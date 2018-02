Febrero se despereza con Candelas, Pantarujas y Negritos Además de los festejos populares en honor a San Blas, este fin de semana se celebran las Candelas de Santa Marina, en Badajoz, el concurso de chirigotas y comparsas de Mérida, el concierto de Sole Giménez en Cáceres y la Ruta del Emperador Los Negritos de Montehermoso son fiesta de interés turístico regional: ÁNGELA MURILLO Viernes, 2 febrero 2018, 08:48

Todos los honores para San Blas en la provincia de Cáceres, quema del Marimanta en Badajoz y maratón chirigotero en Mérida. Son algunas citas importantes de este primer fin de semana de febrero en Extremadura. Hasta 46 localidades cacereñas celebran festejos populares en honor al santo patrono de los enfermos de garganta. Una de las más conocidas se celebra en Montehermoso. Vecinos y visitantes disfrutarán este sábado y el domingo de Los Negritos de San Blas, una fiesta de interés turístico regional. ​

Purificás de Monroy, durante la celebración de San Blas::HOY

Esos mismos días se celebran las conocidas Purificás de Monroy. Los cánticos y las tradicionales roscas de piñonate centrarán el interés del día de la Candelaria. Esta cita previa a San Blas también goza de gran raigambre en Casas de Miravete.

Aldeanueva del Camino también rinde culto a su patrón del 2 al 5 de febrero. La celebración incluye degustación de migas, pasacalles, charanga y tirada al plato. Aldehuela del Jerte también tiene a San Blas como patrón. Del 2 al 5 de febrero vecinos y forasteros disfrutarán de la tradición. Sonará el toque de bandera, se escucharán cohetes y vítores, y se degustarán huesillos y roscas.

En Toril los ganaderos serán el centro del homenaje de las fiestas patronales, que se celebran desde el viernes a mediodía y se extienden durante el fin de semana. El momento más esperado es la carrera de caballos Memorial Javier Barona, que este año llega a su trigésimo cuarta edición. Se repartirán 4.300 euros en premios. También hay festejos en honor a San Blas en Cáceres capital, con la tradicional romería y reparto de rosas, Casar de Cáceres, Cilleros, Valverde del Fresno, Romangordo y Riolobos, entre otras muchas localidades de la provincia.

Personajes del Carnaval Jurdano::HOY

Con su polémico adelanto al sábado 3 de febrero, el Carnaval Hurdano robará algo de protagonismo a todas estas celebraciones de corte religioso. Los festejos se desarrollarán este año en El Robledo de Casares. Habrá que estar atentos al resultado de tan cuestionado cambio de fecha, que curiosamente ha coincidido con su declaración como fiesta de interés regional.

Las Candelas también tienen predicamento en la provincia de Badajoz. Almendralejo es uno de los ejemplos más destacados de estas celebraciones. La capital de Tierra de Barros quema las 'Pantarujas', monigotes que representan los malos espíritus que arden en las hogueras.

Quema de Pantarujas en Almendralejo:: Dolores Guerrero

Además de las hogueras, este sábado se presentan y bendicen, en la parroquia de la Purificación, los bebés nacidos el año anterior y por la tarde se realiza la tradicional procesión de la Candelaria. Las celebraciones se cierran el domingo 3, día de San Blas, con el reparto de migas con chorizo.

Castuera celebra este viernes la fiesta más arraigada y tradicional de esta población de la Serena: La Candelaria. Familiares y amigos se reunirán en las casas de campo para degustar vino cosechero, embutido de la matanza del cerdo y su dulce estrella: la 'regañá'.

Quema del Marimanta en las Candelas de Santa Marina.

Badajoz Rock, Marimanta y belleza

La capital pacense sigue calentando motores para su gran fiesta. Este viernes se cierra la fase de preliminares del Concurso de Murgas. A partir de las 21.30 actúan en el López de Ayala Los Callejeros, Los del año pasao, Al Maridi, Pa 4 días, A contragolpe y Las Chimixurris.

Y en la antesala del Carnaval de Badajoz sobresalen las Candelas de Santa Marina, con su tracional quema del Marimanta. La céntrica barriada celebra estos días su popular fiesta, pregonada en esta edición por Fernando Garduño. El día grande será el sábado 3 y arrancará a las 17.30 horas con el desfile de comparsas. A continuación se quemará el Marimanta, habrá una degustación de vino y hornazos y se celebrará la XII Gran Muestra Internacional de Percusión.

La Fuga y lso miembros de la banda heavy metal Agresiva

El primer fin de semana de febrero también llega a Badajoz con varias propuestas musicales. La actuación de La Fuga será una de las más sonadas. La banda de rock cántabra toca este viernes en la Sala Aftasí (22 horas). Pedro Fernández (voz), Nando G. Miguel (guitarra) y Edu Karma (batería) presentan su último disco, ‘Humo y Cristales’.

Un día después, actúan en la misma sala Ramoninos. Un grupo punk-rock de Navalmoral formado por niños y niñas de entre 9 y 13 años. Versionarán temas de badas míticas como Los Ramones y Sex Pistols.

También el sábado, la banda madrileña de heavy metal 'Agresiva' ofrecerá un concierto en la Sala Mercantil. Será la presentación en Extremadura de su último álbum, 'Decibel Ritual'. Acompañados por los pacenses 'Magro', la entrada costará cinco euros para adultos y tres euros para los menores de 18 años. La apertura de puertas será a las 21.00 horas.

La Orquesta Filarmónica de Sevilla y músicos de la Orquesta Joven de Extremadura, bajo la dirección de Jerome Ireland, ofrecen este sábado un concierto benéfico de flamenco sinfónico a favor de la Asociación por la investigación del Síndrome de Rett. Comenzará a las 20.30 horas en el Palacio de Congresos y la entrada cuesta siete euros.

Fado y flamenco en Olivenza

Cerca de la capital pacense, en Olivenza, se podrá disfrutar del concierto gratuito del cantante portugués Jorge Goes, cita previa al 23 de febrero, fecha de presentación de su nuevo disco ‘Fado novo, Fado velho’. El Convento San Juan de Dios será escenario hoy, a las 20.30 horas, del evento (con entrada libre hasta completar aforo) en el que Goes estará acompañado por la cantante elvense Raquel Guerra y la bailaora flamenca Manuela Sánchez.

Sesión de manicuera en la Feria de la Belleza de Badajoz.:HOY

Otra cita estacada del fin de semana en la capital pacense es la Feria de la Belleza, Moda y Cosmética, que se celebra del 2 al 4 de febrero en Ifeba. Unos 15.000 visitantes recorrerán los cinco mil metros cuadrados de exposición comercial. La feria más entretenida para los amantes de la estética está dedicada tanto al público en general como a los profesionales, y cuenta con un área de tatuaje y body paint, otro para barbería y el espacio moda, que incluye un mercado.

Visita guiada por los monumentos de Badajoz.:HOY

500 objetos de deportistas de élite

Los amantes del deporte tienen una cita en el Palacio de Congresos. Allí se expone la muestra 'Leyendas del Deporte', que reúne más de 500 objetos de mitos de la historia del deporte, entre los que se encuentran una raqueta de Rafa Nadal, zapatillas de Pau Gasol o la bicicleta de Miguel Induráin, entre otros. También se encuentran camistas históricas como la de Maradona, Messi o Pelé, así como las zapatillas de Usain Bolt, la antorcha olímpica de Barcelona 92, el mono de Fernando Alonso o la moto de Lorenzo.

Visita guiada por el Casco antiguo

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento ha programado una nueva visita guiada para mostrar parte del Casco Antiguo de la ciudad. La visita, que durará unas dos horas, partirá desde la puerta de las Casas Mudéjares a las 10.30 horas y recorrerá lugares como la Puerta de Carros, el Adarve de la muralla de la Alcazaba, la Torre de Espantaperros, la Puerta del Capitel, la Plaza Alta y la Galería de Fusileros.

Monstruo rosa es un cuento de Olga de Dios.

Teatro para bebés y cuentacuentos infantil

La Asociación Sopeña presenta en Badajoz 'Sueños de Algodón', un teatro pensado para bebés de entre 6 meses y 4 años. La obra tendrá lugar en la sede de la calle Ponferrada este viernes (18 horas) y el sábado (12 horas). El aforo está limitado a 20 niños y 20 adultos. Se trata de una pieza de teatro para la primera infancia que despierta la curiosidad y estimula los sentidos de los más pequeños. La entrada cuesta 4 euros anticipada y 5 en taquilla.

En el Casco Antiguo se podrá disfrutar de otro plan infantil. La librería Tusitala ha programado un cuentacuentos en torno a los libros infantiles de la ilustradora Olga de Dios. Los niños se acercarán a las historias de Monstruo rosa, Pájaro amarillo, Rana de tres ojos y Leotolda. Será una representación acompañada de música en directo, gracias a la profesora de guitarra Ana Moríñigo. Está dirigida a niños a partir de 3 años y tiene un precio de 4 euros por pequeño (la entrada gratuita para padres y acompañantes).

Sole Giménez actúa este viernes en el Gran Teatro de Cáceres:: Tono Balaguer

Música y teatro en Cáceres Roscas, Vallé-Inclán y Sole Giménez

Además de la romería de San Blas, que se celebra este sábado con la venta de 5.000 roscas de anís y 6.000 cordones, una de las citas destacadas de la agenda cacereña es el concierto de Sole Giménez. La cantante actúa este viernes en el Gran Teatro. Presentará su álbum 'Los hombres sensibles' en un concierto que comienza a las 21 horas. El disco es una colección de canciones que cruza géneros, del blues al bolero, la chacarera, la bossa o la rumba. La entrada cuesta 20 euros.

El sábado se podrá escuchar a Txetxu Altube, que llega con su gira 'Tras el huracán' a la sala Boogaloo (22 horas). El excomponente de Los Madison vuelve con un disco sin complejos de sonido folk y letras contundentes.

Este fin de semana también llega a Cáceres con muy buenas noticias para los amantes del teatro. Reabre la sala Capitol, que fue referente cultural de la ciudad, después de más de tres años sin actividad. Maltravieso Teatro gestionarán este espacio que desde hoy ofrece cine, música y teatro alternativo.

El telón se alza este viernes con el concierto teatralizado de la compañía Son del Rosel, que pone en escena 'Experimento exótico'. El sábado, la música llegará de la mano de Capitán Bozofia (23 horas), el proyecto en solitario de Nacho Vera, con el concierto 'Ánimo, animales'. Además habrá cine para público familiar todos los domingos por las tardes (18 horas). La primera sesión comenzará este domingo con 'El Principito'.

'Los cuernos de Don Friolera'

El Gran Teatro ofrece el sábado (20.30 horas) la propuesta escénica de 'Los cuernos de Don Friolera'. Una obra retrata una España de principios del siglo XX en la que Valle-Inclán critica los prejuicios morales de la pérdida del honor por los cuernos. Logra con suma ironía burlarse de sus personajes y de sus comportamientos de folletín sainetero, en una parodia satírica sin precedentes, que provoca risas crueles y desatadas sobre la tradición machista de los españoles.

En el apartado musical, la Orquesta de Extremadura ofrece este viernes un concierto titulado 'La revolución de 1830 en Francia'. Dirigido por Lucas Macías, contará con la colaboración de Adolfo Gutiérrez Arenas al violonchelo. Se interpretará el concierto para violonchelo número 1 de Shostakóvich y la sinfonía fantástica de Berlioz. El Palacio de Congresos acoge el vento a partir de las 20.30 horas. La entrada cuesta 18 euros.

Seguimos desgranando el repaso a la agenda cacereña con las XXI Jornadas filosóficas 'Paradoxa', que este año se centran en reflexiones sobre el feminismo, un movimiento de máxima actualidad. Tendrán lugar este sábado en la Biblioteca Pública (a partir de las 9.30 horas).

La agenda semanal concluye el domingo en la capital cacereña con una sesión matinal con la obra 'Sonríe Cenicienta' (12 horas), una apuesta de la Federación Extremeña de Personas Sordas (Fexas), con la que quiere llegar al público infantil con una mirada inclusiva, ya que será uncuento en lengua de signos del que todos los pequeños de Cáceres podrán disfrutar con independencia de su capacidad auditiva.

Mérida Chirigotas y comparsas

Del 1 al 4 de febrero se celebran en Mérida las semifinales del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano. Las chirigotas y comparsas actúa en el Palacio de Congresos. Tras la primera semifinal, celebrada este jueves, llega el turno al resto de agrupaciones:

Este viernes se suben al escenario (a partir de la 21 horas) Las Cherubinas, Los que Faltaban, La Chiriparsa, Mi Niña Bonita, Tagorichi y Las Legendarias.

El sábado llega el turno de La Mascarada, LA J’Otra, Lokacostao, El Gran Tesoro, Que la Fuerza te Acompañe, Pandora, Hoy no me Puedo Entretener y Los Pastores. La sesión comienza a las 19 horas.

La última semifinal tendrá lugar el domingo. A partir de las 18 horas. Se suben al escenario La Marara, Bajo tu Manga, Las Mimas, La Comparsa de Atocha, La Voz de la Concencia, Las Iguales, Coco Chanel y Los Pilinguis.

Fondo Popular Don Bosco y chocolate

El domingo tendá lugar la 26 edición del Fondo Popular Don Bosco de Mérida. La prueba incluye tres recorridos, uno de ellos parte desde la Plaza de España y está destinada a menores de 13 años con un recorrido de 2 kilómetros. Las otras dos pruebas saldrán desde la Isla.

La capital autonómica también ofrece este fin de semana una cita especial para los más golosos. Hasta el domingo celebra la segunda edición de la Feria del Chocolate.

El Teatro Alkázar de Plasencia ha programado para el sábado 'Almendrita, la pequeña'.

Plasencia 'Los pelópidas' y 'Almendrita'

La compañía Suripanta Teatro pone en escena este viernes la comedia 'Los pelópidas'. La obra comenzará a las 20.30 horas en el teatro Alkázar y las entradas cuestan seis euros. Esta comedia es una caricatura de la tragedia griega que bebe de los grandes modelos del género paródico.

El sábado está dedicado en el teatro Alkázar al público infantil. La compañía '2 cocos' interpreta 'Almendrita, la pequeña'. El precio de las entradas oscila entre los dos euros para los niños a los seis para los adultos. La cita tendrá lugar a las 12 horas.. La compañía rescata esta antigua historia de Andersen, desgranando los perennes arquetipos del cuento original, para contarla de nuevo a través de la danza, el teatro de objetos y la magia del espacio escénico.

También en la Capital del Jerte podemos asistir el domingo a la presentación de 'Poemas desde la otra orilla'. El acto organizado por la asociación Caleidoscopio tendrá lugar en la sala Verdugo a las 18 horas. La entrada es libre.

Ruta del Emperador:. HOY

Senderismo en La Vera Ruta del Emperador

En el calendario senderista encontramos este sábado una cita clave: la Ruta del Emperador. El evento conmemora el viaje que realizó Carlos V el 3 de febrero de 155, desde el castillo de Jarandilla de la Vera hasta el Monasterio de Yuste. Discurre por el mismo itinerario que siguió el Emperador hasta llegar a su retiro Cuacos. Como todos los años, la ruta de unos diez kilómetros contará con recreación y ambientación de época a cargo de varios grupos de teatro.

Encontramos otra atractiva cita deportiva en Alange. Su sierra será escenario los días 3 y 4 de febrero del primer encuentro femenino de escaladoras que se realiza en Extremadura, en el que participarán un total de 82 deportistas. Organizado por la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (Fexme), este evento pretende reunir a escaladoras que quieran pasar un fin de semana «escalando y realizando actividades por la Sierra de Alange».

Para comer

Tras el deporte nos diponemos a recobrar fuerzas. Si buscas un buen plan gastronómico puedes desplazarte el domingo hasta Malpartida de Cáceres, y de paso disfrutar de un paseo por el monumento natural de los Barruecos. Comienzan las VII Jornadas Gastronómicas de la Patatera, antesala de la popular Pedida de la Patatera. Carpaccio de patatera ibérica con vinagre, vermouth de patatera, huevo poché relleno de este manjar extremeño o chipirón de patatera son algunas de las tapas que se podrán saborear en 13 establecimientos de la localidad.

Cine 'La bola dorada' y cine coreano

Mirar a la gran pantalla es otro buen plan para este fin de semana. La película extremeña 'La bola dorada' se estrena este viernes en las salas de toda España. El largometraje, dirigido por Aitor Aspe, supone el debut cinematográfico de la cantante extremeña Soraya Arnelas.

Galería. Soraya actúa en la película extrmeña 'La bola dorada'.:HOY

También comienza la nueva programación de la Filmoteca de Extremadura, que llega cargada de cine coreano, películas mexicanas y cintas con la adolescencia como protagonista.

El director del Centro Cultural Coreano en España, Yi Chung-yul, visita Cáceres este viernes y estará presente en la proyección de 'A quiet dream' a las 20.30 horas. 'Our love story', 'Confession of murde'r, 'Intruder's o el clásico moderno 'Memories of murder' son algunos de los títulos que componen este 'Paseo por Corea' que llega con febrero.

Naturaleza Día Mundial de los Humedales

Cerramos este repaso semanal a la agenda de ocio en Extremadura con un guiño a nuestros recursos hídricos, tan amenazados por la sequía. Con motivo del Día Mundial de los Humedales, Monfragüe será escenario este domingo de un taller de introducción a la diversidad faunística y florística de los ríos del Parque Nacional.

El taller se desarrollará de 10.00 a 14.00 horas en el emblemático mirador de la Portilla del Tiétar, donde monitores con el apoyo de material óptico y divulgativo mostrarán los valores de la Reserva de la Biosfera.