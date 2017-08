La Frontera, Los Trogloditas y el ex líder de Siniestro Total, cabezas de cartel del Europa Sur

La Frontera, Los Trogloditas, Costas (ex líder de Siniestro Total y Aerolíneas Federales), los portugueses The Peorth, los souleros sevillanos The Bar Kings, Los Disparos, madrileños enamorados de la Nueva Ola, y los extremeños Too Early For Groupies son las bandas que completan el cartel de la octava edición del festival hispano luso Europa Sur de Cáceres.

Los conciertos gratuitos se celebrarán en la plaza de Santa María los días 22 y 23 de septiembre, lugar donde se instalará, al igual que el año pasado, un mercadillo con artículos de temática pop.

Paralelamente al festival, tendrá lugar una nueva edición del Rally Ibérico de Scooters Clásicas, que reunirá a aficionados a estas históricas motos desde ambos lados de la frontera, según informa en nota de prensa la Asociación Cultural Bon Vivant, organizadora del certamen musical.

Como complemento a los conciertos y al resto de actividades, también se han organizado sesiones de dj's llegados de Lisboa, Madrid, Cádiz y Guadalajara que ambientarán la Sala Velvet con sendas fiestas MOD las noches de los días 22 y 23 de septiembre.