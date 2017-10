Cinco planes especiales para este puente en Extremadura Proponemos varias actividades diferentes que se pueden hacer en la región para que los días de descanso se conviertan en un recuerdo inolvidable ALBA BARANDA Miércoles, 11 octubre 2017, 23:33

Amamos tener tiempo libre. Vacaciones, fines de semana; y en este caso, puentes. Si eres uno de los afortunados que tiene varios días de descanso, te dejamos cinco propuestas para que el lunes llegues renovado al trabajo y dando envidia a los compañeros, contando por ejemplo, que te has dado un paseo en globo en plena naturaleza.

Otoño en Sierra de Gata

A pesar de continuar con un tiempo estival, oficialmente, el otoño lleva con nosotros desde septiembre. Y en Sierra de Gata han conformado un programa repleto de actividades para esta estación transitoria, que en Extremadura es tan fugaz a veces.

¿Nunca has soñado que volabas? Este 14 de octubre a las 16.30 horas tienes una oportunidad fantástica para cumplir el sueño de elevarte del suelo y disfrutar, a vista de pájaro, de las preciosidades de la región extremeña. En este caso, la iniciativa 'Sierra de Gata. Yo te cielo', sobrevuela Santibánez el Alto en globo aerostático.

La cosa va de altos vuelos. O de avistamiento de aves. En concreto, de buitres negros y con suerte, también de leonados. Son animales que han visto amenazada su especie en los últimos años, pero la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) se hizo cargo en 2015 de un muladar. Se trata de un comedero para aves rapaces, donde se depositan cadáveres o restos. Este espacio está situado en Descargamaría, concretamente en ‘El Larguijo'.

El lugar de encuentro para contemplar estas majestuosas aves es el 15 de octubre a las 09.00 horas en la plaza Mayo de la localidad cacereña. Un experto guiará la visita, que contará con telescopios para ver de cerca los buitres

Sin salirte de Gata, en Perales del Puerto tienes la ocasión de sentir la magia rozando tus oídos. El sábado 14 de octubre a las 12.00 horas habrá cuentacuentos por diferentes rincones de la localidad para sumergir a mayores y pequeños en un mundo donde la imaginación no tiene límites.

Ruta por unos escenarios «de película»

¿Quién no ha oído hablar de Juego de Tronos? Hasta algunas abuelas se han aficionado a esta serie de HBO. Si tú también eres un apasionado, no te puedes quedar sin hacer la ruta que te proponemos. Y si no, tranquilo, no vamos a destripar nada.

El lugar de inicio es Los Barruecos, en Malpartida de Cáceres, escenario de la última gran batalla. El Barrueco de Arriba es el protagonista de 15 minutos de pura acción que forman parte del cuarto capítulo de la séptima temporada. En otro episodio, el paraje natural de Malpartida de Cáceres acapara los ocho minutos iniciales, posteriores a 'la gran batalla'.

La ciudad de Cáceres también tiene su aparición estelar en una de las series más costosas de la televisión. El Arco de la Estrella, la plaza de Santa María y la Cuesta de la Compañía son los enclaves elegidos para el paseo triunfal de Euron Greyjoy a su llegada a Desembarco del Rey con sus prisioneras. Los guías turísticos ya han añadido estas informaciones a sus recorridos.

Y por último puedes acercarte a Trujillo, que aparece en el capítulo final de la séptima temporada, concretamente su fortaleza. Este espacio acogió durante una jornada el rodaje de Juego de Tronos, llegando a ondear en él la bandera de los Lannister.

Un puñado de exposiciones

A veces pasan desapercibidos, pero en numerosos rincones de la región hay salas o museos donde se exponen fotografías, pintura, esculturas... Te hacemos un resumen por algunos de los espacios de arte más importantes. Puedes verlos todos en nuestra sección Agenda.

En Badajoz, 'Espacios de Color' en La sala de ámbito Cultural de El Corte Inglés.

'Naturaleza, de Puerta Trinidad a la Alcazaba', en El Espacio Cultural Bahnhof.

Exposición sobre Pepe Carvalho en el Edificio Caja Badajoz Siglo XXI.

'Retratos en femenino' en el Centro Joven, situado en el Paseo Fluvial.

La colección de pintura flamenca Gerstenmaier, con el título 'De Rubens a Van Dyck' se puede visitar en el MUBA, que además el festivo día 12 de octubre, estará abierto en su horario habitual (mañana de 10.00 a 14.00 horas y tarde de 16.00 a 20.00 horas)

'El trazo con que hiero mis lienzos', de Moita Macedo, está en el Meiac.

Cambiado de provincia, en Cáceres, 'Derivas de la Memoria', en la sala de arte El Brocense, termina el sábado 14 de octubre.

Otra que también termina ese día es 'Un lugar llamado mundo. Imágenes y palabras. ¿Una historia sin fin?' en el Palacio de la Isla.

En el mismo lugar, 'Historias de la Tauromaquia' y 'VII Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica'.

'Paisajes americanos' en la sala Belleartes.

'Pluma, papel y tijeras', una muestra colectiva de varios ilustradores extremeños, en el Palacio Toledo Moctezuma.

En el Museo de Cáceres, con entrada gratuita, 'Extremadura en la mirada de Sorolla'.

Y además, El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, abrirá todos los días del Puente del Pilar. Es una iniciativa parecida a la que propuso la Concejalía de Turismo en Badajoz, donde los monumentos permanecerán abiertos todo el puente.

La berrea

El inicio del otoño va ligado a la berrea, que es el berrido de los ciervos y otros cérvidos cuando están en celo. Este sonido ronco y gutural sirve para avisar a posibles competidores de dónde se encuentra su territorio, haciéndoles notar su tamaño con la potencia de su voz.

El Ayuntamiento de Caminomorisco ha preparado el sábado 14 de octubre una ruta para disfrutar de este espectáculo sonoro, que atrae a cientos de turistas anualmente. Se trata de una actividad gratuita que tiene dos salidas: a las 18.00 horas desde la Casa de Cultura de la localidad; y a las 18.40 desde la plazoleta de Riomalo de Abajo. Los que quieran acudir, tendrán que presentarse en uno de estos dos lugares en su propio vehículo. Se recomienda llevar prismáticos, ropa cómoda de campo y apta para caminar unos tres kilómetros.

Pero si prefieres ir por libre, o a echar fotografías (acuérdate de llevar el teleobjetivo), hay numerosos lugares recomendados para ello. El Castillo de Monfragüe es un lugar perfecto, siempre preferible ir al atardecer. También lo es la Reserva Regional de Caza del Cíjara, o la Sierra de San Pedro, en el límite de las provincias de Cáceres y Badajoz, donde hay puntos de especial interés para la berrea, como el Castillo de la Azagala, cerca de Alburquerque.

Otros lugares donde escuchar los bramidos de los ciervos es la Sierra de Tentudía, en la provincia de Badajoz. Y en la cacereña, en la comarca de Tierras de Granadilla, en el Geoparque Villuercas Ibores Jara, en la anteriormente citada Sierra de Gata, también en Las Hurdes, o en el Valle del Jerte.

Cruzando la Raya

Tener un país a unos minutos (por Badajoz), solo puede traer ventajas. Las gastronómicas las conocemos ya de buena mano, junto con la feria de Elvas; pero hay un sinfín de ocasiones más para viajar al país vecino. Por ejemplo, el Festival de diseño del Alentejo, 'Traço 17' que se celebra del 13 al 20 de este mes. Este encuentro ofrece exposiciones, talleres y ponencias relacionadas con el mundillo del diseño y la ilustración.

Si te apetece profundizar un poco más en Portugal, una buena idea es hacer una excursión por la Raya Hispanolusa y dejarte envolver por pueblos como Monsaraz, Castelo de Vide, Monsanto, Nisa o Marvão, entre otros. Son enclaves que, aunque no hayan sido escenario de ninguna serie tan premiada como Juego de Tronos, tienen un poso de magia y belleza que seguro te hará capturar un buena ristra de imágenes y de recuerdos a los que aferrarte cuando suene el despertador el próximo lunes.