Las brujas de Cáceres y la que quiso parar la guerra

Es tiempo de conjuros, de queimadas, de hogueras... y de brujas, que en Cáceres no creemos en ellas, «pero... haberlas, ahylas». Publio Hurtado escribió sobre una a la que todo el mundo tenía miedo en Cáceres en el siglo XIX, de la que se decía que andaba de noche por el cementerio buscando restos de niños muertos para sus brebajes. Recientemente , en su libro 'Historias y leyendas de la vieja villa de Cáceres', escribía sobre una cacereña, que una noche de luna llena, tras tomar una escoba se puso en el alféizar de una ventana, y montada en el palo, «se arrojó al vacío al grito de '¡A !', que era lugar de la lejana con mucha fama de celebrarse allí importantes aquelarres. No sólo no llegó a su deseado destino, sino ni siquiera pasó del duro y frío suelo del patio, y del fuerte golpe se le quebró tan sólo una pierna».

Para los aprendices de brujas y brujos, que también los ahí, los comercios de la organizaron ayer un día especial, con una paella solidaria en . Hubo conciertos en la , en , en la y en San Juan. Concurso de queimadas, un desfile de antorchas y cerca de la medianoche se encendieron las hogueras purificadoras. Para hoy, sábado, hay una matiné en la plaza de la Concepción desde las doce de la mañana a las seis de la tarde, con una fiesta del sombrero y un concierto.

En otros sitios también se celebra un San Juan especial, como en el , donde a las doce de esta noche habrá queimada extremeña con el conjuro que pide ayuda a las brujas de Cáceres, y .

La celebración de San Juan ya comenzó el pasado jueves en el . En el patio de los Naranjos iluminado con velas se leyó poesía, y el cantautor portugués cantó fados. En este mismo palacio se puede ver hasta el 7 de julio la exposición anual colectiva de arte italiano contemporáneo organizado por la asociación cultural . La Asociación ha entregado sus al escritor , al , al grupo , a la asociación cacereña , a la pintora , y al chef , presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura.

Esa misma tarde del jueves, en el se falló el 2º Concurso 'Las Fuerzas Armadas en las Bellas Artes', y se inauguró la exposición de las obras presentadas al concurso organizado por la . El ganador del primer premio (500 euros) es ; del segundo (200 euros) y del tercero (100 euros) .

También se inauguró esa misma tarde una exposición de grabados de , en el café y restaurante . Nacido en de , el artista ha registrado cinco nuevos métodos de trabajo para la creación de un aguafuerte. Durante la inauguración Francisco Domínguez sorteó dos obras. También donará un ejemplar de cada grabado (son 45) a la .

Hoy, sábado, se inauguran dos exposiciones fotográficas relacionadas con . En el la asociación cultural mostrará más de 400 imágenes de 31 fotógrafos de España y Portugal, se titula 'Mirar/Olhar Portugal'. En la sede de , en el , se inaugura la exposición ' Clicks', con obras de siete fotógrafos, entre los que está , director de la de Cáceres. También esta mañana la fotógrafa y bloguera , ofrece en el una charla.

A las nueve y cuarto de esta noche, en la , se celebrará un concierto de corales, en la que participa: el de Cáceres, la de (Madrid) y la de (Badajoz).

Estas fechas son tomadas por muchos como ideales para afrontar nuevos retos. Eso pensarán los 18 nuevos abogados que ayer participaron en el acto de jura, que tuvo lugar en el . Entre ellos se encontraba , actuando como madrina su mujer, la alcaldesa de Cáceres , que también es abogado.

A quien le gustaba mucho las brujas, las brujas buenas, era a , que sin duda era una de ellas. El pasado jueves, en la se estrenó 'Soy Gloria, soy fuerte, soy poeta', un recorrido teatral y poético destinado a adultos, que ha nacido del trabajo en común del creador y la destacada actriz . Ellos ahondan en la dura vida de la poetisa que se describió así en pocas palabras:

«Gloria Fuertes nació en / a los dos días de edad/ pues fue muy laborioso el parto de mi madre/ que si se descuida se muere por vivirme./ A los tres años ya sabía leer/ y a los seis ya sabía mis labores./ Yo era buena y delgada,/ alta y algo enferma./ A los nueve años me pilló un carro/ y a los catorce me pilló la guerra;/ a los quince se murió mi madre,/ se fue cuando más falta me hacía./ Aprendí a regatear en las tiendas/ y a ir a los pueblos por las zanahorias./ Por entonces empecé con los amores,/ -no digo nombres-,/ gracias a eso, pude sobrellevar mi juventud de barrio./ Quise ir a la guerra, quise pararla,/ pero me detuvieron a mitad del camino./ Luego me salió una oficina,/ donde trabajo como si fuera tonta/ -pero Dios y el botones saben que no lo soy-./ Escribo por las noches/ y voy al campo mucho./ Todos los míos han muerto hace años/ y estoy más sola que yo misma./ He publicado versos en todos los calendarios,/ escribo en un periódico de niños,/ y quiero comprarme a plazos una flor natural/ como las que le dan a muchas veces».