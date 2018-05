Best seller, batallas históricas y música sin límites Un homenaje a Elvis une en Badajoz a la OEx y Gene García, Cáceres celebra el Festival de las Aves, Alcuéscar saborea sus tencas y en Las Villuercas arranca la Semana del Geoparque ÁNGELA MURILLO Viernes, 18 mayo 2018, 08:55

Nos sumergimos en un fin de semana primaveral desbordante de oferta lúdica y cultural. Los amantes de las letras disfrutarán en Badajoz con la presencia de escritores como María Dueñas o Javier Sierra. Reconocidas plumas que firmarán ejemplares e intercambiarán impresiones con sus lectores durante la 37 edición de la Feria del Libro. En la capital pacense se han programado además dos importantes eventos musicales. Los melómanos se deleitarán con el homenaje a Elvis que une en el Palacio de Congresos a Gene García y la OEx, y del espectáculo internacional 'Music has no limit' en el López de Ayala. En la región también se podrá disfrutar de las recreaciones históricas con una doble cita en La Albuera y Romangordo. Las escaramuzas y desfiles militares rememorarán los cruentos episodios de la Guerra de la Independencia en tierras extremeñas. La riqueza ornitológica urbana será protagonista en el décimo aniversario del Festival de las Aves de Cáceres; y en los planes gastronómicos sobresale la Fiesta de la Tenca y el vino de Alcuéscar.

40 casetas se han instalado en San Francisco:: HOY

Badajoz Libros, música y comedia

La primavera invita a tumbarse al sol y perderse en las páginas de un buen libro. En el Paseo de San Francisco encontraremos una variada oferta de títulos expuestos en las 40 casetas instaladas por los libreros, prestos siempre a brindar sus recomendaciones. La inauguración de la feria tiene lugar este viernes a partir de las 19.30 horas con el pregón del médico y escritor Agustín Muñoz Sanz, que hablará de 'El narrador que nos habita'. A lo largo de diez días se sucederán 52 presentaciones de libros y una intensa agenda para que los más pequeños despierten y afiancen su afición por la lectura.

La jornada del sábado comenzará a las 12,00 horas con la presentación de 'El dragón verde', un libro de Gabriel Trejo González; media hora más tarde se presentará el cuento infantil 'Cuando se perdió la A…' de Faustino Lobato; y a las 13 horas el Premio Planeta 2017 Javier Sierra hablará de 'El fuego invisible'. Por la tarde, a las 18 horas, el público se acercará al libro 'Gupina Guppy', de Julia Cortés Palma; y 30 minutos después Juan Antonio Serrano y José Mª Cumbreño hablarán de la Colección Poesía Latinoamericana. A las 19 horas José Manuel Vivas presentará 'Instrucciones para escribir un pájaro'; a las 19,30 horas llegará el turno de 'El final de las invasiones. La batalla del salado' de José María González Lanzarote; y a las 20,00 horas se abundará en la obra '¿Qué nos pasa a los extremeños para estar donde estamos? / Reflexiones autocríticas mirando al futuro', coordinada por José Julián Barriga Bravo, del Club Sénior de Extremadura Club Sénior de Extremadura y Beturia Editorial. A las 20.30 horas la aclamada María Dueñas hablará de su éxito 'Las hijas del capitán', una entretenida novela que se ha ganado el favor del público.

José Luis Garci y Eduardo Torres-Dulce participan en una tertulia:: HOY

La intensa jornada cultural en el centro de Badajoz tendrá un broche de oro a partir de las 21,15 horas, momento de la tertulia titulada 'Cowboys de Medianoche', que contará con la presencia del escritor, guionista, director y productor cinematográfico José Luis Garci, Eduardo Torres-Dulce Luis Albe.

El domingo seguirán las presentaciones de libros y las actividades para niños en la carpa infantil de San Francisco.

Josema Yuste, Santiago Urrialde y 'El Monaguillo protagonizan 'Taxi'.

Cambiamos de tercio y nos centramos en las artes escénicas para reír con una buena comedia. En el teatro López de Ayala se representa este viernesTaxi', con Josema Yuste, Santiago Urrialde y 'El Monaguillo' como protagonistas. La obra, escrita por Ray Cooney, se representará a las 21.00 horas y el precio de las entradas en butaca de patio es de 22 euros y de 18 en anfiteatro. El protagonista es un taxista, un aparente feliz hombre casado con una vida tranquila y en cierto modo monótona, aunque está casado con dos mujeres. La misma obra se representa el sábado en el Gran Teatro de Cáceres.

Esperadas citas musicales

La oferta musical arranca con potencia este viernes en el Palacio de Congresos de Badajoz. Un homenaje a Elvis ha unido en concierto a la Orquesta de Extremadura (OEx) e Inlavables, coincidiendo con el 40º aniversario de la desaparición del rey del rock. El espectáculo, titulado 'If I can dream', comenzará a las 20.30 horas y servirá además como un tributo al cantante pacense Gene García, quien vuelve a los escenarios después de que en octubre se suspendiese este concierto por la intervención para recibir un riñón que había esperado durante años.

También este viernes, el grupo Flora Dance ofrece un concierto en la sala Chat Noir (22 horas). La joven banda madrileña lanzó a principios de año 'Blue Tangerines', un trabajo sutil y elegante bajo los parámetros del mejor pop de influencia británica.

El sábado llega al López de Ayala 'Music Has No Limits'. El esperado espectáculo fusiona con virtuosismo géneros y grandes éxitos de la historia de la música aunando temas míticos de artistas como Michael Jackson o Lady Gaga. La mezcla de música clásica de Bach, rock de Nirvana o punk de Guns'N' Roses permite deleitarse con sopranos cantando arias de ópera y éxitos de house. Esta gran fiesta musical ha pasado ya por 30 ciudades, entre ellas Nueva York o Venecia.

La agenda musical se cierra en la Sala Mercantil este sábado, con el concierto de Jim Brother & Co , un grupo liderado por el guitarrista Juan Carlos Jiménez, músico profesional de sesión desde el año 1997. Ha girado con algunos de los artistas más populares de España y cuentan con más de 2.000 conciertos a sus espaldas en España, USA, México, Reino Unido o Italia.

Romería en Tres Arroyos

Dos fines de semana después de la romería de Bótoa llega el turno de San Isidro, el patrón de los labradores. Los actos centrales de la romería se celebran el domingo en la dehesa municipal de Tres Arroyos. A las 12 horas se oficiará una misa extremeña en el atrio de la ermita, cantada por la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz, y después comenzará la procesión del santo por la dehesa. Muchas familias aprovecharán la romería para pasar un agradable día de campo.

La capital pacense también ofrece este fin de semana una cita con los coches clásicos. El II encuentro 2CV Ciudad de Badajoz arranca el viernes con la salida de los vehículos desde el hotel Río en dirección a la Plaza Alta y el sábado se desplazarán hasta Almendral, donde los participantes aparcarán sus coches en la Plaza de España, para emprender después una ruta hasta Valverde de Leganés y apreciar los colores primaverales de la dehesa. A continuación proseguirán el camino hacia La Albuera.

Seguridad vial para todos

Este viernes se celebra la segunda jornada del 'II Encuentro Badajoz por la Seguridad Vial', un evento con gran número de actividades y simuladores destinada principalmente a escolares. El recorrido pedagógico de 3.000 metros se ubica desde el jueves en Ifeba e incluye, por ejemplo, la escena de un accidente montada por los bomberos de Badajoz.

Desfiles en Menacho

Las Asociaciones de Comerciantes de la calle Menacho y del Casco Antiguo de Badajoz celebran el sábado la estación primaveral con actividades de dinamización del comercio minorista. 'Vive la primavera en Badajoz' incluye desfiles y talleres de estilismo. Habrá una pasarela en el primer tramo de Menacho dedicada a la moda infantil (12,00 horas) y otra para adultos a partir de las 18,00 horas.

Cáceres Música, aves y mucho teatro

En Cáceres la agenda musical comienza este viernes con un concierto para bebés. Se trata del primer recital de la Orquesta de Extremadura para menores de 4 años. La primera sesión comenzará a las 18,30 y la segunda a las 19,45 horas. En Badajoz este jueves se agotaron rápido todas las entradas. A través del teatro y la voz, los ritmos y la escenografía, los bebés «serán introducidos en un universo musical». Sus protagonistas son las actrices Belén Otxotorena e Inma Gurrea, que estarán acompañadas por la flautista Jessica Crutzen, la arpista Rosa María Rodríguez y Txus Eguílaz a la percusión. La historia que se desarrolla en 'Ploc, ploc* PLIK!' gira en torno al momento de tender la colada, donde jugarán con diferentes músicas como el vals, el tango o el chachachá y un elemento muy cercano a todos, el agua.

Seguimos con los eventos musicales porque la ciudad acoge este viernes y el sábado el 'Cáceres Underground Weekend', un festival que pivotará sobre dos escenarios: la sala Boogaloo Café y Mastropiero.

Este viernes actuán en Boogaloo, a partir de las 21 horas, The Parrots, Lobos Negros y DJs. El sábado a mediodía en Mastropiero, a partir de las 13 horas, tocarán Pájaro, Mud Candies, The Crepitans y sesión de DJs. Por la noche, en Boogaloo, llega el turno de Lizzies, Moonshine Wagon + DJs.

Imagen del Festival de las Aves de Cáceres:. HOY

Festival de las Aves

Cáceres dedica este fin de semana a la riqueza ornitológica de su zepa urbana. La ciudad monumental destaca por su colonia de cernícalo primilla y el Festival de las Aves celebra desde este viernes al domingo su décima edición. Para conmemorarlo entregará esculturas conmemorativas a la Diputación Provincial de Cáceres, la Fundación Mercedes Calles-Carlos Ballestero y la oenegé 'Defensa y Estudio del Medio Ambiente' (DEMA). Las actividades son gratuitas y para todos los públicos, e incluyen talleres de fotografía para jóvenes, el 'Cuentatrazos', cuentacuentos para niños, o una exposición de dibujo infantil. Habrá rutas cicloturistas y ornitológicas guiadas por la ciudad monumental.

Día de los Museos

Este viernes, el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear se suma al Día Internacional de los Museos con un programa de actividades que pretende llegar a todos los públicos. A las 10 y a las 12 horas habrá visita-taller infantil para público escolar (reserva previa); a las 13 horas, una visita guiada titulada '¿Recuerdas la Casa Grande?, (reserva previa); a las 17 horas, visita guiada a la exposición 'Todas las palabras para decir roca', para público adulto; y a las 18 horas, montajes de teatro contemporáneo a cargo de los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático.

La Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero también conmemora la cita internacional con su particular 'Noche en Blanco'. Habrá puertas abiertas hasta medianoche, entrada y visitas gratuitas a la exposición 'Picasso, sueños grabados' para todos los públicos.

Los Miserables se representa este viernes en Maltravieso Capitol.

Agenda apretada en Maltravieso Capitol

El Teatro Maltravieso Capitol oferta una intensa programación para todo el fin de semana. Este viernes, a las 21 horas, se representa una versión de 'Los miserables' del escritor francés Víctor Hugo. El reparto está compuesto por Marisol Verde, Carla Sofía, Elena de Miguel, Rui Pinheiro y Pedro Gracio, bajo dirección de José carlos García, director de Chapitô. La producción corre a cargo de la compañía Delaburlateatro y las entradas cuestan diez euros.

El sábado la compañía 'Y de repente teatro' pone en escena a las 20 horas la obra de teatro 'Gris'. La entrada cuesta cinco euros. Y para cerrar la jornada se han programado dos sesiones de 'Microescenas'. A las 23 horas se representa 'Seguro dental' y a las 23,30, 'NeandertART'. La entrada cuesta tres euros la pieza.

El domingo será el día de los niños. El Maltravieso Capitol proyecta la película 'El libro de la selva' (17 horas). La entrada cuesta tres euros.

Fiesta en el Perú Wellness

El Perú Cáceres Wellness organiza este sábado 19 de mayo una fiesta para celebrar su XI aniversario. Durante todo el día habrá animación infantil, hinchablles y juegos. La entrada es gratuita, también para no socios, y la jornada comienza a las 11 horas en la plaza exterior del recinto con body combat. Habrá competición de natación, clase de zumba, paella gigante -a las 14.30 horas-, un espectáculo musical infantil, exhibiciones de gimnasia rítimica, clase de body jump para todos y fitness. La celebración se cierra a las 22 horas on un concierto gratuito de Los Inhumanos.

Romería de la Cruz de Mayo

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Salud en su Injusta Sentencia de Cáceres ha organizado para este domingo una romería de la Cruz de Mayo que se celebrará en el Paseo Alto. Habrá música, bebidas y tapas a precios populares. La jornada comenzará con una eucaristía para los niños y una ofrenda floral a la Virgen (11 horas).

Recreación durante la Batalla de La Albuera.:HOY

Recreaciones históricas Batalla de La Albuera y Ruta de los Ingleses

Este fin de semana llega la conmemoración de la Batalla de La Albuera, que este año cuenta como novedad con visitas teatralizadas para profundizar en este episodio de la Guerra de la Independencia. Estas piezas de microteatro contarán detalles que no aparecen en la tradicional representación .

La tradicional representación será el sábado y el domingo y contará con más de mil recreacionistas, algunos llegados desde Reino Unido y Portugal. También habrá desfiles de regimientos infantiles.

En Romangordo se celebra la XIV Ruta de los Ingleses, una recreación histórica de una batalla acontecida el 19 de mayo de 1812 que fue decisiva para el desenlace de la Guerra de la Independencia. Rutas, talleres, cetrería y exposiciones componen un programa de actos que se celebra desde este viernes al domingo.

Cartel de la Crazy Cross de Mérida:: HOY

Mérida Noche en el Museo Romano y Crazy Cross

La agenda emeritense arranca este viernes con el espectáculo flamenco 'La Merenguela'. Podrá disfrutarse en el Centro Cultural de Nueva Ciudad a las 21.30 horas, bajo la dirección y coreográfica de la bailaora Fuensanta Blanco. El espectáculo de cante, toque y baile flamenco está integrado en el espacio escénico y cuenta la historia de una gitana emeritense, 'La Merenguela', nacida en las ferias de ganados más populares de Extremadura. Las entradas cuestan diez euros.

Con motivo del Día Internacional de los Museos, el sábado se celebra la Noche Europea de los Museos en 30 países, que abren sus puertas en horario nocturno para disfrutar de actividades gratuitas y en horario no habituales. El Museo Nacional de Arte Romano también suma a la cita con la apertura extraordinaria y gratuita de 22.00 a 24.00 horas. El MNAR se llenará de rincones de interpretación en los que se tratarán distintos aspectos de la vida en el mundo antiguo y su trasposición hoy en día, en colaboración con la Asociación recreacionista Ara Concordiae.

Para los amantes del deportes, este domingo llega a Mérida la loca carrera de obstáculos hinchables. La Crazy Cross celebra la tercera edición emeritense y viene cargada de novedades: oleadas temáticas, nuevos obstáculos, dos concursos de disfraces, animaciones personalizadas y un mayor esfuerzo solidario.

'Oleanna' se representa este sábado en el Teatro Alkázar de Plasencia:: HOY

Plasencia Teatro y domingo en familia

En Plasencia nos esperan varias citas culturales. El teatro Alkázar vuelve con programación doble. El viernes a las 20.30 horas se lleva a escena 'Oleanna', con Natalia Sánchez y Fernando Guillén Cuervo. La obra es una historia sobre la lucha de poder entre dos personas, una encarnizada batalla donde se mezcla el acoso sexual y se cuestiona el sistema académico vigente.

El sábado a las 12 horas se representa 'La Gran Muralla', de Garnacha Teatro. Se trata de una función gratuita para todos los públicos.

La Mendiga actúa en la Sala Impacto.: HOY

En la agenda musical, este sábado destaca el concierto en la sala Impacto de La Mendinga y de Dedo Corazón. La entrada cuesta cinco euros y el evento arranca a las 22 horas.

Presentaciones de libros

También habrá cita con las letras. La librería La puerta de Tannhäuser acoge este viernes, a las 20 horas, la presentación de 'Cosas que no están', de Diego González. Le acompañará el escritor Juan Ramón Santos y la entrada libre y gratuita

El sábado, a las 20 horas, se presenta 'Doce relatos (.) maestros', también en la librería La Puerta de Tannhäuser. Los participantes charlarán durante el encuentro con tres de los doce escritores que participan en la antología, Gonzalo Hidalgo Bayal, Mateo de Paz y Javier Sáez de Ibarra.

Y el domingo se celebra en la capital del Jerte el Día de la Familia. De 12 a 19 horas habrá diferentes actividades en el parque de La Isla. La asociación Euxia montará la parte deportiva con miniporterías, canastas, bádminton y juegos populares. También habrá talleres de las diferentes asociaciones de personas discapacitadas. Habrá clases y talleres de zumba, cocina, fitness y danza oriental, además de un pasacalles a cargo de 'Las nómadas' que cerrará la jornada.

Don Benito Aperitivo del Rock'nBlues Festival

Este viernes Don Benito también se suma al Día Internacional de los Museos con la representación de 'Brindis con la marquesa', de la compañía La Diosa Cómica. La representación se llevará a cabo a las 21 horas en el Museo Etnográfico.

En el plano musical, la localidad pacense calienta motores para una nueva edición del Rock'nBlues Festival. El día fuerte será el 26 de mayo, con la actuación de Los Secretos o Seguridad Social, entre otros grupos. La presentación oficial del festival llega este sábado al Parque de Feval con conciertos gratuitos. Actuarán Laurence Jones, Mad Martin Trio, The sick Boys, The Chris O´leary Band, Doghouse Sam & His Magnatones, Desvariados y Talysker.

En Navalmoral de la Mata el actor y cómico Agustín Jiménez presenta este viernes su último espectáculo, titulado 'Curso de interpretación'. La actuación comenzará a las 21 horas en el Teatro del Mercado. Las entradas cuestan 6 y 8 euros.

Vistas del Geoparque Villuercas Ibores Jara:. HOY

Villuercas-Ibores-Jara 9ª Semana del Geoparque

Este 18 de mayo arranca la 9ª Semana Europea del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, que se alarga hasta el 29 de mayo. Este viernes, a las 9.45 horas, se celebra el acto institucional de apertura en Robledollano y habrá una visita guiada por el Geoparque. Por la tarde, de 16 a 18 horas, habrá un taller de geoacuarelas para escolares en la Casa de Cultura de Alía.

En el Día Internacional de los Museos, el Museo Geológico y Minero Vicente Sos Baynat de Logrosán presenta este viernes la exposición 'Fuera de cristal'. Las piezas salen fuera de las vitrinas y se acercam a la gente ofreciendo la posibilidad de verlas de cerca y observarlas con la lupa. Densidades, texturas y cualidades que no se aprecian en las vitrinas serán apreciadas «fuera del cristal».

Ruta por el Desfiladero del Pedroso

El programa senderista por el Geoparque comienza a las 19 horas del viernes con la ruta guiada 'Desfiladero del Pedroso'. Los caminantes saldrán desde la Casa del Labrador –calle Real, 10- de Villar del Pedroso y recorrerán 13 km en coche y 5 km a pie. El desplazamiento en coche desde Villar del Pedroso hasta Puente del Arzobispo correrá por cuenta de los participantes.

Este sábado,a partir de las 7.30 horas, habrá una ruta con salida desde Cañamero y finalización en Guadalupe. Se trata de la emblemática ruta de Isabel la Católica, una marcha de dificultad media y 15 kiómetros de distancia. A partir de las 17.00 horas del sábado se celebra el III festival de paisajes gestos y jardines, que continuará al día siguiente a partir de las 10.00 horas.

A las 9 horas comenzará la travesía a pie por el Camino Natural del Tajo (GR 113) entre las localidades de Valdelacasa y Peraleda de San Román.

El resto del programa para el sábado incluye una marcha MBT en Navatrasiera o un taller infantil de identificación de minerales, entre otras actividades.

Prueba BTT en Extremadura:. HOY

Planes deportivos BTT, miniolimpiadas y baile

Sin salir del Geoparque, este domingo se disputa la prueba BTT Titán Villuecas. Logrosán, Berzocana, Solana de Cabañas, Navezuelas, Guadalupe y Cañamero son las localidades que recorrerán los ciclistas. Es la cuarta prueba del Circuito Titan Xtrem Tour, y este año volverá a ser puntuable para el Open de España XCUM de Mountain Bike. Es una de las pruebas más exigentes de la modalidad y esta edición cuenta con tres distancias adaptadas para cada nivel: 121, 84 y 50 kilómetros respectivamente. El trazado discurre por pistas, caminos y senderos ofreciendo al participante un recorrido variado y divertido con una dificultad técnica media y exigencia física alta.

En Oliva de la Frontera más de 850 deportistas de todas las edades se reunirán este fin de semana en las II Miniolimpiadas de la localidad pacense, que se celebrarán bajo el lema 'Xq prevención también es deporte'. Se ofertan sesiones y actividades para todas las edades para practicar 41 modalidades deportivas.

Competiciones de baile en Almendralejo

Almendralejo se convertirá este fin de semana en flamante escenario para los mejores bailarines. La capital de Tierra de Barros acoge el III Trofeo Ciudad de Almendralejo de Baile Deportivo y el II Trofeo Ibérico. Las competiciones tendrán lugar en el polideportivo Tomás de las Heras. Para el público en general la entrada cuesta diez euros y 15 para los dos días. Los menores de 6 años entran gratis.

Rally en Feria

Los amantes del moto tienen una cita el sábado, cuando se disputa la tercera cita puntuable del XVI Rallysprint de Feria, organizado por Escudería Faro de Extremadura. La prueba será valedera para los Campeonatos de Extremadura de Regularidad Sport. Participan 60 vehículos, de los cuales 50 correrán en las pruebas de velocidad, 7 en la competición de Regularidad Sport y 7 en la vertiente de Regularidad Clásica. Los participantes en la Regularidad Clásica comenzarán su competición a las 14.20 horas mientas que la vertiente de velocidad hará lo propio a partir de las 15.00 horas. La llegada está prevista para más allá de las 20 horas en el colegio Virgen de Consolación de Feria.

Eventos solidarios Marcha por la malaria, flamenco y caballos

El domingo, la Residencia Universitaria Hernán Cortés de Badajoz ha organizado una marcha solidaria contra la malaria. Bajo el lema 'Stop Malaria, 5.000 metros, 5.000 vidas', la marcha se desarrollará entre el Puente de Palmas, por la margen derecha, hasta el Puente Real, y vuelta por la margen izquierda para terminar en la salida. La inscripción costará cinco euros y los 500 primeros recibirán material para la marcha, como camiseta, gorra mochila y otros regalos. La inscripción puede hacerse en la Residencia Universitaria Hernán Cortés hasta este viernes.

Este viernes, los seguidores en Facebook de la 'fanpage' Los Bares Antiguos de Cáceres se darán cita en el pabellón polideportivo Teodoro Casado en una macrofiesta que espera reunir viejos amigos a través de la música y el recuerdo. La música será a protagonista de este evento solidario a favor de la Asociación Juvenil Nutria y sus programas dedicados a los niños.

Espectáculo ecuestre en la plaza de toros

La plaza de toros de Cáceres acoge este sábado, a partir de las 19 horas, un espectáculo ecuestre a favor de la lucha contra el cáncer. La entrada cuesta diez euros para adultos, cinco para niños de entre 8 y 12 años, y los más pequeños entran gratis.

También en Cáceres nos espera otra cita solidaria. El Gran Teatro acoge el domingo a las 20 horas la gala solidaria Aldea Utopía. La entrada cuesta cinco euros. Habrá actuaciones de artistas framencos como Pedro Peralta, Celeste Montes y Carmen Tena. La gala estará presentada por JC Corrales.

Degustación de tencas:. HOY

Plan gastronómico en Alcuéscar IV Feria de la Tenca y el Vino

Cerramos nuestro repaso semanal a la agenda de ocio en Extremadura con una parada gastronómica. Alcuéscar celebra durante el fin de semana la IV Feria Agroalimentaria de la Tenca y el Vino con un programa de actos que pretende promocionar sus dos productos autóctonos. el Parque Municipal se podrán degustar tapas de queso, vino, jamón, aceite o embutidos extremeños.

El Ayuntamiento ofrece el sábado una fritura con 200 kilos de tenca con degustación desde la 13.30 horas. El domingo la degustación será de puntas de solomillo y patatas al vino.

