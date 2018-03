El coro Amadeus-IN ofrece un concierto el domingo en Badajoz Está organizado por Manos Unidas y tendrá lugar en el Palacio de Congresos Manuel Rojas Torres E. P. Viernes, 9 marzo 2018, 11:44

El coro Amadeus-IN ofrecerá un concierto este domingo, 11 de marzo, a partir de las 19.00 horas en el Palacio de Congresos de Badajoz organizado por Manos Unidas y que se incluye como una de las actividades artísticas de Amadeus Choir Proyect 2018.

En la primera parte del concierto también intervendrán el dúo integrado por Manuel Camacho, violín y Eduardo Moreno, piano; y el dúo a cuatro manos de David Barbier y Luis Sáez.

La agrupación de voces blancas estará dirigida por Alonso Gómez Gallego y contará con las colaboraciones de Paco Ruiz, flauta travesera, Alberto Pérez, percusión, y José Luis Pérez, piano, según informa el coro Amadeus-IN en nota de prensa.

En esta ocasión, Amadeus-IN interpretará temas del programa 'Amani', que en lengua swahili significa 'paz', recientemente estrenado en la localidad pacense de Calamonte y preparado tras recibir el encargo de Manos Unidas.

De esta manera, 'Amani' es un proyecto enmarcado en Amadeus Choir Proyect 2018 que tiene como leitmotiv la paz, el amor y la fraternidad intercultural, por lo que, el repertorio incluye obras en swahili, inglés, alemán, latín o japonés, «buscando significar estos valores de paz, amor y fraternidad en las nuevas generaciones».

En el concierto se escucharán versiones clásicas de Amadeus-IN como el célebre tema de Adele Adkins 'Someone Like You', junto a obras nuevas como 'Kuimba', 'Krinitsa', o una nueva versión del 'Hallelujah!' de Leonard Cohen, aunque como tema central el coro interpretará 'Amani', una obra de Audrey Snyder que da nombre al programa.

Por otra parte, 'The Children Singers' es uno de los ciclos no regulares de la Programación Lírica Extremeña del Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral, que en cada concierto cuida especialmente el repertorio, tratando que este sea «capaz de atraer y conectar con el público - infantil y juvenil en este caso-, y mostrar la actividad coral como instrumento social inclusivo y herramienta de especial singularidad didáctica y expresiva».

Finalmente, los interesados en este evento podrán adquirir las entradas hasta el mismo día de la actuación en las taquillas del Palacio de Congresos de Badajoz por un precio de siete euros por persona.