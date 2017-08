Que el ritmo no pare... ni en agosto

Que el ritmo no pare, no pare no, que el ritmo no pare... Hoy la sección arranca al ritmo de la machacona canción que en el año 2002 dio el éxito a la mexicana Patricia Monterola, excomponente del grupo Garibaldi. Estamos en agosto y la ciudad acusa la ausencia de los que estos días cambian Cánovas por un baño en la playa. Sin embargo, para los que se quedan, Cáceres brinda algunas opciones de lo más apetecible para sobrellevar las noches de calor.

De lo más atractiva parece la propuesta que llega desde Mastropiero, el 'gastrobar' de la zona de Pizarro. Ha organizado el programa 'Cenas con jazz', que ofrece la posibilidad de cenar al aire libre con música en directo. Por su jardín pasará la próxima semana el conjunto cacereño Berzosax, con su propuesta de swing y dixieland. El día 16 será el turno de Enrique Tejado y el 23 la encargada de poner banda sonora a la velada será Miriam Cantero. Joaquín de la Montaña y su trío cerrarán las actuaciones el 30 de agosto.

Aquellos que busquen plan para esta noche de sábado pueden encontrar una buena alternativa en la Torre de los Pozos, que un año más se convierte en escenario de conciertos durante el mes de agosto. Hoy se celebra el primero, que correrá a cargo de Zaira Gómez. La velada también tendrá un toque de humor de la mano de Tomás y sus imitaciones. Arrancará a las 21.30 horas. La entrada es libre, pero se puede hacer un donativo destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y a la Asociación de Familias de Personas con Trastorno del Espectro Autista (Aftea).

La próxima semana se subirá al escenario del baluarte de los Pozos el grupo Los Universales. Esta formación, que permaneció activa de 1967 hasta 1975, ha decidido volver a la carretera y recuperar sus directos. En el grupo continúan tres de sus integrantes originales: Manuel Pérez Cruz, Felipe Hermoso y Luis Pedro Jiménez. «Después de estar viviendo en Madrid, regresé a Cáceres. Recuperé una foto del grupo y la subí a Facebook. Y pregunté: ¿volvemos?», relata Luis Pedro, el batería de la formación. Dada la buena aceptación que tuvo su sugerencia, Los Universales se pusieron manos a la obra y comenzaron con los ensayos. Antes, ficharon a dos nuevos integrantes: Luis Marchena y Javi Lucas.

Recuerda Luis Pedro Jiménez que durante su anterior etapa el grupo llegó a tener 270 días de conciertos al año. Su última actuación fue en el Hotel Lisboa de Badajoz, en la Nochevieja de 1975. La formación espera reencontrarse con su público de siempre el próximo sábado y, de paso, conquistar nuevos seguidores.

Berzosax toca el miércoles en Mastropiero. Abajo, integrantes de Los Universales y actuación de Cabuvy en la Concepción:: GENTE DE LA CONCE

Por la Torre de los Pozos también pasarán este mes de agosto el tenor Alonso Torres, Jorge Peralta, Celeste Montes, El Pira, Mario Holgado, Javito y el músico Smile, además del humorista Franquete, que será el encargado de conducir todas las actuaciones.

De lo más animada sigue la Plaza de la Concepción, dispuesta a convertir las noches de los jueves de verano en momentos ideales para compartir con amigos. El bar La Conce y Nuevo Rialto han vuelto a unir esfuerzos para programar actividades al raso. Esta semana ha visitado la plaza el humorista cacereño Cabuvy.

Y donde de verdad la actividad se multiplica en esta época es en los pueblos. En Montánchez, sin ir más lejos, se celebrará del 23 al 27 de agosto una nueva entrega de sus encuentros y diálogos de culturas con una amplia agenda de actividades centradas este año en el pueblo saharaui. Destaca el concierto que el músico Antonio Lizana ofrecerá el día 23 en el entorno del castillo y la actuación de Enrique Heredia, el Negri, y Sole Giménez prevista para el día 25.

Hablando de música, el Festival Womad vuelve a Las Palmas de Gran Canaria tras un paréntesis de cinco años. Será del 9 al 11 de noviembre. En Cáceres sigue todo igual y su próxima edición se espera, como viene siendo habitual, para el mes de mayo.

Las últimas líneas de hoy son para el periodista José Miguel Santiago Castelo, fallecido en 2015. El Centro Unesco de Extremadura acaba de convocar la primera edición del Premio Internacional de Fotografía Santiago Castelo, en memoria del que fuera su presidente fundador. Las instantáneas deben girar sobre el patrimonio cultural y natural de Extremadura. El ganador se llevará 1.500 euros. Los trabajos se pueden entregar desde hoy hasta el 30 de septiembre. Pues eso... Que el ritmo no pare (ni en agosto).