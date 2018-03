Rozalén, José Manuel Soto y Piedrahita pasarán por el Gran Teatro de Cáceres hasta mayo Se han programado 37 espectáculos hasta finales de mayo con conciertos, teatro y galas solidarias E.P. Martes, 6 marzo 2018, 17:07

Rozalén, José Manuel Soto, Luis Piedrahita, Josema Yuste o 'El monaguillo' son algunos de los nombres propios que pasarán por el Gran Teatro de Cáceres hasta mayo en una programación que incluye 37 espectáculos diferentes con conciertos, teatro, galas solidarias y humor.

La programación de la nueva temporada comenzará el jueves, día 15, con el pregón de la Semana Santa a cargo de Juan Narciso para seguir el sábado, día 17, con la gala de entrega de los premios San Pancracio del Festival Solidario de Cine Español que este año cumple su 25 aniversario.

Del 19 al 21 de marzo llegará la V Semana Escénica: IES-Cena que supondrá un encuentro de teatro entre institutos de Enseñanza Secundaria que organiza la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), en torno al Día Mundial del Teatro, que llevará el viernes 23 una jornada de puertas abiertas a la bombonera de San Antón que culminará con la representación de 'Muerte por ausencia' que será de entrada libre hasta completar aforo.

Presentación ayer de la programación en el Gran Teatro. / Jorge Rey

El concierto de José Manuel Soto (día 6 de abril), la obra 'El Principito y el aviador' (día 7) y un intercambio de Conservatorios de música (domingo día 8) configuran la programación del primer fin de semana de abril para retomar la agenda el jueves, día 12, con Pelujáncanu, un grupo cacereño que presentará su primer trabajo discográfico.

El VIII Festival de Cine Fantástico y de Terror Fanter Film Festival, llegará del 13 al 15 de abril con diez películas del género que, en esta ocasión, rendirán homenaje a los gremlins. Después llegará el pregón de la Virgen de la Montaña, el jueves 19 de abril, a cargo de Juan Carlos Fernández Rincón, y el viernes, día 20, llegará un espectáculo multidisciplinar de danza y teatro titulado 'Ni contigo ni sin ti' a beneficio de la Asociación Oncológica de Extremadura.

La Bien Querida ofrecerá un concierto acústico el sábado 21 de abril para presentar su trabajo 'Fuego' en la compañía del grupo local Fônal. El Día del Libro (el 23 de abril) se realizará la tradicional Maratón de Lectura en la entrada del teatro, y el miércoles, día 25, se celebrará la Gala del Día Internacional de la Danza con la representación del Conservatorio Elemental de Danza de la Diputación Provincial.

También hay un hueco para el circo y la solidaridad, de manera que el viernes día 27 llega 'Todos con Enach', un espectáculo circense que recauda fondos para la investigación de una enfermedad rara a través de una fundación. El humor vendrá de la mano del espectáculo 'Qué mala suerte tengo pa tó' con Manolo Medina y Javier Vallespín que se subirán al escenario el sábado, día 28 de abril en dos sesiones a las 18,00 y a las 21,00 horas.

Miscelánea en mayo

El mes de mayo comenzará el jueves día 3 con la gala solidaria Miscelánea que organiza el grupo de teatro del Centro de Educación Permanente de Adultos y que presentará un homenaje a Federico García Lorca. Lo recaudado se destinará a proyectos educativos en Nicaragua y Mozambique.

Rozalén, una de las principales voces de la canción de autor en España, llegará al Gran Teatro cacereño el viernes día 4 de mayo para dentro de su gira 'Cuando el río suena...', y el fin de semana se completará el sábado, día 5, con el montaje del humorista Luis Piedrahita que presenta 'Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas'.

La Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres ofrecerá un concierto el domingo, día 6 de mayo, con temas clásicos de Disney como El Rey León, Aladín, La Sirenita y otras muchas canciones que harán las delicias de los más pequeños en un concierto familiar en horario matutino, a las 12,30 horas.

El musical 'Musica has no limits' también pasará por Cáceres el viernes día 18 de mayo en dos sesiones (19,00 y 21,30 horas) para poder ver el mayor espectáculo creado en el país con el mejor talento internacional. MHNL ofrece shows intensos que renuevan los hits de estrellas como U2, Queen o The Police, entre otros.

El sábado, día 19, el humor vuelve a ser el protagonista con el montaje titulado 'Taxi' y protagonizado por Josema yuste, 'El monaguillo', Alfredo Cernuda, Esther del Prado, Amparo Bravo y Javier Losána, que presentan esta historia de un taxista casado con dos mujeres a la vez.

La gala solidaria 'Aldea utopía' llegará el domingo, día 20, con una serie de actuaciones por parte de diferentes artistas del panorama flamenco extremeño como Pedro Peralta, Celeste Montes y Carmen Tena, entre otros. Del flamenco a la música militar porque el miércoles, día 23, se celebrará el Día de las Fuerzas Armadas con un concierto que este año correrá a cargo de la Banda Municipal de Cáceres.

El teatro de Dario Fo y su 'Misterio bufo' llegará el viernes, día 25, de la mano de la compañía Garnacha y bajo la dirección de Isabel Sánchez. Al día siguiente, la ópera y la zarzuela serán los protagonistas con un recital a cargo de Monserrat Martí Caballé, hija de la mítica Monserrta Caballé, que estará junto a Luis Santana y Antonio López.

La programación oficial concluirá el domingo 27 de mayo con el espectáculo de 'Peter pan' a cargo del estudio de danza Coppelia que organiza este montaje que se podrá ver a las 18,30 horas. En la SalaDos también habrá programación como el concierto de Inma Escrivá (violín barroco), Miguel del Barco (clavecín) y Elías Martínez (contrabajo) que se podrá disfrutar el día 22 de marzo, o la actuación de Groovy Celtic Band el jueves 26 de abril.

Toda la programación se ha dado a conocer este martes por parte de la secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García; el concejal de Festejos, Pedro Muriel; la directora del Área de Cultura de la Diputación Provincial, Felicidad Rodríguez, y la directora del Gran Teatro, Silvia González.