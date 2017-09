De Veterinaria a Operación Triunfo

Bienvenidos al primer fin de semana de otoño. Cáceres despierta de su letargo estival y la agenda social y cultural se anima de lo lindo. Hay propuestas para todos los gustos: teatro, conciertos en la Ciudad Monumental, feria de la cerveza en Obispo Galarzay hasta magia en el Paseo Alto. Vayamos por partes.

En el colegio mayor San José esta semana han estado muy pendientes de una de sus estudiantes. ¿El motivo? Claudia Iglesias González ha participado en el casting final de selección de los concursantes de la nueva entrega de ‘Operación Triunfo’. 10.000 aspirantes de toda España han pasado por las pruebas del programa, que regresará este otoño a la pequeña pantalla.

Claudia, que estudia Veterinaria en el campus cacereño, ha viajado hasta Barcelona para participar en esta última criba. Ha sido una de las 81 aspirantes finales, aunque no está entre las últimas seleccionadas. No obstante, ella se queda con la experiencia. «Mi paso por ‘Operación Triunfo’ ha sido mágico. La sensación de estar viviendo lo que veías en la tele ha sido increíble. Y, sobre todo, me quedo con la gente. Todos tenemos los mismos miedos y dudas y, con la tontería, se hace piña. De hecho, ya estamos pensando en hacer ‘covers’ para Youtube muchos de los que fuimos al casting final», relata la joven.

Tiene 22 años, es de Sevilla y este es su segundo curso en Cáceres. Tiene el corazón dividido entre su pasión por los animales y por la música. Le gusta, sobre todo, el pop-rock, el jazz, los musicales y el rock-punk. Y presume de sus raíces extremeñas. Su abuela materna es de Almendralejo.

Labotika estrenó el viernes ‘La Serrana de la Vera’. / ARMANDO MÉNDEZ

Precisamente la música es la protagonista de este fin de semana en la parte antigua de la mano del Festival Europa Sur. Se trata de la octava edición de esta cita, que arrancó el viernes y continúa este sábado en la Plaza de Santa María. La Frontera encabeza el cartel de esta segunda jornada. Se subirá al escenario a las doce de la noche. Antes lo harán Los Disparos y The Bar Kings. Y los encargados de cerrar el festival serán Too Early por Groupies. Los asistentes a la jornada del viernes disfrutaron del directo de The Peorth, Costas y Los Trogloditas. Por segundo año consecutivo, el Festival Europa Sur es gratuito.

La música también reina en la propuesta que llega el domingo al Gran Teatro. La cacereña Chloè Bird presenta al público ‘Un mundo de niños raros’. Se trata de un espectáculo en el que Bird se mete en la piel de un personaje llamado Greta Maleta, un exploradora que busca a niños que piensan de forma diferente. La obra incorpora, además, poemas del autor salmantino Raúl Vacas. Comenzará a las 18.00 horas y la entrada cuesta ocho euros.

Chloè Bird, durante la presentación de la obra. / JORGE REY

Otro festival, Horteralia, va completando el cartel de su próxima edición, que se celebrará el 25 de noviembre. Además de Karina, que hará de pregonera, pasará por Cáceres el electro-pop de los mallorquines Papa Topo y Ladilla Rusa, todo un fenómeno de las redes sociales con su videoclip ‘Macaulay Culkin’.

De vuelta al Gran Teatro, hay que subrayar que el viernes, colgó el cartel de ‘no hay entradas’. Labotika llenó el recinto con su nueva propuesta teatral: ‘La serrana de la Vera: mujer libre y fiera’. A ‘La Serrana de la Vera’ de Labotika le hemos quitado el polvo y el olor a naftalina, para convertirla en una autentica heroína del Siglo de Oro que traspasa como mujer los límites morales y sociales establecidos. Es primitiva y rebelde pero también libre y moderna. No acepta la superioridad masculina en ningún terreno, ni siquiera el de la fuerza física», se detalla desde la compañía. La versión y dirección es de Marce Solís.

Feria de la Cerveza en el Mirador de Galarza. / ARMANDO MÉNDEZ

Y este sábado, será el turno del flamenco. Por el escenario de la calle San Antón pasará el espectáculo titulado ‘Seguimos con Paco de Lucía’. Está protagonizado por el bailaor Caramelo de Francia, que para la ocasión estará acompañado por profesionales como los guitarristas Pascual Gallo y Antonio Sánchez, los cantaores Enrique ‘el Piculabe’ y Raúl de Huesca y el percusionista Josué Barres. El telón se levanta a las 21.00 horas y hay entradas de varios precios: 12, 18 y 22 euros.

Mientras tanto, el restaurante Mirador de Galarza se convierte durante este fin de semana en el escaparate de la IV Feria Internacional de Cerveza Artesanal. Hay hasta 30 especialidades distintas para elegir originarias de puntos como Hervás, Trujillo, Badajoz, Toledo, Santander o Villanueva de la Serena. La entrada cuesta dos euros. Con este tique, los visitantes se llevarán de regalo un vaso de cristal serigrafiado y participarán en sorteos de productos ibéricos y cenas en el restaurante. Catas y demostraciones completan el programa de esta feria.

Juegos organizados por el Colegio de Enfermería. / LORENZO

El sábado 23 también será un día intenso en el Paseo Alto, lugar elegido por la cofradía de la Salud para celebrar las fiestas populares en honor a San Francisco de Asís. A las 12.30 habrá un encierro infantil con un toro hinchable y toros de carretones desde la Plaza de Toros. A la llegada al Paseo Alto, se ofrecerá un demostración de toreo de salón con la colaboración del diestro Manolo Bejarano. A las tres de la tarde habrá paella popular y a las ocho y media comenzará una gala de magia y baile que contará con la actuación del mago Jorge Luengo y de la agrupación musical de la propia cofradía.

Por último, el colegio de Enfermería organizó el viernes por la tarde actividades infantiles para un centenar de niños. Se desarrollaron en el parque ‘Cuidados de Enfermería’, situado en la barriada de Hispanoamérica. Se trata de la primera iniciativa llevada a cabo por el colegio en este punto de la ciudad pero no será la última. Habrá otras para jóvenes y mayores. El pasado mes de mayo se comprometió con el Ayuntamiento a organizar actividades periódicas en este espacio como gesto de agradecimiento a la ciudad al dedicar uno de sus parques a la profesión de enfermería.