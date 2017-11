Cáceres regresa al medievo y Badajoz coge el micro La parte antigua de Cáceres acoge el Mercado de las Tres Culturas, la provincia cacereña amplía su agenda con actividades en plena naturaleza y en Badajoz, los conciertos, la historia y la gastronomía completan la lista de planes del fin de semana REDACCIÓN Viernes, 10 noviembre 2017, 08:00

Cáceres vuelve al medievo y el norte de la provincia cacereña toma el pulso este fin de semana con actividades en plena naturaleza, castañas y mucha historia. Ya en territorio pacense no faltan las clases didácticas para conocer el legado patrimonial de La Raya, se puede saborear productos de la tierra o proteger el medio ambiente con la plantación de árboles.

En cuanto a la música, la región da el cante con conciertos para todos los públicos. Este será un fin de semana con una gran variedad de estilos. Entre ellos, el violín de Ara Malikian, que conquistará varias ciudades del territorio regional o el concierto de Juan Valderrama, que hará una nueva parada en el Teatro López de Ayala de Badajoz.

Primera parada: Cáceres Del medievo a la 'Extremadura secreta'

En Cáceres, el XVII Mercado Medieval de las Tres Culturas, que se celebra entre el 9 y el 12 de noviembre, cuenta con unos 150 puestos de artesanía y de alimentación procedentes de varios puntos de la geografía nacional, de Marruecos y Portugal. Además, por primera vez, hay programada una degustación gastronómica gratuita de tres platos de las culturas cristiana, árabe y judía.

Del medievo a los vampiros. Las asociaciones culturales Norbanova y Letras Cascabeleras han organizado la II Jornadas Góticas de Cáceres, cuya programación comienza este viernes, día 10, con una conferencia inaugural sobre 'El mito del vampiro en Extremadura' a cargo de la periodista Israel J. Espino, autora del blog de HOY 'Extremadura secreta'. La cita será a las 19.15 horas tras la inauguración oficial de las jornadas en el salón de actos del Palacio de la Isla de la capital cacereña. Y el sábado se celebrará un debate con el título 'Tres visiones del vampiro'.

El poder de lo sobrenatural continúa con el mago Toni Bright, que protagoniza el espectáculo 'Magia de la mente, volver a creer', el sábado a las 20.30 horas en la sala principal del Gran Teatro.

En términos musicales, y para los que quieran escuchar clásicos de los que no se olvidan, tendrán la oportunidad de asistir al tributo de The Beatles con Los Escarabajos, que estarán esta noche en Boogaloo, en Cáceres. La cantante y compositora Rebeca Jiménez abrirá este viernes el festival La Avutarda Rock.

El violinista Ara Malikian presenta su gira 'The incredible tour of violin'. La actuación tendrá lugar en el Palacio de Congresos el sábado. El mismo día, la sala Boogaloo acoge el concierto de La Mendiga. Antes, actuará el grupo Los Farelli. Además, el Recinto Ferial acoge la celebración del festival de música electrónica ‘Amnesia Present Cáceres World Tour’.

Con tono reivindicativo, el Ateneo de Cáceres acoge, el viernes a las 20 horas, la conferencia 'No a la minería a cielo abierto', que impartirá el naturalista Joaquín Araújo. La charla está organizada por la Plataforma Ciudadana Salvemos la Montaña de Cáceres.

Por otra parte, Teatro de Fondo pone en escena el viernes'Los atroces', de Vanessa Martínez. La obra está protagonizada por Vanessa Martínez, Mon Ceballos, Pablo Huetos, Vicenç Miralles, Pedro Santos y Gemma Solé .

Si tocan planes con niños, una buena opción es la sesión de cuentos y música en la sala Dos del Gran Teatro, que acoge el domingo a las 12 horas, 'Los cuentulos de Fernandula y Lulo', con Fernanda Valdés y Julio Pedrosa. Y para los deportistas, el domingo se celebrará la segunda edición de la Carrera Solidaria Viewnext, que se celebrará a favor de Down Cáceres.

Sierra de Gata, Monfragüe, Valle del Ambroz, Las Hurdes y Trujillo Rutas, observación de estrellas y los premios Pop Eye

El norte de Cáceres vive un otoño intenso con actividades en muchas de sus comarcas. Por una parte, los municipios serragatinos acogen charlas sobre patrimonio, historia o productos autóctonos, talleres infantiles, rutas y espectáculos de calle, entre otras propuestas. Bajo el lema 'Sierra de Gata te engatusará' se han organizado más de 52 actividades para todo tipo de público. El sábado habrá rutas micológicas en San Martín de Trevejo; fiebre del oro en Torrecillas de los Ángeles; avistamiento de grullas en Santibáñez el Alto. El domingo, recolecta de plantas medicinales en Torrecilla de los Ángeles y sesión de fotografía en Robledillo de Gata.

Por otra parte, la Reserva de la Biosfera de Monfragüe acogerá esta semana la celebración de diversas rutas, talleres y exposiciones con motivo del Mes de la Reserva desde el viernes.

Torrejón el Rubio acogerá dos sesiones de observación de estrellas el viernes y el sábado. Mientras tanto, Villarreal de San Carlos inaugurará el 11 de noviembre en la Casa Milicia una exposición sobre Naturaleza y Arte, que se podrá visitar hasta el 30 de noviembre y unas jornadas para celebrar el décimo aniversario del Parque Nacional, entre otras actividades. La agenda de la semana en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe concluye con dos rutas senderistas, una nocturna de anfibios el sábado y otra el domingo bajo el título 'El corazón secreto de Monfragüe' en Jaraicejo.

Gargantilla, Baños de Montemayor, Hervás, Casas del Monte, Abadía, Aldeanueva del Camino, La Garganta y Segura de Toro acogen el XX Otoño Mágico del Valle del Ambroz, de Cáceres, que espera ser Fiesta de Interés Turístico Nacional en los próximos meses.

Otoño mágico 2017 Consulta toda la programación de este fin de semana aquí

En el Jerte, Tornavas se prepara para recibir a su Majestad Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, durante el Mercado Imperial que tendrá lugar el 11 de noviembre, coincidiendo este año con la fecha que según la historia el emperador pasó y pernoctó en la Villa. El evento forma parte de los actos organizados con motivo de la Otoñada 2017 en el Valle del Jerte. Además, vuelve la Ruta de Carlos V, la más popular del norte extremeño. Entro otras rutas por la zona, está programada para el domingo la Ruta de los Castaños Centenarios por el Valle del Jerte.

La comarca cacereña de Las Hurdes acoge del 10 al 12 de noviembre la V Feria Internacional de Apicultura y Turismo. El evento tendrá lugar en el recinto ferial de Caminomorisco y contará con 75 expositores. El programa incluye conferencias, degustaciones, catas, actuaciones musicales, rutas 4x4, talleres infantiles y concurso de mieles.

Y en Trujillo, el director Fernando Colomo, con más de una treintena de trabajos cinematográficos a sus espaldas, recibirá este sábado el Premio Pop Eye a la Cinematografía en reconocimiento a toda su trayectoria. Mientras, el Premio Pop Eye al Duende 2017 será para el músico de jazz y flamenco Jorge Pardo.

Estos premios de la música y la cultura han recaído también en otras categorías en la actriz Cayetana Guillén Cuervo; el programa La Cultureta, de Carlos Alsina; el pintor Javier de Juan; Ray Loriga; La Hora Cultural de RTVE; la fotógrafa Mariví Ibarrola y los grupos Lobos Negros, Alice & The Wonders, Supertennis, Aurora & The Betrayers, Cintia Lund y Watch Out.

En Plasencia Teatro, libros y música en la capital del Jerte

En cuanto a Plasencia, el teatro, el cine y las presentaciones de libros coparán estas jornadas de otoño. Este viernes se representará en el teatro Alkázar la obra de teatro 'Tristana', de Benito Pérez Galdós, con Olivia Molina, Pere Ponce, Diana Palazón y alejandro Arestegui. El sábado, el teatro se tiñe con tintes benéficos. La compañía placentina 'Y de repente teatro' pone en escena la obra 'Gris'. La entrada cuesta cinco euros y los beneficios de la actuación estarán destinados al niño de Abadía Nacho García, que sufre una enfermedad congénita arteriovenosa cerebral y necesita una operación.

La librería La puerta de Tannhäuser acoge el viernes la presentación del cómic-álbum ilustrado 'El mundo de los Humanos. Cabeza de jaula', de Rosa Moral, a quien acompañarán las editoras de La Maleza 'Despiertas para soñar'. El sábado, Poncho K ofrece un concierto en la sala Impacto, a partir de las 23.30 horas, dentro de su gira '11 palos'.

La cantaora andaluza Ana María Ramírez Limones 'La Yiya', de la Puebla de Cazalla (Sevilla), será la protagonista de una velada flamenca organizada por la Peña Cultural Flamenca "Virgen del Puerto" de Plasencia con motivo de su vigésimo segundo aniversario. La sevillana ofrecerá un concierto este sábado, en la sede de la peña placentina, en el que estará acompañada a la guitarra por el maestro Fernando Rodríguez, vecino también de la Puebla de Cazalla.

Nueva parada: Badajoz Música, música y más música

La ciudad pacense empieza el viernes su periplo musical con el concierto de Betty Missiego, una de las artistas más carismáticas que ha pasado por Eurovisión, que en 1978 nos ganó el corazón con su himno 'Tú me preguntaste'. Este evento está enmarcado en el XX Festival de Cine LGBT de Extremadura y tendrá lugar en la Sala Afatasí. Lichis, más conocido por haber formado parte de la banda La Cabra Mecánica, pasará por la Sala Mercantil y Juan Valderrama hará nueva parada en el teatro López de Ayala.

El sábado, el grupo musical extremeño Furriones, regresa al López de Ayala, para presentar su nuevo espectáculo 'A todo tren'. Los Escarabajos (tributo a The Beatles) también se escucharán en la ciudad el mismo día.

Y si el violín de Ara Malikian hace las delicias de los cacereños el sábado, en Badajoz lo hará el domingo con su actuación.

Sin perder el hilo musical, pero dedicado a los más pequeños, Chloé Bird se transforma en Greta Maleta el sábado para ofrecer al público familiar una aventura visual y sonora, divertida y didáctica sobre la descomunal diversidad humana.

No todo va a ser ir de concierto. El sábado se organiza una visita guiada en la que se mostrará parte de la muralla abaluartada y la Alcazaba musulmana.

Provincia de Badajoz Gastronomía, historia y exposiciones

Olivenza celebra la tercera edición del evento gastronómico y cultural 'Oliventia, degusta el Medievo' que se divide en tres fines de semana temáticos. Este sábado, la programación se tornará didáctica para mostrar a través de una visita guiada y de diferentes ponencias de investigadores hispano-lusos diversos aspectos de la Historia y el legado patrimonial de Olivenza y La Raya. Y entre las actividades infantiles que anualmente se programan cuentan, entre otras novedades, con un taller de arqueología destinado a niños de 7 a 12 años

La Mancomunidad de Tentudía quiere dar a conocer su patrimonio turístico a través de su gastronomía y la naturaleza. Este fin de semana es el turno de la actividad 'Adéntrate en las cuevas'. Así, este sábado, 11 de noviembre, se podrá ver el Monumento Natural de Cuevas de Fuentes de León, practicar el tiro con arco y degustar productos derivados del cerdo.

En Los Santos de Maimona, el colectivo Pulmón Verde, en colaboración con la asociación senderista La Verea, llevará a cabo el domingo su segunda plantación en la sierra de San Cristóbal. Todo después de recorrer una ruta de cinco kilómetros.

En Villafranca de los Barros, el Espacio para la Creación Joven impartirá el viernes un taller de percusión africana, elaborarán cócteles saludables y música, pasando por un taller de malabares y otro de creación de chapas. Estas actividades se enmarcan en las I Jornadas Jovenesin, para promocionar el consumo responsable de alcohol entre los jóvenes, así como el ocio saludable. Además, este fin de semana se celebra la final del certamen de Jóvenes Intérpretes Pedro Bote .

El higo será el producto estrella este sábado en Torre Miguel Sesmero. La inauguración correrá a cargo de Miguel Bastida García, presidente de la Sociedad Cooperativa Agrícola 'El Puntual', a partir de las 9.30 horas. A lo largo del día se sucederán una serie de ponencias y actividades para describir las cualidades del higo.

Del higo al vino. Zafra vuelve a celebrar una nueva edición de 'Noviembre en Rama', en el que colaboran cinco restaurantes de la localidad. Dicho proyecto ofrece una manera de disfrutar de la gastronomía a través de los vinos en rama.

Asimismo, Puebla de la Calzada acoge durante estos días una exposición dedicada a la figura de Gloria Fuertes en la casa de la cultura y el domingo, se representará el espectáculo infantil y familiar ‘Que se llene el teatro de risas’, a las 19.00 horas. También en el mismo municipio, se presentará Inter-conexión, un evento gestado desde el amor y admiración hacia Portugal y de la necesidad de crear vínculos a nivel cultural para que ambos países refuercen los lazos de colaboración en el ámbito de la cultura. Esta cita será el viernes en la casa de la cultura

Cine, teatro y cuentacuentos para la agenda emeritense. La compañía Producciones Glauka pone en escena este viernes en la sala Trajano 'Alacrán o la ceremonia'. El mismo día, la Biblioteca Pública 'Delgado Valhondo de Mérida' centra sus actividades en cuentacuentos y representaciones, se representará la obra 'Por qué te cuento el porqué', en la voz del actor Carlos Arribas 'Carloco'.

'La cama' abre el sábado el Festival de Cine Inédito de Mérida. Por otra parte, Down Mérida venderá productos artesanales, realizados por los usuarios adultos de la entidad, en el mercadillo solidario que tendrá lugar en la tienda que la empresa de bricolaje y decoración Akí tiene en Mérida. Será viernes y sábado. Más teatro con niños: La compañía Teatro Mutis pone en escena el domingo el espectáculo 'Maleta, misión especial secreta'.

FanCineGay y otras exposiones Continúa el circuito de cine LGTB

El cine vuelve a estar muy presente durante estos días con el XX Festival de Cine LGBT de Extremadura, que incluye 25 municipios en su red de localidades a las que llegará el circuito FanCineGay. Consulta toda la agenda aquí.

Si todo esto te parece poco, la agenda también incluye más de una veintena de exposiciones por toda Extremadura que puedes visitar, entre ellas, la muestra fotográfica 'Las Tres Campanas' del extremeño José María Ballester en el edificio Badajoz Siglo XXI ; una muestra de la serie 'Gandhara', de la pintora Sofía Gandarias en la Sala Vaquero Pobladorde la ciudad pacense o la exposición en el Museo de Cáceres que conmemora el centenario de las visitas de Sorolla a Extremadura. Recuerda que tan sólo los fines de semana puedes visitar la nueva muestra que acoge elPalacio de las Cigüeñas, titulada 'Uniformes militares de época'.