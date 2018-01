Febrero llega a la Filmoteca con cine surcoreano y mexicano 'Confession of murde'r' es una de las películas que se proyectará. La programación también incluye películas que tienen a la adolescencia como protagonista E.P. Martes, 30 enero 2018, 18:44

Un ciclo de cine coreano, películas mexicanas y otras que tienen a la adolescencia como protagonista, son las propuestas de la Filmoteca de Extremadura para febrero. La progración incluye doce películas repartidas en cuatro ciclos.

Corea del Sur es el país invitado este mes, gracias a la colaboración con el Centro Cultural Coreano en España y la empresa especializada Cine Asia. Se proyectarán seis películas gracias a este acuerdo, cinco en la programación habitual de la Filmoteca en sus distintas sedes y por otro lado, la muestra 'Un Paseo por Corea', que se ofrecerá a diversos institutos de secundaria dentro del programa 'Cine y Escuela'.

Con motivo de esta muestra, el director del Centro Cultural Coreano en España, Yi Chung-yul, visitará Cáceres este viernes, día 2, y estará presente en la proyección de 'A quiet dream' a las 20,30 horas. 'Our love story', 'Confession of murde'r, 'Intruder's o el clásico moderno 'Memories of murder' son algunos de los títulos que componen este 'Paseo por Corea'.

'Cine y Adolescencia' es el otro ciclo importante de este mes. Incluye cuatro películas que permitirán mirar a esa etapa fundamental de la vida que siempre ha resultado muy atractiva para el cine desde la perspectiva de autores de distintos países.

Así, estará presente Francia con la obra 'Aurora'; Alemania, de la que se podrá ver 'Goodbye Berlin'; de Estados Unidos, que estará representada por 'Verano en Brooklyn' o de Australia, país del que llegará 'La chica dormida'. Conjuntamente, componen cuatro retratos de transición de la niñez a la vida adulta tan diferentes en el fondo como semejantes.

Cine español

'El pastor', del director salmantino Jonathan Cenzual Burley, es la película elegida este mes dentro de 'Cine Español Imprescindible' y que itinerará por las localidades de Arroyo de la Luz, Miajadas, Jaraíz de la Vera, Cabeza del buey, Herrera del Duque y Villanueva de la Serena. Es una obra de denuncia social con una problemática plenamente actual que acaba por convertirse en una suerte de western rural que su director presentará en Plasencia y Cáceres los días 15 y 16 de febrero respectivamente, informa la Filmoteca en nota de prensa.

Por último, México Extremo traerá a Cáceres 'Las hijas de abril', una película de Michel Franco premiada en Cannes, protagonizada por Emma Suarez, y 'La región salvaje' de Amat Escalante.