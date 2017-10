Un premio con sabor a Torta, blues y el adiós de Castel La Denominación de Origen entregó ayer sus premios anuales en el Carvajal. :: ARMANDO MÉNDEZ Cácerescaparate MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Sábado, 7 octubre 2017, 08:12

Si frecuenta la avenida de España esta semana le habrá llamado la atención la cola formada a la altura del número 22. ¿El motivo? La perfumería Castel echa el cierre y ha colgado el cartel de liquidación. Más allá del tirón de las gangas, el cierre de Castel es noticioso porque el comercio local cacereño se queda sin una de sus señas de identidad con más solera.

Castel es todo un referente en Cáceres. Este apellido ha estado vinculado al sector de la droguería desde hace un siglo. En 1999, de hecho, el negocio recibió el reconocimiento de la Cámara de Comercio con motivo de su centenario. El local original abrió sus puertas en la Plaza Mayor, junto a la farmacia con la que comparte nombre. En sus comienzos, ambos negocios pertenecieron al mismo dueño: Joaquín Castel Gabás (1854-1913), un farmacéutico procedente de Huesca que llegó a la ciudad de la mano de su tío, José Gabás, sacerdote y administrador de la casa del Marqués de Ovando.

Colas para entrar en la perfumería Castel ,que cierra. :: JORGE REY

La droguería de la Plaza Mayor, la de toda la vida, cerró hace tres años, en marzo de 2014. Y ahora le ha llegado el turno a la situada en el Paseo de Cánovas, del mismo propietario (Jesús Pedro Rodríguez), aunque mucho más reciente que la de la Plaza. En fin, el sector de la perfumería se queda sin uno de sus clásicos.

Hablando de clásicos... La Torta del Casar se ha convertido en un clásico de la mesa. La Denominación de Origen Protegida de este queso cremoso entregó ayer sus galardones anuales en el Palacio de Carvajal. En esta ocasión, los premiados han sido el experto en denominaciones de origen del Ministerio de Agricultura, Luis Herrero Álamo; el programa ‘Aquí la Tierra’ de TVE y la Asociación de Periodistas de Cáceres. Con la concesión de estos premios, el Consejo Regulador reconoce a las personas y entidades que colaboran en la difusión del producto. El acto de ayer está enmarcado dentro del programa de la XXIII Semana de la Torta del Casar, que acabará mañana con una ruta trashumante.

Rodaje de ‘La teoría del sueño’ en el Gran Teatro . :: JORGE REY

También ha sido una semana importante para el colegio de Veterinarios, que está metido de lleno en la celebración de su patrón, San Francisco de Asís. El miércoles tomó posesión su nueva junta directiva. Repite como presidente Juan Antonio Vicente Báez. El secretario es Juan Antonio Rol Díaz; la vicepresidencia recae sobre Luis Diez Robla mientras que Antonio Mateos Fernández, María Eugenia Dios Blanco, Ana Esmeralda Sánchez Corredera y Lucía Navas Carrillo son los vocales.

Ese mismo día concluyó en el Gran Teatro el rodaje del corto extremeño titulado ‘La teoría del sueño’, protagonizado por el actor Armando del Río (‘Hospital central’, ‘Gran Reserva’, ‘Velvet’...) y dirigido por Rubén Barbosa. La última jornada de grabación fue también la más multitudinaria. 150 alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), del IES El Brocense y de otras escuelas de artes escénicas de la ciudad, como Maltravieso, se sentaron en el patio de butacas para hacer de figurantes durante siete horas. El cortometraje cuenta la historia de David Leclerck , un afamado hipnotista que se enfrenta a la última gran función de la temporada.

Directiva del colegio de Veterinarios y autoridades. :: CEDIDA

Del cine a la música. Este fin de semana está protagonizado por el Festival de Blues, que alcanza este año su octava edición en un escenario de lujo y con entrada libre: la Plaza de Santa María. Por aquí pasarán hoy, a partir de las 20.30 horas, Shirley Davis & The Silverbacks, Lindsay Beave & The 24th St. Wailers y Messias & The Hot Tones. A estos conciertos hay que añadir el que acogerá El Corral de las Cigüeñas a cargo de The 44 Dealers desde las 17.30 horas. En este bar de la parte antigua arrancó el jueves, con gran éxito de público, el festival. El músico estadounidense Earl Thomas fue el encargado de subir el telón.

00:41 Vídeo. El Festival de Blues ha vuelto a Santa María. :: ARMANDO MÉNDEZ

Otro músico, Pepe Extremadura –recién galardonado con la Medalla de Extremadura–, acaba de componer una canción dedicada a los trenes extremeños y a la plataforma ‘Milana Bonita’, que se ha alzado como altavoz popular para reivindicar unas conexiones dignas. El tema se titula ‘El tren’ y arranca con esta letra: «Es la historia permanente / que castiga injustamente / a viajar a nuestra gente / en un tren que nunca llega / puntualmente a su destino».

Las últimas líneas de hoy son para la Policía Nacional de Cáceres. El pasado día 30 los agentes celebraron una jornada familiar de convivencia en Los Barruecos con motivo de su patrón, los Santos Ángeles Custodios. Hubo dos iniciativas solidarias que transcurrieron en el paraje natural de Malpartida de Cáceres: una marcha senderista y una ruta en bicicleta. Cada participante aportó un kilo de comida, destinado al Banco de Alimentos. Lograron reunir un total de 300 kilos.