El XX Encuentro de Corales Hermano Daniel reúne en Badajoz a cinco agrupaciones Imagen de archivo del coro Amadeus-In. / HOY Este evento se celebra del 15 al 17 de diciembre en el Teatro López de Ayala y la entrada es libre hasta completar aforo E.P. Jueves, 7 diciembre 2017, 13:35

La vigésima edición del Encuentro de Corales Hermano Daniel, que se celebra del 15 al 17 de diciembre en el Teatro López de Ayala de Badajoz, contará con cinco agrupaciones, entre ellas, dos escolanías, dos coros, uno de ellos acompañado por la banda de música de la capital pacense, y un grupo folclórico.

En concreto, el encuentro se inicia el día 15 con la actuación, por primera vez en el evento, de dos escolanías, de las cuales, una proviene de Los Palacios (Sevilla), dirigida por Manuel Busto, formada por 76 menores de entre 4 y 17 años, quienes tocarán canciones de los Chicos del Coro o una misa en latín, entre otras.

También, en el mismo día, actuará la escolanía 'Amedeus-In', del municipio pacense de Puebla de la Calzada, dirigida por Alonso Gómez, quienes interpretarán villancicos o canciones populares como 'Someone Like You' de Adele o 'With or Without You' de U2.

Por otro lado, el 16 de diciembre, participará en dicho evento el grupo folclórico 'Renacer' de Badajoz, dirigidos por Sergio Fernández, quienes cantarán y tocarán un repertorio de trece canciones, entre ellas, villancicos etnográficos y tradicionales, y además, canciones de cuna como 'Nana de la loba'.

Además, el Coro Arte Vocal de Villanueva de la Serena, dirigido por Manuel Guisado, amenizará el mismo sábado, día 16, con diez canciones, de las que destaca 'La virgen es panadera' de Albert Alcaraz o 'Hallelujah' de Leonard Cohen.

Finalmente, el día 17, la Banda de Música Municipal de Badajoz, dentro de sus actividades programadas para celebrar los 150 de su fundación, acompañaran al Coro de la Asociación Amigos, con quienes interpretarán doce temas, entre ellos, 'Bohemian Rahpsody' de Freddy Mercury, 'Ave María' de A. Piazzolla o 'Nesum Dorma' de la ópera Turandot.

Así lo ha explicado en su presentación en rueda de prensa este jueves la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, Paloma Morcillo, que ha estado acompañada del coordinador del encuentro, Antonio Regalado.

En su intervención, la concejala ha subrayado que tienen «especial cariño» a dicho encuentro puesto que homenajea al hermano marista Daniel (Nicolás Goyoaga), nombrado en 1973 hijo adoptivo de Badajoz, quien, entre otras acciones, impartió clases de cantos populares y religiosos durante décadas en la capital pacense.

Con respecto a la programación, Paloma Morcillo ha señalado que los recitales darán comienzo a las 20.00 horas durante los tres días con entrada libre hasta completar el aforo, donde además, ha destacado que los grupos que forman parte de la programación tienen «gran calidad» con el objetivo de recordar al Hermano Daniel.

Por su parte, Antonio Regalado ha indicado que el Hermano Daniel estaría feliz de ver cantar a más de cien niños en dicho encuentro puesto que trabajó durante cuarenta años en el Colegio Maristas Nuestra Señora del Carmen de Badajoz.

Por último, ha destacado los conciertos de las escolanías, debido a que, según su criterio, «son niños y jóvenes con voces blancas que cantan a dos y tres voces, ponen el alma y hacen expresión dinámica y corporal, igual o mejor que los coros formados por personas adultas».