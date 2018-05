'Handia', cine veraniego y una mirada a Portugal, propuestas de la Filmoteca en junio El ciclo 'Cine entre bambalinas' proyectará en Cáceres 'La corona partida' REDACCIÓN Martes, 29 mayo 2018, 16:59

Doce películas, repartidas en seis ciclos conforman la programación de la Filmoteca de Extremadura para junio de 2018. Destaca «la fuerte interrelación que hay entre las películas que componen los distintos ciclos, pues algunos de sus títulos podrían formar parte de uno u otro de forma indistinta». De ese modo lo ha señalado el director de Filmoteca de Extremadura, David Garrido, durante la presentación de esta programación.

El ciclo 'Un verano de cine', en el que estarán presentes algunos filmes ambientados en la época estival como 'Call Me by Your Name', de Luca Guadagnino o 'Cegados por el sol', remake del clásico francés 'La piscina' (1969), que el mismo Guadagnino llevó a cabo en 2015, podrían encuadrarse también en el ciclo 'Cine indie USA', que recoge algunas de las mejores y más estimulantes propuestas llegadas desde Estados Unidos y que no están producidas por los grandes estudios de Hollywood.

Entre estas últimas se encuentran 'A Ghost Story', 'La gran enfermedad del amor' o 'The Florida Project', esta última protagonizada por una niña que vive en un complejo cerca de Disneylandia y que se prepara para disfrutar de esa época de libertad, helados y baños sin ser consciente del ambiente que le rodea. Esta obra ha sido, además, la elegida para la 'Filmoteca Itinerante'.

Como parte de los actos de celebración por el Día de Portugal, la Filmoteca proyectará en sus cuatro sedes la película de Ivo Ferreira d', que pone en imágenes las cartas que el escritor Antonio Lobo Antunes escribió a su esposa durante los dos años que estuvo en Angola trabajando de alférez médico en la guerra colonial portuguesa.

David Garrido, director de la Filmoteca, durante la presentación del programa de junio. HOY

El ciclo 'Cine entre bambalinas', que se celebrará en Cáceres con motivo del Festival de Teatro Clásico, traerá el jueves 14 de junio 'La corona partida', película situada entre las series de televisión 'Isabel' y 'Carlos, Rey Emperador' a la que precederá una 'masterclass' a cargo del prestigioso diseñador de vestuario extremeño Pepe Reyes. El jueves 21 será el turno de otro clásico como es el 'Cyrano de Bergerac' de Jean Paul Rappenau, protagonizado por Gérard Depardieu.

David Garrido ha señalado que el martes 7 habrá un nuevo pase en Cáceres de 'Loving Vincent' debido al éxito, al lleno absoluto que tuvo en su primera proyección el pasado abril. Y dentro de 'Cine español imprescindible' se proyectará una de las grandes triunfadoras de los premios Goya, 'Handia', debido a que «no ha podido verse en su idioma original, el euskera, en su exhibición comercial en Extremadura y es importante para Filmoteca que pueda disfrutarse en VOSE», destacó el responsable de la Filmoteca.

Finalmente, Garrido ha apuntado que los pases de 'Call Me by Your Name' de Cáceres, Badajoz y Plasencia se realizan en colaboración con Fundación Triángulo, con motivo del Día del Orgullo LGTBI que, este año, tendrá lugar el sábado 7 de julio, cuando ya no hay programación de Filmoteca, si bien ha querido destacar que los festivales y muestras de cine que se celebrarán durante los meses de julio y agosto por toda Extremadura van a ser «de una enorme importancia para seguir disfrutando del mejor cine en la región durante los próximos meses».