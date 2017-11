Raphael, el nuevo indie, y juguetes con otra vida

Tiene ya 74 años y lleva más de 50 en los escenarios, pero lo de Raphael, su renacimiento, no es fruto solo de la nostalgia o de su obstinación por mantenerse a toda costa. La segunda oportunidad que le dio la vida y el abrazo que le ha concedido el mundo indie han convertido su carrera musical en el rayo que no cesa. No sólo van los que buscan rememorar su juventud, sino los que lo han descubierto. No hay fiestón que se precie en el que no suene 'Mi gran noche', ese manifiesto de alegría y buenas vibraciones. Eriza el vello ese 'Yo soy aquel' o 'Digan lo que digan', declaración cantada de fuerza y poderío. Raphael actúa esta noche en el Palacio de Congresos de Cáceres con su gira 'Infinitos bailes', un concierto en el que no cabrá un alfiler, porque ya están vendidas todas las entradas. Concierto de campanillas en un fin de semana cuajado de ocio.

De postín y también con una larguísima trayectoria, el Festival Flamenco de Cáceres lleva 43 años en sus espaldas. A las 20,00 horas en el Auditorio San Francisco 'Perrete', Francisco Escudero Márquez actuará acompañado al toque por José Ángel Castilla. La artista Ana Fargas cantará junto a la guitarra de Paco Javier Jimeno. Los hermanos Perico y José Pañero clausuran la velada junto al toque de Antonio Carrión y las palmas de Juan Vargas.

Raphael actúa en el Palacio de Congresos con todo vendido. / HOY

La semana en la que se ha celebrado Santa Cecilia, la patrona de la música y los músicos, el Orfeón Cacereño ha celebrado un concierto conmemorativo. Fue ayer, en el chalé de los Málaga. Temas insertos en el imaginario colectivo, como habaneras, extremeñas y canciones hispanoamericanas compusieron el repertorio de esta formación.

Amigos de la Ribera del Marco celebran hoy una jornada de conferencias en la Biblioteca, desde las 11 horas

La música amansa a las fieras, nos transmite calma pero también nos da vida, conecta con nuestros estados emocionales. Para conocer y amar la música nada mejor que empezar desde la infancia. El colegio Las Carmelitas, que se llama Santa Cecilia precisamente, celebró el pasado miércoles un concierto del coro de alumnos que echó a andar hace dos años. Rosa María Gómez es la profesora que impulsa este proyecto, que es como una siembra de futuros amantes de la música.

La Asociación de Reyes Magos celebró su reunión anual. / HOY

Música y estética retro envuelven Horteralia, un festival 100% gamberreo que oscila entre la fascinación a lo pasado de moda y lo iconoclasta. El pabellón El Vivero abre sus puertas a las 14,30. Actuará Karina, Olé-olé, con Vicky Larraz, Un pingüino en mi ascensor y Viceversa, entre otros. Es también un carnaval de noviembre, porque uno de sus alicientes es vestirse con ropa antigua y encontrar el look más descoordinado posible. Durante la celebración de Horteralia se hace un concurso que premiará al que más se haya tirado a la piscina. Riñonera de oro, hombreras de plata y mercadillo franco son los nombres de estos particulares galardones.

Los niños alumbran ya sueños con forma de juguetes que pedirán en su carta a los Reyes Magos, que existen y además intentan que ningún niño se quede sin juguetes estas Navidades. Arema, la asociación de Reyes Magos de Cáceres, que integran 49 personas que han representado este papel en las distintas cabalgatas de Cáceres, celebró una comida-asamblea el jueves. Este año, los «ayudantes» oficiales del desfile que recorrerá la ciudad el 5 de enero serán José Luis Jerez Gijón, trabajador de una correduría de seguros, que se convertirá durante esa noche mágica en el rey Melchor. Gaspar será el empresario de hormigón Pedro Núñez y Baltasar el actor de raza negra Barso Coulibau. Esta asociación, de la que solo hay una similar en Cádiz, se fundó en el año 2010. Para este año tienen previsto regalar 100 bicicletas a niños cacereños cuyas familias sufren desigualdad socioeconómica.

El colegio Las Carmelitas cuenta con un coro infantil. / HOY

El club de ciencia Okola organiza para el domingo 26 a las once y media de la mañana en la Casa de Cultura de Mejostilla un mercadillo de juguetes usados, con el que pretende aprovechar todos esos elementos que los niños desechan, de los que se cansan, y que están en buen estado. De manera paralela se llevarán a cabo actividades de robótica, talleres y juegos de mesa en diferentes turnos. Los juguetes que no encuentren dueño en ese momento se cederán a Cruz Roja Juventud para la campaña de Navidad.

Cientos de niños participaron ayer en las actividades de un parque didáctico instalado en la Plaza Mayor para aprender a actuar en caso de que se desencadene un fuego en su hogar o colegio. Con esta acción se cerró la XII Semana de la Prevención de Incendios que organiza la Diputación de Cáceres, la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB).

Este fin de semana también se celebra una efemérides que supuso una revolución para Cáceres. Se trata del 31 aniversario de su nombramiento como ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La Asociación Amigos de la Ribera del Marco organiza para hoy el II ciclo de conferencias para ensalzar el patrimonio cultural y natural de Cáceres. Lugar emblemático aunque abandonado, según los organizadores de esta cita, la Ribera del Marco tiene mucho que ofrecer. Pilar Bacas, Agustín Flores, Paco Mangut, José Luis Hinojal, Adolfo Chautón, Antonio Bueno y Juan Gil Montes pronunciarán conferencias desde las 11,00 de la mañana hasta las 20,00 horas en la Biblioteca Pública.

Actividades de la Semana de Prevención. / Armando Méndez

Los que deseen conocer la ciudad fuera de los circuitos más típicos tienen una cita el domingo a las 11,30 para seguir la guía 'Cáceres para cacereños', que ofrece una ruta por el Cáceres moderno hasta la Plaza de América. Es gratis, pero hay que inscribirse en el teléfono 684364776.

Luces de Navidad en pleno proceso de instalación, sin que aún los fríos que preceden a estas fechas nos hayan acompañado. Arrancan también los actos solidarios que se suceden durante estas fechas. Ayer se presentó una de las citas más clásicas: la cena benéfica a favor de la Casa de la Misericordia de Alcuéscar, que se celebra en el castillo de la Arguijuela el 2 de diciembre. Un clásico entre los clásicos, Franquete, ejerce como maestro de ceremonias y habrá actuaciones de la tuna universitaria, y cuenta además con la colaboración de Pebetero y de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura (Acocyrex).