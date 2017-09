Cuenta atrás para el festival Europa Sur en Cáceres Los conciertos, qeu son gratuitos, esperan congregar a unas 5.000 personas en la plaza de Santa María EUROPA PRESS Jueves, 21 septiembre 2017, 10:46

El festival Europa Sur de Cáceres, que nació en 2010 como un encuentro de música entre grupos de España y Portugal, llega este fin de semana a la plaza de Santa María de la capital cacereña con conciertos, mercadillo solidario y una concentración de unas 150 scooters llegadas de ambos países.

Los conciertos, que son gratuitos, esperan congregar a unas 5.000 personas y comenzarán este viernes, día 22, con el grupo luso The Peorth (21,00 horas). Seguirá la banda Costa (22,30 horas) y cerrará la jornada la mítica formación que acompañó a Loquillo, Los Trogloditas, que se subirán al escenario hacia la medianoche.

Ya el sábado, día 23, el grupo Los Disparos abrirá las actuaciones para seguir con The Bar Kings. Hacia las 23,00 horas actuará el plato fuerte del Europa Sur, La Frontera, para acabar con los cacereños Too Early for Groupies.

Las motos, casi todas tipo vespa estarán expuestas en la calle Gran Vía durante la tarde del viernes y el sábado se concentrarán en la plaza de San Juan para realizar una ruta hacia la localidad de Torremocha. A mediodía se realizará un almuerzo en el camping donde también se entregarán varios premios como el galardón a la scooter llegada desde más lejos.

Ya por la noche, los dos días habrá en la plaza de Santa María puestos de bebida y comida, así como un mercadillo solidario a favor de la Asociación de Familias con niños con el Trastorno Autista (Aftea). Al término de los conciertos habrá una fiesta en el local Velvet amenizada por varios djs.

Toda la programación ha sido presentada este jueves por la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, un miembro de la asociación cultural Bon Vivant que organiza el certamen, Juan Miguel Olmeda, y un representante de la productora Lobo Récord, Manuel Lobo.