festivales, folklore y medievo para este fin de semana Medellín acoge a Malikian, Los Conciertos del Pedrilla vuelven a Cáceres, Scorpions inaugura el Stone Music And Festival, Paco Candela estará en Quintana de la Serena y dos grupos pacenses actuarán en la región CARMEN FERNÁNDEZ Viernes, 14 julio 2017, 01:42

Los extremeños podrán disfrutar de este fin de semana con una agenda repleta de música, el regreso al medievo y mucho deporte.

El rock aprieta fuerte en Mérida con la actuación de Scorpions; Malikian iluminará el Teatro Romano de Medellín junto a su violín; el Festival Folklórico Internacional de Extremadura llega a las calles de Badajoz; Jerez de los Caballeros regresa a la época medieval con la celebración XIV Festival Templario.

Pero esto no será todo, también habrá hueco para los conciertos, festivales, deportes y actividades para los más pequeños.

Festival Templario

Los jerezanos podrán disfrutar desde el jueves hasta el domingo de diversas actividades lúdicas y culturales englobadas dentro del XIV Festival Templario. Durante estos días, la localidad pacense regresará a la época medieval con pasacalles y espectáculos. Además, sus habitantes representarán 'El Último Templario de Xerez' que se estrenará el viernes en el parque Popagallina a las 22.30 horas, pero también podrá verse el sábado.

Además, también habrá un 'Show Cooking Medieval' organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura.

Principales propuestas Jueves Apertura del mercado medieval y desfile inaugural a las 20.30 horas. Viernes Visitas guiadas y obra de teatro 'El Último Templario de Xerez. Sábado Actividades gastronómicas y culturales. Obra de teatro 'El Último Templario de Xerez'. Domingo Concierto medieval y pasacalles.

Desde la localidad, se ha solicitado a la Junta que este evento tan importante para la población jerezana sea Declaración de Interés Turístico y Regional.

Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida acoge desde la noche del pasado miercoles la obra Calígula de Mario Gas.Protagonizada por Pablo Derqui, trata temas como el sufrimiento, el absurdo existencial o la lógica del poder. Una buena opción para disfrutar de una noche de treatro en esta 63 edición del Festival.

02:24 Vídeo. Escena de 'Calígula' en el Festival de Teatro Clásico de Mérida / BRÍGIDO

Festival Folklórico Internacional de Extremadura

Badajoz celebra del 12 al 17 de julio, la 38º edición del´ Festival Folklórico Internacional de Extremadura. Una cita intercultural, que desde 1938 se vuelca en difundir los valores de nuestra Comunidad Autónoma fuera de nuestras fronteras y en conocer la cultura de otros países.

Este año cuenta con la presencia de grupos de Bolivia, Bulgaria, Chipre, India, Indonesia, Portugal y la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz.

Pero no solo estarán en Badajoz, ocho localidades extremeñas como Castuera, La Garrovilla, San Vicente de Alcántara o Valdelacalzada, también podrán disfrutar de las actuaciones.

Conciertos del Pedrilla

La XXI edición de Los Conciertos del Pedrilla de Cáceres se inicia con los escoceses Capercaille este viernes a las 22.30 horas. Este grupo de folk nació en los años 80, su larga experiencia les ha permitido publicar más de 15 álbumes, fusionando la música tradicional con la electrónica en los últimos.

Además, otros artistas como Patax, El Kanka, Puerto Candelaria, Elida Almeida y Celia Romero serán los protagonistas de los seis conciertos que acogerán los jardines del Museo de Historia y Cultura 'Casa Pedrilla' y 'Guayasamín' de Cáceres todos los viernes desde esta semana hasta el 18 de agosto dentro del ciclo que organiza la Diputación de Cáceres.

Bellota Rock Fest

La segunda edición del Bellota Rock Fest llenará de música las calles y plazas de Valdencín este fin de semana. Este año con una novedad, el viernes, se podrá disfrutar de conciertos a partir de las 23.00 horas con música en directo de Poetas de Botella, Ingravitö y Skatuttipresto, finalistas del primer concurso de bandas de la asociación Bellota Rock.

En su segunda jornada, se suman al cartel los conciertos de NUMA, #DeepCash, Los Jacobos, Farragua, Oferta Especial, Sublevados, Noxfilia y Carroña.

El programa del evento también cuenta con una gran variedad de talleres, exhibiciones, una cata de cerveza, juegos populares y un mercadillo artesano.

Festival 'Acústicos al fresquito'

La séptima edición del Festival ‘Acústicos al fresquito’ arrancó el pasado viernes y se extenderá hasta el 18 de agosto. La Plaza de España de Monterrubio de la Serena acoge un año más esta cita musical, ya consolidada como una de las más atractivas de la región. Este fin de semana pasarán por el escenario Supercelda y Bye Bye Lullaby.

La banda pacense Supercelda, ganadora del premio Grupo Revelación Extremadura Sonora 2014, actuará el sábado con la edición de su primer trabajo ‘Epicentro’. Y el domingo, Bye Bye Lullaby la banda de rock-folk que hará bailar con ritmo frenético al son de la música de su tercer disco ‘Zoologic’.

Festival Vallepop

Este sábado, la Plaza de Toros de Valdefuentes acoge la sexta edición del Festival Vallepop. La apertura de puertas dará comienzo a partir de las 22.00 horas. Este año se subirán al escenario Los Inhumanos encabezando el cartel, Kapitan Memo, Divan du Don, Prometeo (Tributo a Extremoduro) y Dj Ros.

Las entradas anticipadas ya están disponibles al precio de cinco euros, mientras que en taquilla será de ocho euros.

Conciertos

El Teatro Romano de Medellín acoge este fin de semana a Ara Malikian. El violinista de origen libanés presentará su nuevo trabajo 'La Increíble Gira del Violín’, dos días consecutivos, sábado y domingo, tras agotar las entradas del primer concierto anunciado para el 16 de julio.

Una oportunidad única para poder disfrutar de su música en un entorno idílico como es el Teatro Romano de Medellín.

Este viernes, el Albergue 'El Prado' de Mérida acoge el concierto de Scorpions, que abrirá el Stone Music And Festival. La banda del hard rock y heavy metal alemana presenta su nuevo trabajo 'Return to Forever'. Pero no lo hará sola, estará acompañada de los cordobeses Medina Azahara y los extremeños Bucéfalo.

La cita del denominado macro evento dará comienzo a las 19.45 horas, con la apertura de puertas a partir de las 18.00 horas.

Pero no será lo único que podrá encontrar para la noche del viernes. Si prefiere vivir una verdadera mezcla de emociones y sentimientos, el cantante Paco Candela presenta su nuevo trabajo titulado 'Directo al corazón' en la Plaza de España de Quintana de la Serena. Un concierto que podrá disfrutar de forma gratuita.

Y para el sábado los conciertos de dos grupos pacenses, Busker String Quartet y Los Quijotes.

El cuarteto de cuerdas se dará cita, a las 20.30 horas, en Roca de la Sierra siguiendo su gira hispano-portuguesa 'Bridget & Gwydion Trilogy 2017 Tour'. Un espectáculo innovador con la fusión de folklore tradicional celta de la Europa Occidental y la música minimalista del siglo XXI.

Mientras que la Terraza de verano López de Ayala de Badajoz acogerá a José Ramón Mejías voz y guitarra, Clodoaldo percusión, Antonio Naranjo al bajo y Alberto Bringas al piano, para hacerles bailar y cantar con temas propios y versiones de Sabina, Melendi o Antonio Flores.

Deportivos

Las actividades deportivas vienen pisando fuerte este fin de semana en Extremadura. La segunda edición del Torneo Internacional de Tenis 'Ciudad de Don Benito' se desarrollará en la ciudad dombenitense del 15 al 22 de julio. Una cita a la que acudirán jugadoras de toda España y desde países como Italia, Gran Bretaña, Rusia o Francia.

El fútbol sala estará presente en dos municipios cacereños, Valencia de Alcántara y Arroyomolinos. Ambos celebrarán un torneo 24 horas, que reunirá a todos los jóvenes entusiastas de este deporte.

Jaraíz de la Vera acogerá del 15 al 21 de julio, el segundo turno de la V edición del Campus Xarahíz de baloncesto bajo la dirección de Piti Hurtado. Una oportunidad para compartir conocimientos sobre el baloncesto y realizar múltiples actividades como excursiones, talleres y charlas.

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria en colaboración de la Federación Extremeña de Triatlón ha organizado, para este domingo, la XVI edición del Triatlón 'Ciudad de Coria'. La cita tendrá lugar a las 10.00 horas para la modalidad Súper-Sprint y a las 11.00 horas para la Sprint.

El pantano de Orellana estará muy concurrido este sábado. A partir de las 11.00 horas se disputará la XXII edición del Trofeo Natación Circuito Aguas Abiertas ‘Diputación de Badajoz’ y a la puesta del sol saldrá la Procesión Náutica Virgen del Carmen desde el Guadiana Club Náutico pasando por los chiringuitos el Descanso del Pescador de Orellana y Costa Alegre de Campanario para finalizar en al playa del Burgo Turístico de Orellana la Vieja.

VII Festival de Juegos de Mesa

Badajoz celebra la séptima edición del Festival de Juegos de Mesa promovido por la Asociación Cultura Sueña Teatro. La cita se desarrollará este viernes y sábado desde las 11.00 hasta las 23.00 horas. Durante el festival se organizarán diversas competiciones con fantásticos juegos de mesa como premio.

Una buena opción para pasar tiempo juntos los más pequeños y mayores de la familia.

Teatro Crítico

Las artes escénicas estarán presentes un fin de semana más en tres municipios cacereños con el ciclo cultural de la Diputación de Cáceres 'Teatro Crítico'.

Este domingo la compañía El Bujío representará la función 'El Qujote en Europa Duelos y Quebrantos' a las 21.00 horas en la casa de la cultura de Torrequemada.

Maltravieso estará a las 21.30 horas en Carcaboso con su obra 'La inauguración'.

Y a las 22.00 horasTeatro Guirigai tendrá cita en la casa de la cultura de Peraleda de la Mata con su pieza 'Un encuentro con Miguel Hernández'.