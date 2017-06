Innovación con elBulli y un Carnaval en junio

Hay un oculto placer en hacer las cosas cuando no tocan. Es una sensación parecida a la que describían los 'Danza Invisible' en su célebre y melosa 'Sabor de amor': «Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril». Que la vida te sorprenda haciendo algo inesperado es algo que genera un cosquilleo de emoción. Así, esa sensación de deliciosa extemporaneidad llegará el próximo sábado con el I Festival Mastroviñero de Chirigotas de Cádiz. En Mastropiero se ofrece hoy una muestra de lo que sucedió en el último Carnaval en el barrio de la Viña de Cádiz. Seguro que la crítica y el cachondeo están garantizados, además del gusto de disfrutar del Carnaval pero con mucho más calorcito. Más de 35 grados es la previsión.

Cáceres empieza a soportar sus ya clásicas temperaturas machacantes, que hacen apetecible la huida a sitios de mayor refresco. El cambio climático hace que nos apisonen en junio temperaturas más propias del mes de julio o agosto. La buena noticia es que aún quedan algunas propuestas culturales que llevarse a la boca, y que pueden hacer algo más entretenido este tránsito definitivo al verano más feroz.

Los Golfines de Abajo acoge 'La Ciudad Natural'

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno acoge la muestra 'La Ciudad Natural', en donde se exalta el estilo de vida de los municipios que mantienen una equilibrada relación entre el hombre, la naturaleza y la ciudad. Esta exposición quiere reivindicar «un estilo de vida urbano más característico de ciudades medianas como Cáceres». Esta exposición, que ofrece obras de distintas disciplinas, podrá verse hasta el próximo 15 de septiembre en el Palacio de los Golfines.

Un poco más lejos habrá que viajar para sumergirse en la propuesta pictórica del artista Evaristo Palacios Yuste. Él muestra 'Signa temporis' en la oficina principal de Correos de Madrid, dentro del programa 'Correos con el arte'. Palacios, natural de Torrecillas de la Tiesa, recoge la luz y el color del entorno. Este artista dirige en la localidad madrileña de Fuenlabrada la academia 'Punto de fuga' y ha expuesto en numerosas ciudades de España. Esta exposición puede visitarse hasta el próximo 30 de junio de 8,30 a 20,30 horas.

Muy conocido en la ciudad es el artista Luis Rosado, experto en grabado y en el manejo del tórculo y que expondrá su última serie de trabajos vinculada al mundo del toreo. 'Tauromaquia' estará en la IX Edición de la Feria del Caballo y del Toro 'Ecuestre' en Badajoz. En total serán 33 obras de las que 18 son esculturas con la figura del toro como referencia y en la que se podrán contemplar bustos de los morlacos a tamaño real trabajados con técnica mixta.

Una de las mejores cosas que se nos vienen en la ciudad es el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que llena las calles de su particular magia. Aún queda unos días para que se inaugure, será el día 8, pero ya se ha abierto el plazo de los cursos del laboratorio del Clásico. La matrícula es gratuita y se hará por orden de inscripción en la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD) (plaza de San Jorge, 8) o en los teléfonos de la propia escuela (927 00 54 58 y 927 00 54 50).

El Festival de Alcántara, que se desarrolla del 2 al 8 de agosto bajo la nueva dirección de Montaña Granados ya tiene cartel. «Sobre un fondo blanco que evoca la luz se recorta la silueta del claustro del conventual de San Benito», informan. Son ya 33 años los que lleva a sus espaldas. Es más antiguo que el Festival de Teatro Cáceres, que cumplirá en este edición 28.

No pudo llegar a tanta longevidad el festival Extremúsika, que generó durante varias ediciones un interesante ambiente musical durante un fin de semana del mes de abril primero en Cáceres y luego en Mérida. Los promotores de Producciones de Grandes Eventos han adquirido la marca. Se trata de los empresarios que han traído o traerán hasta Extremadura a artistas como Alejandro Sanz, Scorpions o 'Les Luthiers'. Tal y como informan ya trabajan para definir localización y grupos que conformen un nuevo festival.

Noticias del buen yantar, que tanto nos gustan a los españoles. Célebres son los sonoros calificativos que los cacereños suelen hacer a las comidas portuguesas cada vez que se acercan a la Raya. Del 9 al 11 de junio se celebra el día de Portugal en Extremadura. Se desarrollará la Rota do Petisco, una ruta de la tapa que podrá ser degustada en 21 bares y restaurantes de la ciudad. Es una forma de paladear lo mejor de la gastronomía portuguesa. Mientras tanto, el pasado jueves, el chef Toño Pérez del restaurante Atrio homenajeó a la cocina portuguesa. El acontecimiento se celebró en el restaurante Eleven de Lisboa en compañía del cocinero anfitrión, Joachim Koerper, con cuatro tapas cada uno para rendir homenaje a ese concepto que ya cuenta con entidad y personalidad propia. Definitivamente, no hay nadie que no sepa lo que es irse de tapas.

Un gran nombre de la gastronomía es Ferrán Adriá. El pasado 27 de mayo alumnos del IES Al Qazeres hicieron una presentación de su proyecto Escuelas Creativas ante este cocinero. El objetivo de este programa es aplicar la metodología de elBulli al ámbito educativo. «Queremos seguir innovando y cuidando a los alumnos, pero tenemos que escucharlos», puede escucharse en el vídeo de presentación de este proyecto. Ferrán Adriá valoró el trabajo hecho con estas palabras: «este proyecto tiene una potencia que no éramos conscientes, esto yo no lo he visto en Harvard. os podéis creer que podéis hacer estas cosas, porque las estáis haciendo, no es bla bla bla, me gustaría que el Ministro de Educación conociera todo esto, cogerlo de la oreja y decirle: ¿usted sabe que en este país están ocurriendo estas cosas?».

Otra iniciativa de un centro escolar cacereño también demuestra la importancia de que los jóvenes se impliquen en causas sociales. El pasado día 6 en el Centro de Mayores de Peña del Cura tuvo lugar un encuentro intergeneracional de ajedrez en el que participaron algunos socios de este centro y alumnos del colegio Nazaret. Participaron alumnos de entre los ocho y los dieciséis años que demostraron que las generaciones pueden encontrar numerosos puntos en común que diluyan esa frontera de la edad. El acto culminó con un ágape en el que el que compartir vivencias.

El cantautor Pepe Extremadura no puede quejarse ni de la huella que dejó en el País Vasco ni del apoyo por parte de la Asociación Cultural Amigos del Poeta Gabriel y Galán. El pasado martes en Cánovas se llevó a cabo una actuación de este cantautor que sirvió para hacer pública la candidatura del músico a la Medalla de Extremadura 2017. «Con su música y su voz ha mantenido fresca y viva la poesía de José María Gabriel y Galán, ilusionando, con sus actuaciones musicales, a cientos de extremeños que se vieron obligados a dejar su tierra», justifican. Que haya suerte para conseguir este reconocimiento que le hará feliz.