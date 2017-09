Earl Thomas abre el Festival de Blues de Cáceres, que se celebra del 5 al 8 de octubre EUROPA PRESS Martes, 5 septiembre 2017, 14:56

El músico estadounidense Earl Thomas, que ha recibido múltiples galardones, abre la octava edición del Cáceres Blues Festival, que se celebrará en la plaza de Santa María de la capital cacereña del 5 al 8 de octubre, con un cartel nacional e internacional de lujo que llenará la parte antigua de la ciudad de la mejor música.

Además de Thomas, hasta ahora la Asociación de Amigos del Blues de Cáceres, que organiza el certamen, ha confirmado la presencia de otros artistas como Shirley Davis and the Silverbacks, Lindsay Beaver & The 24th St. Wailers, John Nemeth & The Blue Dreamers, A Contra Blues, Messias & The Hot Tones y The 44 Dealers.

Con estos nombres, y algunos más todavía por confirmar, comenzará dentro de un mes este festival que se ha venido consolidando a lo largo de sus ocho ediciones y que cuenta con cientos de adeptos que se reúnen en Cáceres para disfrutar de la mejor música blues del panorama nacional en internacional.

Para subir el telón, el jueves 5 de octubre, la organización ha elegido a Earl Thomas, un bluesman del siglo XXI, etiquetado como 'uno de los artistas de blues más importantes de la década' por el Best of Blues Awards. Thomas inicia su andadura profesional cuando emigró al sur de California después de graduarse en Música en la Universidad de Humboldt.

Empezó actuando los domingos por la tarde en un club pequeño, el Winston's al oeste de San Diego, y en la actualidad es reconocido por su talento en cuatro continentes. Debutó en Europa en el Montreaux Jazz Festival de 1992, y ha sido cuatro veces con el San Diego Music Award.

También ha sido reconocido con otros premios como Mejor Voz Masculina, Mejor Artista Contemporáneo de Blues, Mejor Álbum y Mejor Letrista por los Best of Blues Awards, según recuerda la organización en nota de prensa.

Además de sus quince discos, las actuaciones en directo, las grabaciones y diversos tours, Earl todavía mantiene la residencia en el Biscuit & Blues de San Francisco, casi siempre sold out, donde ofrece un show el último sábado de cada mes.

Otras actuaciones

Aparte del concierto inaugural de Earl Thomas, también está confirmada la actuación, el viernes 6 de octubre de John Nemeth & The Blue Dreamers. El cartel lo conforman también la banda barcelonesa 'A Contra Blues', una de las mejores del panorama europeo actual con diez años de carrera musical y premios como el European Blues Challenge 2014.

Por la plaza de Santa María de Cáceres pasará también Shirley Davis and the Silverbacks, llegada de Australia, y el cantautor y guitarrista Messias, cuyas canciones han estado en el Top-10 de la revista internacional 'Blues Matters' y que tocará acompañado de la banda The Hot Tones, tras presentar sus espectáculos en Nueva York, Cannes, Kiev, Odessa, Madrid, etc.

Los cacereños y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de la banda The 44 Dealers, y también actuará la cantante, baterista y compositora Lindsay Beaver. Originaria de Halifax (Nueva Escocia, Canadá), Lindsay ha estado dirigiendo su banda The 24th St. Wailers en Norteamérica y Europa durante los últimos años interpretando su propia mezcla de rock, soul, punk y blues.