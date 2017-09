Una Miss Cáceres de Fregenal pasada por agua

Pocas veces un chapuzón ha sido tan comentado como el de Pilar Magro, la representante de Cáceres que se ha caído a la piscina en plena prueba de selección para optar al título de Miss Universo. El vídeo se ha hecho viral y la joven ha encajado el golpe con un toque de humor. «No me he caído, me he tiraooooo», escribe en su perfil de Instagram.

Más allá de la anécdota y las miles de reproducciones de la escena -más de 700.000 visionados-, este caso vuelve a poner de manifiesto un hecho: no es nada raro que las misses cacereñas no sean de Cáceres por contradictorio e insólito que parezca. Sin ir más lejos, Pilar Magro es de Fregenal de la Sierra (Badajoz). Su caso no es una excepción.

Tal y como publicó Sergio Lorenzo en su sección 'Desde la moto de Papel' hay muchos ejemplos más. Aquí van unos cuantos. En 2002 se hizo con el título Anaic Pulido. Era de Madrid y su único vínculo con Cáceres era su novio, natural de Alcántara. La miss de 2006, Marina Jiménez, era de Mérida. Y un año después pasó el testigo a Inmaculada Mata, de Lobón (Badajoz). En 2008 la corona fue para la sevillana Raquel Lozano. Y el año pasado Miss Cáceres fue Susana Mayoral de Tena, natural de Don Benito.

El certamen de Miss España desapareció como tal en el año 2011. En la actualidad, se celebran dos concursos al año de la mano de la empresa Be Beautiful Spain S.L.: Miss España Universo y Miss España Mundo, donde se eligen a las representantes españolas para Miss Universo y Miss Mundo. Por cierto, en la prueba en la que Pilar Magro se dio el chapuzón resultó ganadora Sofía del Prado, candidata de Castilla La Mancha.

De Castilla La Mancha, precisamente, proceden algunos de los alumnos que residen en el colegio mayor San José, aunque la mayoría son andaluces. Veterinaria y Derecho son las carreras más estudiadas por los usuarios de este centro, que este año ha completado sus 108 plazas. El jueves por la tarde acogió el acto de apertura del curso 2017/2018. El encargado de pronunciar la lección inaugural fue Kini Carrasco, atleta paralímpico, que habló sobre esfuerzo y superación. En el transcurso del acto fueron galardonados Helena Afán (premio de excelencia educativa) y Jesús Barbero (premio de esfuerzo académico).

También el jueves, a las puertas del fin de semana, se celebró la quinta edición de la cena benéfica 'Dehesas solidarias' que organiza el Club Rotario de Cáceres en la finca Cantarranas. Más de 300 comensales asistieron a esta convocatoria solidaria en la que el catering Cáceres Pajuelo sirve la comida de forma desinteresada. El dinero recaudado por cada asistente (25 euros) irá destinado a la 'Operación Patata', el proyecto más popular de los rotarios que proporciona tubérculos a los centros asistenciales de la provincia.

Cena organizada el jueves por los rotarios / LORENZO CORDERO

Carácter solidario tienen también dos iniciativas que se desarrollarán durante la jornada de hoy. Por un lado, la academia Easy English (en la calle Londres) se suma al evento benéfico promovido a escala mundial por la asociación Macmillan para ayudar a las personas que padecen cáncer. De 11.00 a 12.30 la academia brindará una taza de café con pasteles a cambio de un donativo y la invitación a participar en diferentes juegos y competiciones.

Y a las seis de la tarde los costaleros de la cofradía de la Salud celebrarán su cuarto ensayo solidario. Saldrán del Paseo Alto y durante su recorrido recogerán productos no perecederos que irán destinados al comedor social que atienden las Hijas de la Caridad en la Ciudad Monumental. Se necesita aceite y latas de conserva. Pasarán por la Plaza de Toros, la Plaza de la Concepción, General Ezponda, la Plaza Mayor, Pintores y San Juan, entre otras vías.

Empleados de Atento, en uno de sus actos solidarios

Durante este mes de septiembre los trabajadores de Atento también han mostrado su faceta más altruista. Se han sumado al mes por la solidaridad que lleva a cabo a nivel internacional esta plataforma telefónica. Una veintena de empleados cacereños realizaron un vídeo a favor de la igualdad en el Parque del Príncipe. También han recogido material escolar y ropa, que han entregado a Cáritas y la Casa de la Mujer. Han colaborado, además, con Divertea, la organización que trabaja a favor de las personas y familias con trastorno del espectro autista.

Movido por una buena causa ha organizado el Club Deportivo La Vereína su próxima marcha solidaria: 'El alpargatazo'. Se celebrará el 22 de octubre y las inscripciones ya están abiertas. Hay dos modalidades para elegir. El recorrido más largo será de 13,7 kilómetros por la Sierra de la Mosca. Los que opten por el camino corto recorrerán cinco kilómetros por la ruta de los molinos de la Ribera del Marco. Los beneficios recaudados -cada inscripción cuesta diez euros- serán para la Asociación Española contra el Cáncer.

Participantes en una ruta organizada por La Vereína

La agenda de hoy, sábado, incluye dos propuestas que conviene tener en cuenta. Por un lado, la Orquesta de Extremadura ofrecerá un concierto bajo la batuta del director Roman Gottwald. Interpretará la banda sonora de la película 'Luces de Ciudad', de Charles Chaplin, mientras se proyecta la cinta. La novedad es que el concierto será en el Palacio de Congresos, que acogerá todas las actuaciones de la OEx.

Por otro lado, la asociación de vecinos de la Ciudad Monumental ha organizado sus primeras fiestas de barrio. El programa incluye castillos hinchables y juegos populares en la Plaza de las Veletas (de 17.30 a 20.30). Después, la acción se trasladará al baluarte de los Pozos, donde habrá paella y conciertos de música.

Las últimas lineas son para el veterinario cacereño Pedro Mariño. El 6 de noviembre presenta su segundo libro, titulado 'Historias de la tauromaquia', que incluye ilustraciones del artista Vicente Borrella. Estas ilustraciones se podrán ver a partir del próximo martes en una exposición que se inaugurará en el Palacio de la Isla.