentro OJEX. El programa está formado por tres obras que serán dirigidas por el director titular y artístico Andrés Salado. Además, contará con la actuación en solitario de la flautista Ester Esteban.

Este sábado, María Toledo y José Ortega el 'Manzanita' ofrecerán un concierto en el Auditorio Municipal 'Juan Carlos Rodríguez Ibarra' de Los Santos de Maimona. El flamenco será el protagonista de esta cita, que dará comienzo a las 22.30 horas.

Los sevillanos Siempre Así llegán a Barcarrota con su nueva gira 'Corazon'. La cita tendrá lugar en la Plaza de Toros de la localidad pacense a partir de las 23.00 horas. El popular grupo encandilará al público asistente con su nuevo disco y sus grandes éxitos como 'A mi manera' o 'Se me va'.

Y el ciclo de conciertos del Teatro López de Ayala de Badajoz pone fin a su programación estival con el concierto de 'Play Boys de Badajoz' y 'Full de Medianoche' en 'La Noche de los Sesenta'. Un regreso a la música de los años sesenta que hará revivir las verbenas típicas de la época.

Deportivos

Las actividades deportivas también estarán presentes este fin de semana en la agenda extremeña. Este sábado, Santa Marta de los Barros celebra la sexta edición del Concurso de Autos Loco. El circuito comenzará desde la Ermita de la Virgen de Gracia pasando por la calle Badajoz y Almendral, hasta llegar a la plaza de las Palmeras. Esta edición con una nueva categoría: triciclos.

Los mejores triatletas y clubes de la región se darán cita en la sexta edición del Triatlón de Salvaleón en la modalidad Sprint y IV de Supersprint. Las pruebas se disputarán por las calles de la localidad pacense y el pantano de Nogales.

Y la plaza Mayor de Malpartida de Cáceres acogerá la undécima edición del torneo '3x3 Baloncesto en la calle'. Las competiciones comenzarán a partir de las 9.00 horas y se jugará de forma ininterrumpida hasta las finales de las categorías. Además, se harán concursos de triples y mates, así como una zona de juegos, talleres o animaciones musicales.

Christian Magritte

El toque de magia llega de la mano de Christian Magritte, una promesa del ilusionismo y la magia. El joven pacense actuará este viernes, a partir de las 23.00 horas, en el edificio Ecosistema W de Badajoz con su espectáculo 'Una vuelta al pasado'.

Ruta de la Tapa de Guadalupe

Los amantes de las tapas tienen cita este fin de semana en la octava edición de la 'Ruta de la tapa' de Guadalupe. El evento comenzará este sábado y se desarrollará hasta el 11 de agosto.

Los asistentes podrán disfrutar de tapas a dos euros en el asador 'El Abuelo', el bar 'La piscina municipal', el mesón asador 'Extremeño' y el restaurante 'Alfonso XI', entre otros.