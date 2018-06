Extremadura se va de festivales El Everlife Festival, plato fuerte del verano con Estopa, Carlos Jean y la mejor música de los ochenta en Montijo 03:27 MARÍA FERNÁNDEZ Cáceres Sábado, 30 junio 2018, 12:17

Folk, flamenco, metal, folklore, indie, fado, música clásica y por supuesto, pop y rock. Extremadura se va de festivales estos tres próximos meses. Los hay para todos los gustos. Festivales centrados en un estilo o mezcla para disfrutar de varios. Desde sedes como Badajoz, de casi 150.00 habitantes, hasta municipios como Riomalo de Abajo, en Las Hurdes, con tan sólo 50 censados, y que multiplicará su población varias veces. Desde eventos consolidados hasta los que festejan su primera edición. Carteles de lujo con artistas internacionales, nacionales y de la tierra. Y para todos los bolsillos, algo indispensable. Muchos de ellos, gratuitos. Con la filosofía de siempre (al aire libre y con conciertos a tutiplén en uno o dos días) o aportando otros toques (en recintos cerrados y con actuaciones a lo largo de varias jornadas).

Porque la música no es sólo música, es toda una experiencia. En este sentido, el Everlife de Montijo será el plato fuerte del verano. Este festival arranca este 2018 su primera edición con una propuesta de lujo centrada en el mejor pop y rock de los ochenta y los noventa y en la que también habrá espacio para la electrónica. Así, reunirá grupos españoles con una extensa trayectoria en el panorama nacional. El estilo desenfadado de Estopa abrirá el evento a partir de las 23 horas del día 13, jornada que compartirá con Carlos Jean. El dj y productor pinchará a partir de las 2 de la madrugada los mejores temas de baile que le han consagrado como referencia. Para la segunda jornada hay preparado un homenaje a los años ochenta con una maratón de más de seis horas de música en directo. A partir de las diez de la noche, subirán al escenario Marta Sánchez, Mikel Erentxun, Seguridad Social, Danza Invisible y Modestia Aparte. Para cerrar el festival sonarán los éxitos más representativos de la década de la mano de El Pulpo. El recinto ferial del municipio acogerá varias áreas diferenciadas para disfrutar del tiempo previo al concierto, una discoteca de verano para el post-concierto, un paseo gastronómico y por supuesto, del festival en sí mismo.

No será, sin embargo, el que abra el mes de julio, un arranque reservado para el Festival de Flameno y Fado de Badajoz, que celebra del 4 al 8 una década de fusión de músicas y culturas con un cartel encabezado por Mariza, Concha Buika y Raimundo Amador y que completar Caixa de Pandora, Mili Vizcaíno, Jesús Ortega, Orquesta de Extremadura, Raquel Cantero y Sulcanto/Esther Merino. Los conciertos tendrán lugar en la terraza del López de Ayala y el auditorio municipal Ricardo Carapeto. El festival gratuito Suberock, que aglutina casi una veintena de actuaciones en dos días, comienza el 6 en San Vicente de Alcántara y la capital cacereña apuesta por la música clásica con el Festival Internacional Ciudad Monumental de Cáceres a partir del 9. El complejo San Francisco acoge la segunda edición, homenaje al compositor Debussy y que tendrá una jornada dedicada a la música de cine.

Otro clásico llega el día 12 a Quintana de la Serena. El Granirock propone tres días con la música de Rosendo, El Drogas, Narco, Boikot, Reincidentes, Sínkope, Huecco, Trashtucada, Porretas, Los de marras, No Konforme, Muerdo, Kátolicos, La ira e Ingravito. También en julio Puebla de la Calzada acoge el Dream Summer, que dedica su jornada musical al trap, subgénero del hip hop, con 14 horas de música sin interrupción en un cartel con más de una veintena de artistas, entre ellos Bad Bunny; y el cierre de la primera edición del Metellium Music Festival en el Teatro Romano de Medellín, con conciertos de Diego el Cigala y Sergio Dalma.

Edición 23 de Contempopránea

Contemporánea, todo un referente para los amantes de la música indie, iniciara su edición número 23 en Alburquerque el día 19. Actuarán, entre otros, Lori Meyers, Izal, Zoé, Dorian, La habitación roja, La bien querida y Subterráneos. Picota&roll comenzará un día después en Piornal, una única jornada para un festival 'con denominación de origen' con un cartel liderado por Soziedad Alkohólica y Banda Passoti. En julio también habrá festivales en Riomalo de Abajo, Valdencín, Olivenza, Zalamea de la Serena y en Fregenal de la Sierra, que festeja su tradicional y peculiar 'Festisierra', con una extensa programación con grupos folklóricos llegados de los cinco continentes. El día 28 coinciden tres festivales de diferentes estilos. Se celebrarán en Garrovillas de Alconétar, en Campanario y en Fuenlabrada de los Montes.

A principios de agosto destaca el Verasummer, cuya décima edición tendrá lugar del 2 al 5. Aún no ha hecho público su plantel de artistas, pero que seguro no defraudará. El Viriato Rock de Azuaga se celebra el día 4 con las actuaciones de Los Secretos, The Rockest y Ángel Centeno. Por su parte, Ceclavín acogerá el CeclaRock, con entrada gratuita y conciertos de Limandos, Keteden, El golpe rock o El noi del sucre. La traca final de este mes viene protagonizada por el Festival Folk de Plasencia, que festeja su edición número 22 con grupos como Busker String Quartet, Capercaillie, Luar Na Lubre, La Negra y Bollywood Masala Orchesta. La Torre Lucía acoge las actuaciones, que tienen entrada gratuita. El Stone&Music, que engloba conciertos de Pablo Alborán, Pastora Soler, Il Divo, Serrat, Pablo López y Manolo García, arranca el día 30, aunque ya sólo quedan entradas para la actuación de la sevillana.

Ya en septiembre, el día 22, el recinto ferial El Berrocal, en Plasencia, vuelve a ser el escenario para el Mayorga RockFest, que contará para esta edición con Lendakaris muertos, El último ke cierre, Hamlet o Mamá Ladilla, entre otros. Para cerrar el mes llega a Cáceres el Rockefort festival, que este año ha programado dos jornadas para disfrutar del rock y el metal nacional. Se celebra los días 28 y 29, ha programado concieros de Baron Rojo, Avalanch, Medina Azahara, Obús o Ñú, entre otros.

En suma, más de una veintena de propuestas de todo tipo, y eso sin contar los conciertos que no están enmarcados en un festival como tal. Comienza la cuenta atrás.